SpaceX da un paso clave para reutilizar cohetes y aumentar la frecuencia de lanzamientos espaciales

El vuelo 15 de Starship busca recuperar la nave y el propulsor Super Heavy en Starbase, tras una misión orbital de más de 22 horas - REUTERS/Steve Nesius

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SpaceX intentará una maniobra poco habitual con su cohete Starship. Primero, el propulsor Super Heavy, de 72 metros, volverá a la torre de lanzamiento después del despegue. Allí, unos grandes brazos mecánicos intentarán sujetarlo en el aire, sin que toque el suelo.

Más tarde, la nave Starship —la parte superior del cohete, de 50 metros— buscará hacer lo mismo: regresar a la torre y ser atrapada por esos brazos mecánicos.

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El objetivo del vuelo 15 de Starship va más allá de una prueba de aterrizaje. La empresa de Elon Musk busca recuperar por primera vez de forma completa un sistema de lanzamiento orbital. Con esa tecnología, apunta a reducir costos, aumentar la frecuencia de los despegues y avanzar con sus planes de exploración espacial.

La ventana de lanzamiento abrirá a las 17.45, hora de la costa este de Estados Unidos; a las 22.45 GMT y a las 19.45 en Argentina. Tendrá una duración de 75 minutos. Si no hay problemas técnicos, meteorológicos o regulatorios, el cohete despegará desde Starbase, la base de SpaceX en Boca Chica.

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El propulsor Super Heavy volverá unos seis minutos y medio después del inicio de la misión. La etapa superior, conocida como Ship, completará un recorrido de más de 22 horas antes de intentar su aproximación final a la torre.

SpaceX busca reutilizar cohetes (SpaceX)

El desafío reúne dos operaciones distintas, separadas por miles de kilómetros y por casi un día completo de vuelo.

Super Heavy debe despegar, impulsar a la nave fuera de la atmósfera, separarse de ella, invertir su trayectoria y regresar con precisión al área de lanzamiento.

Ship debe alcanzar una altitud aproximada de 275 kilómetros, liberar su carga útil, dar cerca de 14 vueltas al planeta y soportar el regreso desde la órbita. Solo entonces podrá apuntar hacia Starbase.

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La prueba sitúa a Starship en el centro de una estrategia que busca modificar la lógica económica de los lanzamientos. La industria espacial utiliza en gran medida vehículos de un solo uso o sistemas con recuperación parcial. Cada etapa que no regresa obliga a fabricar otra, transportarla, verificarla y prepararla para una misión futura. SpaceX aspira a que su cohete más grande regrese completo, pase inspecciones y vuelva a volar con intervalos cada vez menores.

Esa meta explica la importancia de la captura con los brazos articulados de la torre, conocidos informalmente como “palillos o mechazilla”. El mecanismo evita la necesidad de patas de aterrizaje pesadas y, según el diseño de la compañía, permite colocar el vehículo directamente sobre la infraestructura que lo prepara para otro despegue.

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La maniobra exige una coordinación extrema entre motores, sensores, sistemas de guiado y controles en tierra. Una desviación mínima puede cancelar el intento.

El regreso de dos etapas pondrá a prueba la reutilización rápida

SpaceX prepara el primer intento de recuperar un sistema de lanzamiento orbital completo, con el regreso de sus dos etapas a la torre de Texas - REUTERS/Steve Nesius/File Photo

La empresa ya obtuvo resultados con el propulsor Super Heavy en vuelos anteriores. Tres unidades de la primera versión lograron capturas en la torre y dos volvieron a utilizarse. Sin embargo, el vuelo 15 supone el debut del modelo Super Heavy V3 en una operación de retorno y captura. El propulsor 22 pasó por pruebas previas en la plataforma, entre ellas una verificación de compresión suspendida a la altura donde los brazos deben sostenerlo.

La etapa superior plantea un grado adicional de dificultad. Ship viaja mucho más lejos que el propulsor, alcanza la órbita y enfrenta el intenso calentamiento de la reentrada. También debe realizar un encendido final, reducir su velocidad y aproximarse a la torre con parámetros seguros. SpaceX condicionó el regreso a Starbase a una evaluación del equipo de control de vuelo: la nave solo volverá si sus sistemas críticos muestran un funcionamiento correcto.

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El antecedente inmediato expone la diferencia entre alcanzar el espacio y consolidar un sistema operativo. El vuelo 14 llevó a Starship a la órbita y desplegó carga útil por primera vez, luego de más de una docena de ensayos y años de desarrollo. Aquella misión terminó antes de lo previsto como medida de precaución, tras cerca de tres horas y dos órbitas. El nuevo perfil de vuelo extiende de forma sustancial el tiempo de operación y multiplica las etapas que deben salir bien.

La nave Starship prevé completar cerca de 14 órbitas a 275 kilómetros de altitud, antes de evaluar su regreso controlado a Starbase (SpaceX)

La misión contempla unas 14 órbitas a 275 kilómetros de altitud, una distancia que coloca a la nave en la órbita terrestre baja. El trayecto fue diseñado con opciones de salida si algún sistema presenta una falla.

