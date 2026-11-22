El frente frío número 27 genera temperaturas extremas de hasta -20 ℃, lluvias torrenciales y vientos huracanados en 16 estados de México. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

El clima en México este domingo 22 de noviembre estará marcado por el avance del frente frío número 8, que se desplazará hacia el noreste del país y provocará lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas en entidades del norte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de este sistema se combinarán con canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, mar Caribe y golfo de México, condiciones que favorecerán precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy domingo 22 de noviembre?

La Ciudad de México tendrá lluvias aisladas durante las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico del organismo. Estas condiciones también alcanzarán al Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y otras entidades del centro del país.

Para el transcurso del domingo, los canales de baja presión y la entrada de humedad mantendrán la posibilidad de lluvias y chubascos en la región central, aunque el reporte no precisa acumulados ni horarios específicos para la capital.

Frente frío 8: estados con lluvias fuertes y temperaturas más bajas

El sistema frontal avanzará sobre el noreste, donde interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical. Tamaulipas tendrá lluvias muy fuertes, mientras que Coahuila, Nuevo León y esa misma entidad registrarán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

La masa de aire ártico asociada al frente provocará un descenso de temperatura en los estados del norte.

En otras regiones, se esperan lluvias y chubascos en el oriente, occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

¿Dónde habrá lluvias durante la noche y madrugada?

Antes del avance del sistema hacia el noreste, se pronostican chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila. También habrá precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Chihuahua y Durango tendrán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.