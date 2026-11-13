Ciencia

Por qué el perezoso se mueve despacio: la ciencia detrás de su ahorro energético

La fermentación de hojas, un aparato digestivo siempre ocupado y una fisiología particular condicionan el ritmo de vida de Bradypus variegatus

Un perezoso de tres dedos cuelga boca abajo de una rama con follaje verde de fondo.
El perezoso de tres dedos mantiene un ritmo pausado como una estrategia biológica para compensar el bajo aporte calórico de las hojas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El perezoso de tres dedos puede pasar horas casi inmóvil entre las ramas, una conducta que parece riesgosa en un bosque con aves rapaces y felinos. Sin embargo, su lentitud responde a una estrategia de ahorro energético: su alimentación aporta pocas calorías y su organismo está adaptado para gastar lo mínimo posible.

La explicación no está en una supuesta falta de reacción, sino en los límites de un animal que depende principalmente de hojas. Los perezosos del género Bradypus viven en los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica y aprovechan un recurso abundante, aunque difícil de procesar y con bajo valor energético.

PUBLICIDAD

Las hojas imponen un presupuesto energético reducido

Las hojas contienen fibra y compuestos vegetales que demandan una digestión prolongada. En los perezosos, el alimento permanece durante mucho tiempo en el aparato digestivo, donde microorganismos fermentan el material vegetal. Estudios citados en una investigación reciente sitúan el tránsito digestivo entre 150 y 1.200 horas, un intervalo mucho mayor que el registrado en otros mamíferos arborícolas de tamaño comparable.

Un perezoso cuelga de una rama con musgo y sostiene hojas con una garra mientras mastica con la boca abierta.
El tránsito digestivo de estos mamíferos dura entre 150 y 1.200 horas debido al proceso de fermentación de la fibra vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta demora restringe la velocidad a la que pueden incorporar energía. Comer más no resuelve de inmediato el problema, porque el estómago se mantiene lleno y la capacidad para procesar nuevos alimentos tiene un límite. Una investigación con tres ejemplares cautivos de perezoso de garganta café (Bradypus variegatus) calculó una ingesta media de 17 gramos de alimento por kilogramo de peso corporal al día.

PUBLICIDAD

El trabajo difundido por Muy Interesante apunta a este equilibrio: cada desplazamiento, búsqueda de alimento o respuesta de huida representa un gasto que el animal debe compensar con una dieta de rendimiento limitado.

Las mediciones en libertad registraron un gasto excepcionalmente bajo

Un estudio publicado en The American Naturalist comparó el gasto energético, el movimiento y la temperatura corporal de perezosos de dos y tres dedos que convivían en el noreste de Costa Rica. Los investigadores emplearon agua con isótopos marcados para estimar cuánta energía usaba cada animal en su ambiente natural.

Un perezoso cuelga horizontalmente de dos ramas de árbol con sus garras extendidas en medio de un bosque lluvioso con hojas verdes.
Una investigación en Costa Rica comprobó que el perezoso de tres dedos registra el menor gasto metabólico documentado en mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que los perezosos de tres dedos tenían el menor gasto metabólico de campo documentado hasta entonces en un mamífero. Su gasto fue un 31% inferior al de los perezosos de dos dedos analizados en la misma zona.

El contraste es relevante porque ambas familias comparten la vida en los árboles, pero no tienen el mismo nivel de especialización. Los perezosos de dos dedos, del género Choloepus, presentan una dieta más amplia y se desplazan con mayor frecuencia. En cambio, los de tres dedos dependen más de las hojas y concentran su actividad en áreas relativamente acotadas.

La temperatura corporal también reduce los costos

La conservación de una temperatura corporal estable exige energía. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los perezosos pueden permitir variaciones considerables en su temperatura interna según las condiciones ambientales. Esta flexibilidad disminuye parte del costo de la termorregulación.

Una revisión fisiológica señala que los xenartros (el grupo que incluye a perezosos, osos hormigueros y armadillos) tienen temperaturas corporales inferiores a las de otros mamíferos. En perezosos se han medido registros de entre 28°C y 35°C, vinculados con cambios en la temperatura del entorno.

