Luna llena del Castor: cuándo es en noviembre 2026 y por qué se llama así

La Luna llena del Castor se producirá el martes 24 de noviembre de 2026 y coincidirá con una superluna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Luna llena del Castor se producirá el martes 24 de noviembre de 2026 y coincidirá con una superluna. Se trata de la penúltima luna llena del año, con un nombre que proviene de las tradiciones estacionales de América del Norte y una particularidad orbital que la hace aparecer algo más grande de lo habitual.

Cuándo es la luna llena del Castor

La fase plena ocurrirá el 24 de noviembre a las 11:53, hora oficial argentina (UTC-3), de acuerdo con los datos del Observatorio Naval de Estados Unidos. Dado que el plenilunio se producirá durante la mañana, el mejor momento para observarla será al anochecer del 23 o del 24 de noviembre, cuando el disco lunar salga por el este y permanezca visible durante toda la noche.

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Vale aclarar que el plenilunio es un instante astronómico preciso, pero el disco lunar parece lleno durante más de una noche. La hora de salida, la altura sobre el horizonte y la presencia de nubes determinarán la visibilidad desde cada punto del país.

Según una guía del sitio especializado EarthSky, el disco lunar se ubicará en la zona de la constelación de Tauro y tendrá cerca a las Pléyades y a Aldebarán. Estos objetos podrán distinguirse mejor en condiciones de cielo despejado y lejos de zonas con contaminación lumínica.

Por qué se llama Luna del Castor

Luna del Castor, o Beaver Moon en inglés, es uno de los nombres populares que los almanaques de América del Norte asignan a las lunas llenas de cada mes. La denominación se asocia con la época en que los castores refuerzan sus refugios y almacenan alimento antes de los meses fríos del hemisferio norte, según el Departamento de Recursos Naturales de Maryland.

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Existen otras denominaciones para la luna llena de noviembre, como Luna de Escarcha, aunque los nombres varían según las fuentes y las tradiciones culturales. El Real Observatorio de Greenwich aclara que deben entenderse como referencias populares y no como clasificaciones científicas.

La denominación proviene de almanaques norteamericanos y alude a la época previa al invierno en que los castores refuerzan sus refugios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, el nombre no modifica el fenómeno astronómico: se trata de una etiqueta estacional que identifica la luna llena de ese mes dentro de una larga tradición de almanaques norteamericanos.

La condición astronómica de luna llena depende de la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Cuando el satélite se encuentra en el lado opuesto al Sol visto desde la Tierra, su hemisferio orientado hacia el planeta aparece completamente iluminado, tal como explica Time and Date.

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Las fases de la luna en noviembre 2026

El ciclo lunar de noviembre tendrá cuatro momentos principales. El mes comenzará con el cuarto menguante el 1 de noviembre a las 17:28. La Luna nueva llegará el 9 de noviembre a las 04:02, cuando la parte iluminada del satélite queda orientada hacia el Sol y resulta difícil de ver desde la Tierra.

El cuarto creciente ocurrirá el 17 de noviembre a las 08:48. La Luna llena completará el ciclo de las fases principales el 24 de noviembre a las 11:53. Todos los horarios corresponden a la hora oficial argentina.

Además de ser la Luna llena del mes, la del 24 de noviembre será una superluna. La órbita lunar no es un círculo perfecto: el perigeo —punto de máxima proximidad a la Tierra— y el apogeo —punto de mayor distancia— hacen que el tamaño aparente del satélite varíe. Una superluna ocurre cuando la luna llena coincide con una posición cercana al perigeo.

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La NASA señala que “superluna” no es una categoría astronómica oficial, sino un término de uso extendido para las lunas llenas que se producen cerca de esa parte de la órbita. Por esa cercanía, el disco lunar puede verse algo mayor y más luminoso que una luna llena promedio, aunque la diferencia suele ser sutil a ojo desnudo.

Cuándo es la próxima luna llena después de la Luna del Castor

La NASA señala que el término superluna refiere a la fase llena producida cerca del perigeo o punto de mayor proximidad a la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la Luna llena de noviembre, el ciclo continuará en diciembre con cuatro fases nuevas. El cuarto menguante llegará el 1 de diciembre a las 03:08; la Luna nueva, el 8 de diciembre a las 21:52; y el cuarto creciente, el 17 de diciembre a las 02:42. La última luna llena de 2026 se producirá en Argentina el 23 de diciembre a las 22:28, aunque el instante astronómico global ocurrirá el 24 de diciembre a las 01:28 UTC.

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Esa fecha también estará clasificada como superluna, según el calendario de la NASA, que incluye tanto el 24 de noviembre como el 24 de diciembre entre las superlunas de 2026. Como las fases son instantes astronómicos globales, la jornada local y el horario de observación pueden variar según la ciudad desde la que se observe el cielo.