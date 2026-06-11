Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

El actor pidió a sus seguidores que lo etiquetaran en cada historia viendo el regreso de la adaptación mexicana de la novela de Jorge Franco - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

Netflix estrenó el miércoles 10 de junio la quinta temporada de Rosario Tijeras, una entrega de 38 episodios en la que Rosario vuelve al centro de la historia para enfrentar el conflicto con su hija Rubí y la reaparición de Ángel, dos giros que reordenan la trama y retoman el desenlace de la temporada anterior.

La producción, inspirada en la novela homónima del escritor colombiano Jorge Franco, es la tercera adaptación realizada a la obra y la primera de carácter extranjero, luego del largometraje de 2005 protagonizado por Flora Martínez, y la telenovela del Canal RCN emitida en 2010 con María Fernanda Yepes como protagonista.

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La nueva temporada pone a Rosario (interpretada por la mexicana Bárbara De Regil) ante una consecuencia directa de sus decisiones previas: su hija terminó en el bando contrario. Ese quiebre familiar se convierte en uno de los ejes del regreso de la serie, que también incorpora una trama marcada por traiciones, viejas cuentas pendientes y secretos por revelar, de acuerdo con lo revelado por la producción en los meses previos.

Bárbara de Regil adelantó que esta entrega eleva el nivel de acción respecto de las anteriores: “Hay muchísima acción en la quinta, yo diría que diez veces más que en la cuarta”. La actriz también explicó su preparación física para el rodaje: “Estoy en entrenamientos de peleas, aprendiendo más artes marciales”, confirmó.

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La quinta temporada de Rosario Tijeras retoma el final anterior con el conflicto entre Rosario y su hija Rubí y con la reaparición de Ángel - crédito @barbaraderegil/Instagram

Rubí Salgado López, interpretada por Samantha Acuña, pasa a ocupar un lugar decisivo en la historia, tras alejarse de su madre y elegir otro camino, con lo que ahora estará involucrada en varios de los conflictos más intensos de la temporada, siendo manipulada por los enemigos de su madre. Esa disputa define el núcleo emocional de la nueva entrega y cruza el drama familiar con las luchas de poder dentro del crimen organizado, según el mismo medio.

Uno de los regresos centrales es el de Sebastián Martínez. El actor colombiano ya había formado parte del elenco de la telenovela de RCN, y en esta adaptación hará su regreso como Daniel Salgado, “El Ángel”, por lo que su reaparición funciona como punto de partida de buena parte de la historia, pues el personaje había sido considerado muerto durante años en la trama, y su aparición reabre heridas del pasado de Rosario.

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Con motivo del estreno de la nueva temporada, el actor que viene de participar en Medusa, compartió su entusiasmo en sus historias de Instagram.

“Bueno, faltan pocas horas ya para que se estrene. Yo veré cuántas se van a echar el día de hoy, cuántos capítulos se van a echar. Y mañana esperaremos, amaneceremos y miraré las historias para ver todos sus tag, para que nos tagueen ahí a Barsh y a mí. Y bueno, disfrútenla. Fue para ustedes. The angel is back because of you. O sea, el Ángel volvió por ustedes”, expresó.

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Sebastián Martínez regresa a Rosario Tijeras como Daniel Salgado, El Ángel, un personaje que había sido dado por muerto en la trama - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

El reparto incluye además a Francisco Angelini como Juan Antonio, un personaje del que todavía no se conocen muchos detalles, aunque su presencia apunta a ser importante dentro de la red de alianzas y enfrentamientos. También regresará Juan Pablo Campa como Dylan.

Entre los nombres incorporados a esta temporada se incluyen Marina Ruiz como Pamela, Harold Azuara como Montes, Alejandro Guerrero como el Capitán Bravo, Marco León como Máicol, Verónica Langer como Aurora y Pamela Almanza como Laura Peralta. Nombres como José María de Tavira, Roberto Sosa, Christian Vázquez, Iván Arana, Antonio Gaona y Ariana Ron Pedrique completan el reparto.

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La quinta temporada ya está disponible de manera exclusiva en Netflix, plataforma en la que se pueden seguir todos los episodios de las temporadas en su totalidad.