Dosel de árboles frondosos con hojas verdes, plantas epífitas y un perezoso colgado de una rama en el centro.
Las garras y extremidades del animal facilitan la suspensión en el dosel ante la amenaza de depredadores como águilas arpías y felinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones realizadas con calorimetría indirecta también observaron una respuesta poco habitual al calor en Bradypus variegatus. Su consumo de oxígeno aumentó entre 21°C y 30°C, pero descendió cuando la temperatura ambiental superó ese rango. Los autores propusieron que ese descenso podría ayudar a evitar un gasto excesivo y limitar la producción interna de calor.

Ahorrar energía no elimina el riesgo de ser depredado

La inmovilidad puede dificultar la detección del perezoso en el dosel, donde su pelaje y su postura suspendida contribuyen al camuflaje. Pero esa táctica no lo vuelve inmune a los ataques. Águilas arpías, felinos y, en algunos ambientes, grandes serpientes forman parte de los depredadores documentados para estos mamíferos.

El costo de una huida rápida sería alto y, además, su anatomía no está diseñada para una carrera sostenida. Sus extremidades y garras están adaptadas para colgarse, desplazarse entre ramas y reducir esfuerzos en altura.

La lentitud, por lo tanto, surge de una combinación de dieta, digestión, temperatura corporal y conducta. Los datos científicos indican que el perezoso de tres dedos sostiene su vida con un margen energético estrecho, en el que conservar calorías resulta tan importante como encontrar alimento.

Temas Relacionados

Perezoso de tres dedosAhorro energéticoDigestiónThe American NaturalistMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño no impacta igual durante todo el año: un estudio detalla cuándo y dónde cambian las lluvias en Sudamérica

Un análisis de 75 años de registros identifica variaciones mensuales en las precipitaciones y explica cómo cambia el mapa de riesgos de Argentina, Uruguay y Brasil a medida que avanza el fenómeno

El Niño no impacta igual durante todo el año: un estudio detalla cuándo y dónde cambian las lluvias en Sudamérica

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Un equipo de investigadores belgas analizó 131 cráneos hallados en el Museo de Historia Natural de Viena y encontró pruebas de peleas, infecciones y traumatismos en la mayoría de los animales destinados al ritual

Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Luna llena del Castor: cuándo es en noviembre 2026 y por qué se llama así

El calendario astronómico del mes incluye las distintas etapas del ciclo lunar y un fenómeno que hará que el satélite se vea ligeramente más grande y luminoso de lo habitual

Luna llena del Castor: cuándo es en noviembre 2026 y por qué se llama así

Qué es el resorte natural, el misterio de la elasticidad humana que desconcertó a la ciencia por 50 años

Un grupo de bioingenieros estadounidenses utilizó supercomputadoras para analizar qué permite expandir y contraer tejidos clave en cada latido o respiración. El hallazgo redefine las bases del envejecimiento orgánico y promete transformar el diseño de materiales médicos

Qué es el resorte natural, el misterio de la elasticidad humana que desconcertó a la ciencia por 50 años

SpaceX listo para el histórico vuelo de Starship 15 que busca recuperar un cohete orbital completo por primera vez

La empresa de Elon Musk probará una maniobra inédita con su más grande cohete: que las dos partes regresen a la base de Texas y queden sujetas por brazos mecánicos de la torre. La misión también desplegará 26 satélites Starlink y evaluará el desempeño de la nave tras más de 22 horas en órbita

SpaceX listo para el histórico vuelo de Starship 15 que busca recuperar un cohete orbital completo por primera vez
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto cobrarán en diciembre los jubilados que perciben la mínima con el aguinaldo y el bono

Cuánto cobrarán en diciembre los jubilados que perciben la mínima con el aguinaldo y el bono

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Retirado, pero sin calma: AMLO celebra sus 73 años en Palenque bajo la sombra de los escándalos de hijos y aliados

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

El récord sin precedentes en la NBA que marcó Cade Cunningham en la victoria de Detroit Pistons ante Washington Wizards

Blake Griffin se convierte en analista y afirma: “El básquet evoluciona”

Prohibieron el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en los partidos de Chacarita-Atlanta y Boca-Unión

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

ENTRETENIMIENTO

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

U2 lanza su nuevo disco y así suena la canción dedicada a Rosalía: “Con tu baile aprendemos a rezar”

Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

“¿Pediré disculpas? No”: la respuesta de AnnaSophia Robb sobre el impacto de Un puente hacia Terabithia en los niños

Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”