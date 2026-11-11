Ciencia

La Tierra tiene una nueva miniluna, pero no será por mucho tiempo: los motivos

El objeto, de apenas unos dos metros de diámetro, quedó bajo la influencia gravitatoria terrestre desde abril y seguirá ese recorrido temporal hasta diciembre antes de retomar su órbita solar en 2027

El asteroide 2026 QQ8 quedó bajo la gravedad terrestre en abril, su visita temporal concluirá entre diciembre y enero de 2027 según cálculos (NASA)
El asteroide 2026 QQ8 quedó bajo la gravedad terrestre en abril, su visita temporal concluirá entre diciembre y enero de 2027 según cálculos (NASA)
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La Tierra sumó por unos meses un acompañante diminuto. El asteroide 2026 QQ8 quedó atrapado de forma temporal por la gravedad terrestre y trazará una vuelta y media en las cercanías del planeta antes de alejarse en 2027.

El fenómeno no altera la dinámica de la Luna ni representa una amenaza, pero aporta una oportunidad para observar cómo actúa la gravedad en la región donde compiten la influencia de la Tierra y la del Sol.

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El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional informó el hallazgo a fines de octubre. El astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky, conocido por sus descubrimientos de asteroides, detectó por primera vez la roca espacial el 20 de agosto. Para ese momento, QQ8 ya se encontraba en una trayectoria ligada a nuestro planeta desde finales de abril.

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La denominación de miniluna describe un satélite natural temporal. No se trata de una segunda Luna estable ni de un cuerpo destinado a permanecer en el sistema Tierra-Luna durante miles de años. Es un objeto pequeño que, por su velocidad y por la geometría de su aproximación, entra durante un período limitado en la zona donde la atracción terrestre logra modificar su recorrido alrededor del Sol.

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Los cálculos indican que 2026 QQ8 completa una órbita solar cada 359 días, un lapso equivalente a 0,98 años terrestres. Esa cadencia lo conduce cerca de la Tierra aproximadamente una vez por década. En 2026, la aproximación presentó las condiciones necesarias para que el planeta lo retuviera por unos meses.

En 1965 pasó también cerca de la Tierra, aunque sin ingresar en una trayectoria de captura. Otra aproximación está prevista para 2058, sin perspectivas de una nueva miniluna.

QQ8 pasará a 568.000 kilómetros y no supone riesgo de impacto

La miniluna 2026 QQ8 pasará a 568 mil kilómetros de la Tierra, una distancia superior a la que separa al planeta de la Luna
La miniluna 2026 QQ8 pasará a 568 mil kilómetros de la Tierra, una distancia superior a la que separa al planeta de la Luna

La distancia mínima estimada entre el objeto y la Tierra será de 568.000 kilómetros, unas 1,5 veces la separación media entre nuestro planeta y la Luna. Esa cifra equivale a cerca de 177.000 kilómetros más que la distancia lunar promedio. Por eso, el término miniluna puede inducir a error si se interpreta como cercanía: QQ8 permanece mucho más lejos que nuestro satélite natural permanente.

Las estimaciones sobre su diámetro oscilan entre uno y dos metros. Incluso la cifra mayor lo sitúa entre los objetos espaciales más pequeños que logran una captura temporal reconocible. Si una roca de ese tamaño siguiera una ruta de colisión, la atmósfera terrestre la destruiría antes de que alcanzara la superficie. El episodio produciría, como mucho, un fenómeno luminoso en el cielo, sin consecuencias para la población.

La confirmación de su naturaleza resultó central en las observaciones posteriores al anuncio. Al principio surgió la duda de si QQ8 podía ser un fragmento de basura espacial, como una pieza desprendida de un cohete o de un satélite. Equipos astronómicos realizaron nuevas mediciones con el telescopio de 2,2 metros de la Universidad de Hawái y con el Telescopio Discovery de Lowell. Esos datos permitieron descartar un origen artificial.

Con un diámetro estimado de uno a dos metros, 2026 QQ8 se destruiría en la atmósfera terrestre ante una trayectoria directa de colisión
Con un diámetro estimado de uno a dos metros, 2026 QQ8 se destruiría en la atmósfera terrestre ante una trayectoria directa de colisión

El Centro de Planetas Menores concluyó que se trata de un cuerpo natural, probablemente un asteroide pequeño. La distinción tiene importancia científica: los restos tecnológicos pueden seguir trayectorias cercanas a la Tierra, pero no aportan la misma información sobre la población de rocas que circula por el vecindario planetario. QQ8 pertenece a esa segunda categoría y ayuda a estudiar cuerpos que suelen escapar a los registros por su tamaño reducido.

