Por qué el perezoso se mueve despacio: la ciencia detrás de su ahorro energético

El perezoso de tres dedos mantiene un ritmo pausado como una estrategia biológica para compensar el bajo aporte calórico de las hojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El perezoso de tres dedos puede pasar horas casi inmóvil entre las ramas, una conducta que parece riesgosa en un bosque con aves rapaces y felinos. Sin embargo, su lentitud responde a una estrategia de ahorro energético: su alimentación aporta pocas calorías y su organismo está adaptado para gastar lo mínimo posible.

La explicación no está en una supuesta falta de reacción, sino en los límites de un animal que depende principalmente de hojas. Los perezosos del género Bradypus viven en los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica y aprovechan un recurso abundante, aunque difícil de procesar y con bajo valor energético.

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Las hojas imponen un presupuesto energético reducido

Las hojas contienen fibra y compuestos vegetales que demandan una digestión prolongada. En los perezosos, el alimento permanece durante mucho tiempo en el aparato digestivo, donde microorganismos fermentan el material vegetal. Estudios citados en una investigación reciente sitúan el tránsito digestivo entre 150 y 1.200 horas, un intervalo mucho mayor que el registrado en otros mamíferos arborícolas de tamaño comparable.

El tránsito digestivo de estos mamíferos dura entre 150 y 1.200 horas debido al proceso de fermentación de la fibra vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta demora restringe la velocidad a la que pueden incorporar energía. Comer más no resuelve de inmediato el problema, porque el estómago se mantiene lleno y la capacidad para procesar nuevos alimentos tiene un límite. Una investigación con tres ejemplares cautivos de perezoso de garganta café (Bradypus variegatus) calculó una ingesta media de 17 gramos de alimento por kilogramo de peso corporal al día.

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El trabajo difundido por Muy Interesante apunta a este equilibrio: cada desplazamiento, búsqueda de alimento o respuesta de huida representa un gasto que el animal debe compensar con una dieta de rendimiento limitado.

Las mediciones en libertad registraron un gasto excepcionalmente bajo

Un estudio publicado en The American Naturalist comparó el gasto energético, el movimiento y la temperatura corporal de perezosos de dos y tres dedos que convivían en el noreste de Costa Rica. Los investigadores emplearon agua con isótopos marcados para estimar cuánta energía usaba cada animal en su ambiente natural.

Una investigación en Costa Rica comprobó que el perezoso de tres dedos registra el menor gasto metabólico documentado en mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que los perezosos de tres dedos tenían el menor gasto metabólico de campo documentado hasta entonces en un mamífero. Su gasto fue un 31% inferior al de los perezosos de dos dedos analizados en la misma zona.

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El contraste es relevante porque ambas familias comparten la vida en los árboles, pero no tienen el mismo nivel de especialización. Los perezosos de dos dedos, del género Choloepus, presentan una dieta más amplia y se desplazan con mayor frecuencia. En cambio, los de tres dedos dependen más de las hojas y concentran su actividad en áreas relativamente acotadas.

La temperatura corporal también reduce los costos

La conservación de una temperatura corporal estable exige energía. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los perezosos pueden permitir variaciones considerables en su temperatura interna según las condiciones ambientales. Esta flexibilidad disminuye parte del costo de la termorregulación.

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Una revisión fisiológica señala que los xenartros (el grupo que incluye a perezosos, osos hormigueros y armadillos) tienen temperaturas corporales inferiores a las de otros mamíferos. En perezosos se han medido registros de entre 28°C y 35°C, vinculados con cambios en la temperatura del entorno.

Las garras y extremidades del animal facilitan la suspensión en el dosel ante la amenaza de depredadores como águilas arpías y felinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones realizadas con calorimetría indirecta también observaron una respuesta poco habitual al calor en Bradypus variegatus. Su consumo de oxígeno aumentó entre 21°C y 30°C, pero descendió cuando la temperatura ambiental superó ese rango. Los autores propusieron que ese descenso podría ayudar a evitar un gasto excesivo y limitar la producción interna de calor.

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Ahorrar energía no elimina el riesgo de ser depredado

La inmovilidad puede dificultar la detección del perezoso en el dosel, donde su pelaje y su postura suspendida contribuyen al camuflaje. Pero esa táctica no lo vuelve inmune a los ataques. Águilas arpías, felinos y, en algunos ambientes, grandes serpientes forman parte de los depredadores documentados para estos mamíferos.

El costo de una huida rápida sería alto y, además, su anatomía no está diseñada para una carrera sostenida. Sus extremidades y garras están adaptadas para colgarse, desplazarse entre ramas y reducir esfuerzos en altura.

La lentitud, por lo tanto, surge de una combinación de dieta, digestión, temperatura corporal y conducta. Los datos científicos indican que el perezoso de tres dedos sostiene su vida con un margen energético estrecho, en el que conservar calorías resulta tan importante como encontrar alimento.

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