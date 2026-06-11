Los colombianos pueden anticiparse a las emergencias climáticas en tiempo real con nueva aplicación gratuita del Ideam

La aplicación se puede descargar en los sistemas operativos de Android y iOS - crédito @IDEAMColombia/X

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya cuenta con su propia aplicación digital gratuita que pone al alcance de la ciudadanía la información oficial en tiempo real sobre pronósticos y alertas ambientales.

El desarrollo de esta herramienta, lanzada al público el miércoles 10 de junio de 2026, fue posible gracias a la cooperación técnica entre Colombia y científicos de Finlandia, a través del apoyo del Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI).

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Durante el evento de lanzamiento, realizado en la sede del Ideam en Bogotá, participaron representantes de la Embajada de Finlandia en Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), autoridades nacionales, entidades aliadas y ciudadanos interesados en el acceso a información medioambiental confiable.

La aplicación ofrecerá información con formatos interactivos, en tiempo real, del panorama climático del país - crédito captura de pantalla @IDEAMColombia/X

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, habló sobre la innovadora herramienta en el país: “Hoy damos un paso significativo en nuestro propósito de acercar la información ambiental y climática a la ciudadanía. Durante años, el Ideam ha trabajado para generar información rigurosa y confiable sobre el tiempo, el clima, el agua y los ecosistemas del país; sin embargo, el verdadero valor de ese conocimiento se materializa cuando llega de manera oportuna, clara y accesible a quienes lo necesitan”.

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Echeverry sostuvo que el aplicativo “fortalece la democratización del acceso a la información oficial, facilitamos la prevención y apoyamos la toma de decisiones de comunidades, autoridades, sectores productivos y ciudadanos”.

La aplicación se llama Ideam en tu Mano, y una vez abierta en el dispositivo, permite consultar pronósticos del tiempo actualizados, con datos sobre temperatura, precipitaciones, humedad, viento y presión atmosférica.

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Así se ve el aplicativo del Ideam - crédito captura de pantalla @IDEAMColombia/X

Además, ofrece acceso a alertas sobre deslizamientos de tierra, riesgo de incendios de cobertura vegetal, inundaciones y otros eventos climáticos y ambientales que afectan a todas las regiones y municipios del país.

Entre las funcionalidades principales se encuentran la consulta de alertas hidrometeorológicas emitidas por la entidad, visualización de información geográfica a través de mapas interactivos y acceso gratuito desde cualquier dispositivo móvil.

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El Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI) fue fundamental para el desarrollo de la app. La embajadora de Finlandia en Colombia, Eija Rotinen, asistió al lanzamiento y dijo que “la acción climática es una prioridad para Finlandia. Estamos convencidos de que el acceso a información meteorológica confiable y de calidad es esencial para ayudar a las comunidades a anticipar riesgos, adaptarse a los cambios y construir un futuro más resiliente”.

Durante el evento, los asistentes pudieron descargar la aplicación mediante códigos QR y explorar sus herramientas, que ya están disponibles para toda la ciudadanía en sistemas Android (Play Store) e iOS (App Store).

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Aumento de lluvias y altas temperaturas en Colombia

Desde el Ideam también se anunció que persistirán las lluvias y se mantendrán temperaturas elevadas en varias regiones de Colombia entre el 10 y el 12 de junio de 2026. El reporte indicó que la Amazonía, la Orinoquía y la región Pacífica recibirán los mayores acumulados de precipitación, mientras que el centro y sur de la región Caribe enfrentarán una mayor sensación térmica.

El jueves 11 de junio se mantendrá la tendencia a la baja en varias zonas, aunque aumentarán las precipitaciones en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Cundinamarca y Nariño.

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El 11 de junio registrará otra reducción de lluvias en gran parte de Colombia, con incrementos previstos en Arauca, Casanare, Vichada, Cundinamarca y Nariño - crédito @ideamcolombia/Instagram

Para el viernes 12, se anuncian lluvias intensas en la región Andina, el sur de la Orinoquía y el norte de la región Pacífica. En Bogotá, se esperan precipitaciones frecuentes, sobre todo en las tardes y noches.

Desde la entidad recomendaron precaución ante deslizamientos, vigilar el estado de las vías y consultar canales oficiales como #767 y VI@JERO SEGURO. Ante tormentas eléctricas y vientos fuertes, aconseja buscar refugio, evitar espacios abiertos y suspender actividades al aire libre.

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