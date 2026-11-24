El consejo de un carnicero para guardar correctamente la carne en casa (Montaje Infobae)

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Conservar adecuadamente los alimentos frescos es esencial para mantener su calidad, su sabor y textura; pero también, aún más importante, para garantizar la seguridad alimentaria. Elegir el método de almacenamiento adecuado es de vital importancia para prevenir riesgos como la proliferación de bacterias u hongos que puedan provocar intoxicaciones.

En el caso de la carne, una mala conservación no solo compromete su valor nutricional, sino que también aumenta la posibilidad de desarrollar patógenos perjudiciales para la salud. Se trata de un producto especialmente sensible, que hay que mantener a una temperatura baja y constante en todo momento y que tiene una fecha de consumo relativamente breve.

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Uno de los factores fundamentales para una conservación óptima tiene que ver con el envoltorio en el que mantenemos las piezas. En muchas ocasiones, optamos por meter la carne al frigorífico en el mismo recipiente con el que nos la envuelven en la carnicería, ya sea en una caja de plástico hermética o en un papel de carnicería. Sin embargo, cabe destacar que estas dos alternativas no son iguales y, si queremos mantener nuestra carne en buen estado durante más tiempo, debemos aprender a distinguirlas.

Sobre este tema nos quiere ilustrar el carnicero y creador de contenido Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes sociales como @el_as_carnicero. “Cuando compras carne, ¿te fijas en cómo te la envuelven?“, nos pregunta antes de comenzar a explicarnos las ”diferencias entre la bandeja y el papel de carnicería y qué tener en cuenta al llegar a casa".

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Empieza analizando la clásica bandeja transparente con tapa hermética: “Para llevar la carne a casa, lo veo muy bien”, afirma el experto, también “para mantenerla dos o tres días”. Sin embargo, no es la opción más adecuada si queremos alargar la vida útil de la carne.

Varias opciones de carne picada se muestran en una carnicería en Eastern Market en Washington, EE.UU., 14 de agosto de 2024. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Los recipientes herméticos, aunque prácticos para proteger la pieza de golpes hasta llegar a casa, luego no permiten que la carne respire adecuadamente, algo que acelera su descomposición y afecta a su frescura. Al quedar atrapada la humedad en un espacio sellado, el producto pierde sus propiedades y puede adquirir un olor y textura desagradables. La acumulación de humedad y la falta de circulación de aire dentro del táper crean el ambiente ideal para que las bacterias crezcan rápidamente, provocando que la carne pierda sabor y textura.

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El papel de carnicería, un recipiente perfecto

Para el carnicero, la alternativa está clara: “Para envolverla y protegerla, yo siempre recomiendo el papel de carnicería apto para alimentos”, explica. Este tipo de envoltorios permite que la carne respire y, a la vez, esté protegida de otros olores y contaminantes presentes en nuestra nevera. “Se ajusta a la pieza y ayuda a que no se reseque nada”, añade sobre este papel plastificado, diseñado específicamente para proteger la carne y mantenerla en condiciones óptimas durante más tiempo.

En caso de querer alargar su vida útil más allá de tres o cuatro días, lo ideal es utilizar el congelador. Para ello también puedes aprovechar el propio papel de la carnicería: envuélvela primero en el papel parafinado y luego en papel film o en una bolsa de congelación para protegerla de quemaduras por congelación y de malos olores y evitar la pérdida de humedad.

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