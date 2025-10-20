La asombrosa relación entre perezosos, polillas y algas: una triple alianza por la supervivencia

La simbiosis entre perezosos, polillas y algas permite el camuflaje y la nutrición del perezoso en la selva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las profundidades de las selvas tropicales de América, una alianza inesperada entre el perezoso de tres dedos, polillas y algas desafía las percepciones históricas sobre estos mamíferos. Lejos de la imagen de torpeza y pasividad que les atribuyeron exploradores y naturalistas durante siglos, los perezosos han desarrollado una compleja relación simbiótica que no solo les permite sobrevivir en un entorno hostil, sino que también podría tener implicaciones para la salud humana, según detalla National Geographic.

La clave de esta simbiosis reside en el espeso pelaje del perezoso, donde conviven polillas especializadas y algas. Jonathan Pauli, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha estudiado este fenómeno y sostiene que “los perezosos son mamíferos fascinantes, fantásticos y extraños que han reclutado a organismos realmente inesperados para que les ayuden a sobrevivir”, según recogió National Geographic.

Las polillas, algunas exclusivas de estos animales, encuentran en el pelaje un hábitat ideal, mientras que las algas prosperan gracias a los nutrientes que las polillas aportan, ya sea a través de sus heces o al descomponerse tras morir.

El nitrógeno resultante, junto con la humedad de la lluvia, favorece el crecimiento de las algas, que tiñen de verde el pelaje del perezoso y le proporcionan un camuflaje eficaz frente a depredadores aéreos. Además, los análisis realizados por el equipo de Pauli han detectado algas en el contenido estomacal de los perezosos, lo que sugiere que estos animales las consumen como suplemento alimenticio.

El pelaje del perezoso alberga polillas y algas, creando un ecosistema único que favorece la supervivencia del animal (Ajay Narendra vía AP)

Un riesgo necesario

El ciclo vital de las polillas está estrechamente ligado al comportamiento de defecación del perezoso. Tras pasar varios días en las copas de los árboles, alimentándose de hojas venenosas y descansando, el perezoso desciende al suelo para evacuar.

Este descenso, que consume una décima parte de sus calorías diarias, lo expone a los depredadores terrestres y representa uno de los momentos de mayor vulnerabilidad. Más de la mitad de las muertes de perezosos documentadas por el equipo de Pauli en Costa Rica ocurrieron durante estas pausas para defecar, según datos de National Geographic.

Sin embargo, este riesgo tiene una función ecológica: al depositar sus excrementos en el suelo, el perezoso crea el entorno necesario para que las polillas hembras pongan sus huevos. Las larvas que emergen se alimentan de las heces y, al alcanzar la adultez, buscan un nuevo perezoso en el que establecerse, perpetuando así la simbiosis.

Esta relación tripartita no solo beneficia a los perezosos en términos de camuflaje y nutrición, sino que también ilustra una adaptación evolutiva singular. La lentitud de estos mamíferos, a menudo interpretada como una desventaja, es en realidad una estrategia para conservar energía y sobrevivir en un entorno donde la huida rápida no es una opción viable.

El comportamiento lento del perezoso es una estrategia evolutiva para conservar energía y sobrevivir en un entorno hostil (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su limitada capacidad para defenderse y de sus sentidos poco desarrollados, los perezosos han persistido durante al menos 50 millones de años, en parte gracias a la colaboración con organismos como las polillas y las algas.

Potencial médico

Más allá de su papel en la biodiversidad de la selva, los perezosos podrían ofrecer respuestas a desafíos médicos contemporáneos. Un equipo de científicos costarricenses, citado por National Geographic, ha aislado en muestras de pelo de perezoso una bacteria hasta ahora desconocida, con potencial para el desarrollo de nuevos antibióticos.

Dado el aumento de las superbacterias resistentes a los medicamentos actuales, la microbiota de estos animales se perfila como una posible fuente de soluciones innovadoras para la salud humana.

Así, el perezoso de tres dedos, durante mucho tiempo subestimado y objeto de burlas, emerge como una pieza clave en la investigación científica y la conservación. Su sofisticada red de relaciones ecológicas y su potencial para inspirar avances médicos invitan a reconsiderar el valor de una especie que, lejos de la inutilidad que se le atribuyó en el pasado, podría contribuir de manera decisiva al bienestar humano, como concluye National Geographic.