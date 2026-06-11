Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Reinaldo Rueda fue técnico campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y estaría cerca de regresar al verde - crédito Colprensa/Diego Pineda

El mercado de pases del fútbol colombiano ya está teniendo sus primeros movimientos oficiales. A pesar de que la Copa del Mundo 2026 va a frenar la velocidad habitual con la que se mueven los equipos del fútbol colombiano y mundial, ya se han conocido jugadores y técnicos que saldrían de los equipos, por quién serían reemplazados y los que serían anunciados en las próximas horas.

Para este periodo de transferencias hay que tener en cuenta que la inscripción de jugadores a la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, para el segundo semestre del año, será del 13 de julio al 10 de agosto. No se podrán inscribir jugadores después de esa fecha, por lo que no habrá ninguna transferencia después de ese día. A pesar de que, tentativamente, la Liga BetPlay 2026-II comenzará el viernes 24 de julio, los equipos podrán inscribir jugadores aún después de ese inicio, como ocurre tradicionalmente en el fútbol colombiano.

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Así mismo, hay que tener en cuenta que los contratos que vencen en este mercado de pases tendrán como fecha de culminación el 30 de junio, por lo que después de ese día sería cuando se hagan oficiales los movimientos, por más de que sean un secreto a voces desde antes. La relevancia de este ítem pasa porque los equipos del fútbol colombiano se han caracterizado por contratar jugadores libres, sin contrato, pues así no deben pagar cláusulas de recisión y les sale de menor valor económico que una transferencia.

Atlético Nacional

Sin confirmación oficial de ninguna transferencia de alta o baja, estos serían los primeros movimientos del equipo antioqueño:

Bajas: Diego Arias (director técnico), el entrenador colombiano no continuaría en el verde y le ofrecerían retornar a la dirección técnica del equipo sub-20. Dayron Asprilla, finaliza contrato y no sería renovado. Simón García, Samuel Velásquez y Juan Manuel Zapata tampoco continuarían.

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Altas: Reinaldo Rueda (director técnico), nunca habría estado todo tan adelantado para el retorno del entrenador campeón de la Copa Libertadores 2026. Steffan Medina y Franco Armani serían las prioridades del Rey de Copas.

Millonarios

El único movimiento oficial es la salida de Beckam David Castro al Lugano de Suiza. Además, los azules tendrían estos movimientos en el actual mercado de pases:

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Bajas: Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro y Beckam David Castro.

Altas: Jesús Rivas, ya hizo una oferta formal a Junior de Barranquilla, pero aún distante de las pretensiones del equipo barranquillero. El jugador tendría el deseo de salir de la capital del Atlántico. Jhomier Guerrero, interés formal y confirmado por el lateral también del Tiburón, es uno de los jugadores que termina contrato el próximo 30 de junio.

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El delantero procedente del Watford de Inglaterra confirmó su salida del cuadro Azul-crédito @j_hurtado7/Instagram

América de Cali

Con la misma situación del equipo verde, estos serían los movimientos del Escarlata.

Bajas: Jan Fernández.

Altas: Jeisson Quiñónez, con interés de repatriar al defensor central que llegó en febrero del presente año al fútbol de Corea del Sur.

Las versiones encontradas sobre la continuidad de Jan Fernández y David Gonzáles en América de Cali - crédito @Tulioagomez/X

Junior de Barranquilla:

El campeón del fútbol colombiano se adelantó y es de los pocos que ya hizo un anuncio oficial de una continuidad en el equipo.

Bajas: Yimmi Chará, como informó este medio semanas atrás, uno de los capitanes del equipo campeón no seguiría para el segundo semestre de la liga, a pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Carlos Bacca finaliza contrato y no sería renovado.

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Altas: Alfredo Arias (director técnico), ya el club oficializó la continuidad del entrenador uruguayo por, cuanto menos, un año más.

Junior F.C. anunció este 10 de junio de 2026 en Barranquilla que extendió el contrato del entrenador Alfredo Arias hasta junio de 2027 - crédito @JuniorClubSA/X

Atlético Bucaramanga:

Bajas: José García sería la primera baja del equipo de la capital de Santander. García tendría la intención de salir del club ante el interés del fútbol de Rusia de contratar sus servicios.

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Altas: Omar Albornoz, interés real y confirmado por el lateral izquierdo colombiano, con una oferta formal realizada a Cúcuta Deportivo.