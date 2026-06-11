Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Jefferson Lerma juega con el Crystal Palace desde 2023 y es uno de sus referentes por lograr tres títulos - crédito Dylan Martínez/REUTERS

Jefferson Lerma viajó a la concentración de la selección Colombia con la preocupación de qué le depararía el futuro después del Mundial 2026, pues en el Crystal Palace perdió continuidad y, con el final de su contrato cerca, se escuchó la versión de que sería vendido en el mercado de fichajes.

El club ya tomó una decisión con respecto a Lerma, un jugador que fue clave en los últimos años para darle a la institución sus primeros tres trofeos en la primera división, que fueron la FA Cup y la Community Shield en 2025, además de la reciente Conference League 2026.

PUBLICIDAD

Por su parte, Daniel Muñoz también es otra de las figuras de los ingleses por su rendimiento y cifras, que lo ponen en un escenario ideal para el mercado de fichajes porque hay clubes con intenciones de negociar su contratación de cara a la próxima temporada en Europa.

¿Qué pasará con Jefferson Lerma?

Crystal Palace aseguró la continuidad de Jefferson Lerma al activar la cláusula de extensión en su contrato, pues lo incluyó en la lista de futbolistas que retendrá de cara a la próxima temporada en la Premier League y para la Europa League, torneo al que avanzó por ser campeón de la Conference League.

PUBLICIDAD

El club inglés utilizará una cláusula especial que extenderá el vínculo de Lerma hasta la temporada 2026/27. No obstante, existe la posibilidad de que salga antes si otro club presenta una oferta y se llega a un acuerdo, pues habría escuadras interesadas después de la Copa del Mundo.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron retenidos por el Crystal Palace para que sigan en el club la próxima temporada - crédito Crystal Palace

El futbolista de treinta y un años ha disputado 121 partidos desde su llegada a Selhurst Park, con 12 goles y siete asistencias. Su buen rendimiento y el aprecio de la afición han motivado al club a retenerlo, evitando así que quedara libre.

PUBLICIDAD

Aunque la extensión contractual mantiene a Lerma en el club, lo dejan abierto a que reciba propuestas durante el mercado de fichajes, que comienza a mediados de junio y finaliza el 1 de septiembre. El valor de mercado del jugador, estimado en seis millones de euros, facilita un traspaso en caso de interés de equipos europeos. Clubes de España ya han mostrado atención por el colombiano, quien cuenta con experiencia en esa liga.

Jefferson Lerma ahora negociará su contrato con el Crystal Palace, que puede ser ampliado hasta junio de 2027 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

La situación de Jefferson Lerma podría modificarse aún más por la llegada de un nuevo director técnico tras la salida de Glasner. Pierre Sage, entrenador francés de cuarenta y siete años que tuvo una destacada campaña reciente con el Lens en la Ligue 1, figura como principal candidato.

PUBLICIDAD

Muñoz miraría otro destino

Daniel Muñoz quedó en el radar del Inter de Milán como posible refuerzo para el próximo mercado de fichajes europeo, impulsado por su presente en el Crystal Palace de la Premier League, además de lo que pueda lograr con la selección Colombia en el Mundial 2026.

El club italiano evalúa al colombiano ante la posible salida del lateral derecho Denzel Dumfries, mencionado como candidato a reforzar al Real Madrid, lo que abriría un cupo en esa banda y la persona opcionada es el cafetero, que previamente jugó para el Genk de Bélgica.

PUBLICIDAD

Daniel Muñoz es uno de los jugadores más valiosos del Crystal Palace, que lo quiere vender a un buen precio en el mercado de fichajes - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

Desde su llegada a Crystal Palace, Muñoz se consolidó por su regularidad y despliegue físico, atributos que elevaron su perfil en Inglaterra, con 108 partidos disputados hasta ahora, 11 goles y 16 asistencias, lo que son números impresionantes para un hombre en su posición en la cancha, como lo es lateral derecho.

También plantea que un eventual pase al Inter le permitiría jugar en Italia tras haber pasado por Bélgica e Inglaterra, y que la operación sería vista como una noticia favorable para la selección Colombia de cara a próximos compromisos internacionales.

PUBLICIDAD