Los sujetos habrían planeado atacar el establecimiento porque el administrador tenía previsto retirar una importante suma de dinero (Créditos: Panamericana TV)

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Tres sujetos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando presuntamente se preparaban para asaltar un grifo ubicado en San Martín de Porres. Los individuos se desplazaban en dos motocicletas y portaban un revólver calibre .38 abastecido con seis municiones. La intervención estuvo a cargo de integrantes del grupo Terna, quienes realizaban un seguimiento previo para impedir que el supuesto atraco llegara a concretarse.

Los intervenidos fueron identificados como Leandro Martínez Barrera, de 21 años, alias Blanco; Gustavo Durán Morales, de 18, alias Ratón; y José Marrero Montesinos, de 24. Según información policial, los tres ciudadanos venezolanos serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Chamos de Santa Rosa, cuya posible participación en otras actividades ilícitas también será materia de investigación.

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El general Víctor Hugo Meza Farfán explicó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que los extranjeros ya eran vigilados por efectivos especializados. El seguimiento permitió advertir sus desplazamientos y detectar que merodeaban un establecimiento comercial situado cerca del cruce de las avenidas Alcides Vigo y Santa Rosa.

Los sospechosos se movilizaban en dos motocicletas y tenían un revólver calibre .38 abastecido con seis municiones - Créditos: Mininter.

De acuerdo con los primeros indicios recogidos por los investigadores, los sospechosos habrían llegado hasta ese punto porque tenían conocimiento de que el administrador del negocio realizaría el retiro de una importante suma de dinero. Esta información habría motivado el supuesto plan para interceptarlo y apoderarse del efectivo. Ante esta situación, los agentes desplegaron un operativo para frustrar sus intenciones.

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Al percatarse de la presencia policial, los tres hombres intentaron escapar a bordo de los vehículos menores. Sin embargo, los efectivos consiguieron cerrarles el paso y reducirlos. Posteriormente, realizaron el registro correspondiente, procedimiento durante el cual encontraron un arma de fuego abastecida con seis proyectiles.

¿A quién habría pertenecido el arma incautada?

Uno de los aspectos que concentra la atención de las autoridades es la procedencia del revólver. Según la información proporcionada durante el reporte, el armamento habría pertenecido a un policía en situación de retiro que fue asesinado en Chincha en 2023. Las diligencias deberán establecer cómo llegó a manos de los intervenidos y si existe alguna conexión entre este antecedente y los hechos investigados.

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Asimismo, se efectuarán las pericias correspondientes para determinar si el artefacto fue utilizado en otros episodios delictivos. Los resultados permitirán establecer posibles coincidencias con evidencias recopiladas en investigaciones anteriores y aportar nuevos elementos sobre las actividades atribuidas a los detenidos.

Los tres ciudadanos quedaron a disposición de las autoridades competentes y serán investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con la tenencia ilegal de armas de fuego. También se busca esclarecer su posible participación en actos preparatorios para ejecutar el robo al establecimiento comercial y establecer si cuentan con conexiones con otras organizaciones criminales.

Tres ciudadanos venezolanos fueron detenidos cuando presuntamente preparaban un asalto contra un grifo en San Martín de Porres - Créditos: Mininter.

Vecinos de Cantagallo denuncian falta de seguridad

El operativo también volvió a poner en evidencia la preocupación de los residentes de Cantagallo, quienes cuestionaron las condiciones de vigilancia en este sector de San Martín de Porres. Un vecino manifestó que los episodios relacionados con la delincuencia ocurren constantemente y aseguró que los habitantes viven expuestos ante la falta de protección.

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“No hay seguridad”, expresó ante el medio durante el reporte. El residente sostuvo que esta clase de situaciones no constituye un hecho aislado y afirmó que los pobladores afrontan una permanente sensación de peligro. Además, reclamó mayor presencia de las instituciones encargadas de garantizar el orden público.

El señor también cuestionó la ausencia de patrullaje municipal y policial en las inmediaciones. Según su testimonio, la falta de vigilancia incrementa la preocupación de quienes viven y trabajan en el sector, debido al temor de convertirse en las próximas víctimas de la delincuencia.

Mientras continúan las investigaciones, la Policía deberá esclarecer el grado de responsabilidad de cada intervenido, verificar su presunta pertenencia a Los Chamos de Santa Rosa y determinar si el arma incautada estuvo involucrada en otros delitos.

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