Su ruta tampoco forma un círculo regular alrededor de la Tierra. La esfera de Hill explica mejor el proceso. Esa región marca, de forma aproximada, el espacio en el que la gravedad terrestre puede imponerse sobre la del Sol para retener temporalmente un objeto. Fuera de ese límite, la fuerza solar determina el movimiento. QQ8 cruzó esa frontera gravitatoria en abril, por lo que quedó sujeto a una órbita transitoria y compleja.

El desenlace está previsto para diciembre. En ese punto, las perturbaciones gravitatorias devolverán al asteroide a una trayectoria dominada por el Sol. Algunas proyecciones sitúan su salida definitiva cerca de enero de 2027, una diferencia que depende de cómo se defina el inicio y el final exactos de la captura. En cualquier caso, el paso de QQ8 por las cercanías terrestres durará alrededor de nueve meses.

La Tierra recibe satélites temporales con más frecuencia de la que parece

La Tierra podría contar con hasta seis minilunas temporales al mismo tiempo, muchas pasan inadvertidas por su tamaño reducido y breve permanencia
La Tierra podría contar con hasta seis minilunas temporales al mismo tiempo, muchas pasan inadvertidas por su tamaño reducido y breve permanencia

La presencia de una miniluna no constituye un hecho excepcional, aunque cada caso ofrece condiciones distintas. Entre los antecedentes recientes figuran 2020 SO, 2020 CD3 y 2024 PT5. También aparece 2025 PN7, catalogado como cuasiluna. La diferencia importa: una cuasiluna comparte una órbita solar parecida a la terrestre y, vista desde nuestro planeta, parece acompañarlo; sin embargo, no queda capturada por la gravedad de la Tierra como un satélite temporal.

Un estudio publicado el año pasado planteó que la Tierra podría contar con hasta seis minilunas a la vez. Muchas pasarían inadvertidas porque miden apenas decenas de centímetros y permanecen poco tiempo cerca del planeta. Un modelo elaborado este año estimó un diámetro medio de 75 centímetros para esos satélites fugaces. El mismo trabajo calculó una permanencia media cercana a nueve meses, un valor compatible con el período previsto para 2026 QQ8.

Esa comparación también ubica a QQ8 por encima del tamaño medio propuesto para las minilunas. Las simulaciones indican que una roca espacial de unos tres metros de ancho podría mantenerse bajo control gravitatorio terrestre entre 10 y 20 años. No obstante, esos escenarios dependen de múltiples variables: la velocidad de llegada, el ángulo de aproximación, la influencia solar y el efecto gravitatorio de la Luna.

Los modelos estiman que una miniluna mide en promedio 75 centímetros, 2026 QQ8 supera esa dimensión con un diámetro de hasta dos metros - NOIRLAB/NSF/AURA/R. PROCTOR
Los modelos estiman que una miniluna mide en promedio 75 centímetros, 2026 QQ8 supera esa dimensión con un diámetro de hasta dos metros - NOIRLAB/NSF/AURA/R. PROCTOR

Algunas de estas rocas quizá proceden del propio satélite natural de la Tierra. Grandes impactos sobre la superficie lunar pueden expulsar material al espacio y enviar fragmentos hacia órbitas que cruzan el entorno terrestre. Kamo’oalewa, descubierto en 2016 y clasificado como cuasisatélite, figura entre los candidatos a ese origen. Tiene unos 40 metros de diámetro, mucho más que QQ8, y mantiene una relación orbital distinta con la Tierra.

Su espectro se asemeja mucho al de las muestras lunares erosionadas por el espacio, lo que sugiere un origen lunar de Kamo’oalewa”, escribieron los autores de un estudio sobre ese objeto. La afirmación vincula la composición de Kamo’oalewa con material expuesto durante largo tiempo al entorno espacial en la Luna. Ese posible parentesco amplía el interés por los cuerpos pequeños que transitan cerca de la Tierra.

Los investigadores sostuvieron además que un origen lunar para Kamo’oalewa señalaría que los impactos dispersan fragmentos considerables por el sistema Tierra-Luna. Esa información resulta relevante para reconstruir la procedencia de los objetos próximos a la Tierra, entender la formación de satélites de planetas rocosos y evaluar riesgos potenciales. Los objetos cercanos a la Tierra, conocidos por la sigla NEO, suelen existir entre uno y 10 millones de años, aunque algunos persisten hasta 150 millones.

En el caso de la Tierra, 2026 QQ8 no modifica ninguno de esos equilibrios a gran escala. Su valor reside en la observación de un proceso breve: una roca de dimensiones modestas entra en la zona de influencia terrestre, completa parte de un recorrido condicionado por esa atracción y vuelve a integrarse en su órbita solar. Desde diciembre, la miniluna dejará de acompañar al planeta, pero sus mediciones permitirán afinar modelos sobre estas visitas temporales.

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