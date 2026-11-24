Una escuela infantil de la Comunidad de Madrid.

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El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la modificación del Real Decreto 132/2010, sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de Educación Infantil, para rebajar las ratios de alumnos por aula. Se trata de una de las principales reivindicaciones de las docentes del ciclo 0-3 años, que han protagonizado diversas huelgas a lo largo del año en distintas comunidades autónomas.

La propuesta del Ministerio de Educación se anunció a principios de este verano y consiguió que las educadoras de la Comunidad Valenciana desconvocasen sus paros indefinidos. No ha ocurrido así en la Comunidad de Madrid, donde la huelga se mantiene desde el pasado 7 de abril para luchar por menores ratios, mayores salarios y una mayor inversión en infraestructuras y gestión pública.

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La modificación recibirá el sí del Consejo de Ministros in extremis, a menos de una semana de la celebración de las elecciones generales, y permitirá reducir el número de alumnos presentes en cada aula.

Menos alumnos, más aulas y nuevos espacios

El proyecto aprobado en el Consejo de Ministros establece una bajada importante de las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil: los grupos de 0-1 año pasan de 8 a 4 niños por aula; para los grupos de 1-2 años, disminuyen hasta un máximo de 6 niños (antes entre 10 y 14); mientras que en el grupo de 2-3 años, se limitarán a 8 niños por aula (antes, hasta 20 niños).

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El texto también plantea mejoras en otras etapas educativas. En el segundo ciclo de Educación Infantil (4-6 años), se rebaja de 25 a 20 niños el máximo por aula. En Bachillerato, el límite descendería de 35 a 30 estudiantes por clase, mientras que en Formación Profesional se establece un máximo de 15 estudiantes para grado básico, manteniendo los 25 en grado medio y superior. La propuesta no toca los límites de Primaria ni de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que deben aprobarse mediante una ley orgánica.

El real decreto aprobado este martes recoge, igualmente, nuevas exigencias para las instalaciones. Los centros que escolaricen a niños de 0-3 años deberán disponer de un aula por cada unidad, con una superficie adecuada a las plazas autorizadas y un mínimo de 2 metros cuadrados por alumno. Las aulas para menores de dos años tendrán áreas diferenciadas de descanso e higiene.

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Educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid se manifiestan en la Puerta del Sol para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

También deberán contar con una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá utilizarse como comedor y con un patio de juegos de uso exclusivo, cuya superficie nunca podrá ser inferior a 75 metros cuadrados. Si en el recinto se escolariza alumnado de otras etapas, el patio deberá tener horarios de uso diferenciados.

La norma exige asimismo un espacio para preparar alimentos cuando haya menores de un año, con el equipamiento que determine la normativa vigente. Cada sala destinada a niños de 2-3 años contará con un aseo visible y accesible, dotado de dos lavabos y dos inodoros, mientras que el personal dispondrá de un aseo separado con lavabo, inodoro y ducha.

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Las educadoras madrileñas seguirán en huelga por el “reconocimiento económico”

Imagen de archivo de una concentración de las educadoras infantiles en huelga en Madrid. (Rodrigo Jiménez/EFE)

La Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles de Madrid (PLEI) han celebrado la aprobación del real decreto, que supone “la mayor bajada de ratios de la historia” para su ciclo de Educación Infantil.

Aclaran, no obstante, que “la lucha continúa” hacia el reconocimiento económico. “Seguiremos en las calles hasta que los complementos salariales que merecemos queden blindados en los pliegos de condiciones que tanto la Consejería de Educación como el Ayuntamiento de Madrid licitan a las empresas para privatizar la educación de los más pequeños y pequeñas”, reclaman en un comunicado.

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