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La nave puede pasar a una trayectoria suborbital segura o salir de órbita sobre zonas previstas del océano. Los planes de contingencia incluyen el Pacífico frente a Hawái, un sector frente a la costa de Chile y el golfo de México. Este último también funcionaría como área de emergencia para Super Heavy.

Estas alternativas muestran que el intento de captura no es automático ni obligatorio. Cada fase acumula datos sobre el estado del vehículo y determina si resulta prudente continuar.

El propulsor Super Heavy debe volver a la plataforma unos seis minutos y medio después del despegue, para una captura con brazos mecánicos - REUTERS/Steve Nesius ,

La prioridad es evitar un regreso sobre tierra si el escudo térmico, los motores o la navegación no responden dentro de los márgenes establecidos. El perfil busca que una interrupción controlada termine en el mar, lejos de zonas pobladas.

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La protección térmica ocupa un lugar central en esa evaluación. El escudo de Ship incorporará ajustes aplicados después del vuelo 14: refuerzos de sujeción en losetas ubicadas en áreas con mayor riesgo de desprendimiento durante el ascenso, correcciones en zonas por donde el plasma podría filtrarse detrás de la cobertura y piezas curvas en una parte amplia de la superficie. El diseño curvo reduce el calentamiento en los espacios entre losetas, un aspecto decisivo durante la reentrada.

Tres de los 26 satélites previstos para esta misión llevarán cámaras destinadas a observar el escudo térmico desde el exterior. Las imágenes llegarán a los operadores y se sumarán a la información que obtienen los sensores de la propia nave. La verificación no responde solo al interés científico: determinará si Starship reúne las condiciones para iniciar su retorno a la base texana o si debe dirigirse a una zona de amerizaje.

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Los satélites Starlink V3 conectan la prueba con el negocio espacial

La misión transportará 26 satélites Starlink V3, una carga que aumentará la capacidad y la velocidad de la red de internet satelital - Reuters

La carga útil convierte al vuelo 15 en una demostración de capacidad comercial además de una prueba de recuperación. Starship desplegará 26 satélites Starlink V3 durante los primeros 90 minutos de misión. Cada unidad añadirá un terabit de capacidad a la red de banda ancha satelital de SpaceX. En conjunto, la carga equivale aproximadamente a la capacidad que transportarían diez lanzamientos de satélites Starlink V2 Mini a bordo de un Falcon 9.

Tras la separación, los satélites extenderán antenas y paneles solares, establecerán contacto inicial con estaciones terrestres y con otros equipos de la constelación mediante radiofrecuencia y enlaces láser. Después elevarán sus órbitas con propulsores propios. Si superan las comprobaciones, deberían prestar servicio a los clientes unas semanas más tarde. El despliegue ofrece una prueba concreta de la posibilidad de transportar grandes volúmenes de carga en cada lanzamiento.

La relación entre la recuperación y Starlink es directa. Una nave capaz de regresar a la plataforma y volver a volar reduciría el tiempo y los recursos necesarios para ampliar la constelación. SpaceX busca incrementar la conectividad de su red, pero también plantea una infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial denominada Starmind. Ambos proyectos requieren una capacidad de transporte que excede el ritmo y el volumen de sus lanzadores actuales.

Elon Musk busca hacer historia y recuperar todo el cohete - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, planteó la aspiración de alcanzar 10.000 vuelos de Starship por año hacia 2030. Esa cifra queda lejos de la cadencia actual y depende de una reutilización completa, rápida y fiable.

Un cohete que requiere una fabricación nueva tras cada lanzamiento no puede sostener semejante volumen. La captura de las dos etapas tampoco garantiza esa meta, aunque podría validar una pieza esencial de la arquitectura prevista.

El programa también sostiene compromisos de Estados Unidos con la Luna. La NASA eligió una versión de Starship como módulo de alunizaje para Artemis, el programa que prevé llevar astronautas a la superficie lunar en 2028. Antes de ese uso, el sistema debe demostrar que puede volar de manera repetida, transferir propelente en órbita y cumplir operaciones complejas con márgenes elevados de seguridad.

La nave Starship de SpaceX y el propulsor Super Heavy v3 despegan en su 14.º vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas (EE. UU.), el 28 de septiembre de 2026. Se espera que la misión ponga en órbita el vehículo por primera vez y despliegue 26 satélites Starlink V3. REUTERS/Steve Nesius TPX IMÁGENES DEL DÍA

La misión del viernes no necesita completar cada objetivo para aportar información relevante. Un despegue correcto, la separación de etapas, el despliegue de los satélites o el comportamiento del escudo térmico ofrecerían datos para los siguientes vehículos.

Sin embargo, la doble captura concentra la expectativa porque condensaría en una secuencia visible una idea que hasta ahora quedó fragmentada en pruebas separadas: un lanzador de gran tamaño que sale de la Tierra, cumple una misión orbital y regresa entero a su punto de partida.