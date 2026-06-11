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Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista

El escritor Felipe Valderrama reveló, en su libro ’100 datos asombrosos de Colombia en los Mundiales’, que la Tricolor podrá tener un nuevo jugador como el de más minutos en la máxima cita orbital

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James Rodríguez y Luis Díaz son las dos figuras de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo con Colombia, mientras Luis Díaz se convertirá en el tercer guajiro en hacerlo en su primera participación - crédito FCF

Felipe Valderrama, periodista e investigador especializado en la historia de la selección Colombia, dedicó el capítulo final de su libro 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales a proyectar las marcas que podrían caer en la Copa del Mundo de 2026.

La obra, publicada por la Editorial Planeta, recopila estadísticas, curiosidades y episodios poco conocidos de la participación colombiana en los mundiales.

Según explicó Valderrama en sus plataformas digitales, uno de los registros más importantes que podría modificarse en Estados Unidos, México y Canadá 2026 es el de mayor cantidad de minutos jugados por un colombiano en la historia de los mundiales.

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Esta es la portada del libro 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales del escritor Felipe Valderrama - crédito 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales
Esta es la portada del libro 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales del escritor Felipe Valderrama - crédito 100 Datos Asombrosos de Colombia en los Mundiales

James Rodríguez superaría a Carlos Valderrama

Actualmente, esa marca pertenece a Carlos “El Pibe” Valderrama, referente absoluto de la generación que disputó tres Copas del Mundo consecutivas. El legendario mediocampista acumuló 930 minutos en 10 partidos entre Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Su registro se construyó a partir de 390 minutos en Italia 1990, donde jugó los cuatro compromisos de Colombia, incluyendo la prórroga frente a Camerún en los octavos de final. Posteriormente sumó 270 minutos en Estados Unidos 1994 y otros 270 en Francia 1998, disputando todos los encuentros completos de la fase de grupos en ambos torneos.

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Además de ser el jugador colombiano con más minutos y partidos en la historia de los mundiales, “El Pibe” conserva otro dato: jamás recibió una tarjeta amarilla ni una expulsión durante sus 930 minutos en la competición.

Sin embargo, James Rodríguez está muy cerca de destronarlo. El actual capitán de la selección Colombia ya suma dos participaciones mundialistas gracias a sus actuaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018. De acuerdo con Valderrama, si el cucuteño disputa más de 180 minutos en la próxima Copa del Mundo, superará la marca histórica de Valderrama y se convertirá en el colombiano con más tiempo acumulado sobre el terreno de juego en mundiales.

'El Pibe' Valderrama - Francisco Maturana - James Rodríguez
James Rodríguez podría superar a Carlos Valderrama como el colombiano con más minutos jugados con la Tricolor en los Mundiales, ese récord que el Pibe alcanzó bajo la dirección de Pacho Maturana - crédito Visuales IA

Los jugadores con más convocatorias a las Copas del Mundo

Otro apartado que podría actualizarse es el relacionado con las participaciones en Copas del Mundo. Hasta ahora, el récord es compartido por varios futbolistas colombianos que han disputado tres ediciones del torneo.

James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero tienen la oportunidad de consolidar esa marca si forman parte de la convocatoria para 2026. En el caso de Ospina, sería una nueva muestra de longevidad deportiva, manteniéndose vigente más de una década después de convertirse en una de las figuras de Brasil 2014.

Álvaro Montero en entrenamiento con la selección Colombia, de sumar minutos en el Mundial, se convertirá en el tercer guajiro en jugar con la Tricolor en una Copa del Mundo junto a Willinton Ortiz y Luis Díaz - crédito FCF
Álvaro Montero en entrenamiento con la selección Colombia, de sumar minutos en el Mundial, se convertirá en el tercer guajiro en jugar con la Tricolor en una Copa del Mundo junto a Willinton Ortiz y Luis Díaz - crédito FCF

Los guajiros que han jugado una Copa del Mundo con la selección Colombia

Las marcas también podrían extenderse a nivel regional. Valderrama destacó que Luis Díaz y Álvaro Montero tienen la posibilidad de convertirse en el segundo y tercer futbolista nacido en La Guajira en disputar un Mundial con Colombia.

El antecedente histórico corresponde a Arnoldo Iguarán, uno de los máximos goleadores de la selección nacional. El delantero guajiro participó en Italia 1990, donde disputó cuatro partidos y acumuló 272 minutos frente a Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia, Alemania y Camerún.

Aunque no logró marcar goles en aquella edición, Iguarán fue una pieza importante del equipo dirigido por Francisco Maturana que alcanzó los octavos de final, una actuación que marcó el regreso de Colombia a la élite del fútbol internacional después de varios años de ausencia.

Más de tres décadas después, Luis Díaz y Álvaro Montero podrían acompañarlo en ese selecto listado de representantes guajiros en los mundiales, un hecho que también reflejaría el crecimiento futbolístico de una región que ha aportado talento de manera constante al balompié colombiano.

Por ahora, todos estos registros permanecen como posibilidades. Sin embargo, el análisis realizado por Felipe Valderrama demuestra que el Mundial de 2026 podría convertirse en un torneo histórico para Colombia incluso antes de pensar en resultados deportivos. La experiencia de jugadores como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero, sumada al protagonismo de figuras actuales como Luis Díaz, abre la puerta para que varias páginas del libro de récords de la Tricolor sean reescritas.

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