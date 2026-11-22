DEA expresa condolencias a las familias de los militares caídos durante la captura de "El Chapo Isidro". Defensa

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Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expresó condolencias al Ejército mexicano por la muerte de cuatro militares durante el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario estadounidense manifestó su solidaridad con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y destacó “el valor y sacrificio” de los cuatro elementos caídos. En su publicación, etiquetó también las cuentas de la DEA, la Embajada de Estados Unidos en México y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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“Quienes perdieron la vida en la operación contra el Chapo Isidro. Su valentía y sacrificio jamás serán olvidados. Nuestras condolencias y oraciones están con sus seres queridos. Que Dios los bendiga. Que descansen en paz”, agregó el funcionario estadounidense.

Condolencias oficiales en México

La Sedena expresó sus “más sentidas condolencias y solidaridad a las familias” de los cuatro militares, a quienes describió como “excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano”. La institución señaló que mantendrá “un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente” con los familiares, además del apoyo institucional correspondiente.

(X @OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció en redes sociales la “valentía y heroísmo” de los militares caídos y lamentó “profundamente” su muerte. Hasta el momento, la identidad de los cuatro elementos no fue difundida de forma oficial por la Defensa.

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Reconocimientos de autoridades estadounidenses

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje en el que afirmó: “Dieron su vida en el cumplimiento de su deber durante una importante operación contra redes de cárteles y terroristas en Sinaloa, contribuyendo a proteger a las familias y a fortalecer la seguridad de ambas naciones”.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, también elogió a las Fuerzas Especiales mexicanas y extendió condolencias a los familiares de los soldados fallecidos. Por su parte, el Comando Norte de Estados Unidos expresó su solidaridad con las familias de los integrantes de la Sedena que murieron durante las acciones contra las organizaciones criminales.

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DEA expresa condolencias a las familias de los militares caídos durante la captura de "El Chapo Isidro". Captura de pantalla.

Cole calificó la detención de “El Chapo Isidro” como “una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”. El funcionario señaló que la organización que presuntamente lideraba el capo es responsable de hechos violentos en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos lo consideran responsable del tráfico y distribución de fentanilo.

Saldo del operativo en Guasave

La operación contra “El Chapo Isidro” se saldó con 11 personas muertas: cuatro militares mexicanos y siete presuntos integrantes de su organización criminal, además de ocho detenidos, entre ellos el propio capo y dos de sus colaboradores, según confirmó la Sedena.

La dependencia informó que los cuatro militares se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados por integrantes del grupo delictivo que intentaban impedir la captura de su jefe. El operativo contó con la participación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

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Quién es “El Chapo Isidro”

Fausto Isidro Meza Flores es señalado como jefe de la organización criminal Beltrán Leyva y aliado de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, agencia cuyo director, Kash Patel, también reconoció la detención.

Elementos de las fuerzas armadas custodian a El Chapo Isidro tras su detención en el municipio de Guasave, Sinaloa. (X: DSefensa de México)

Junto con Meza Flores fueron capturados Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como su primo y segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero del grupo. Los tres arribaron a la Ciudad de México a las 05:20 horas del sábado a bordo de una aeronave de transporte militar, para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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De acuerdo con la Sedena, el operativo contó con cooperación de inteligencia de Estados Unidos, además de la colaboración de dos cabecillas de la propia célula criminal de Meza Flores en Sinaloa.

Violencia tras la captura

La detención de “El Chapo Isidro” desató una respuesta violenta de su organización, con horas de tiroteos, bloqueos viales y quema de vehículos y comercios. La reacción sumió en una noche de terror a los más de 77 mil habitantes de Guasave.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no informó sobre la muerte de civiles ajenos a los hechos, aunque sí reportó varios vehículos abandonados en distintas vías de la ciudad. La Sedena señaló que no existe reporte de personas ajenas al operativo que hayan resultado afectadas durante la operación.

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