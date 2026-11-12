Una “navaja suiza” como pico: así es el ave de Hawái que puede perforar la madera y extraer su alimento

La población salvaje del ‘akiapōlāʻau cuenta con menos de 2.000 ejemplares restringidos a una montaña de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un pequeño pájaro amarillo que habita en las laderas de un volcán hawaiano desarrolló, en ausencia de pájaros carpinteros, un pico con dos herramientas distintas y un sistema corporal completo para taladrar la madera sin lesionarse.

El ‘akiapōlāʻau (pronunciado ah-key-ah-pole-ah-ow), conocido como “Aki”, pertenece a la familia de los mieleros hawaianos y está en situación crítica de extinción, con una población salvaje estimada en menos de 2.000 individuos, restringidos a la ladera noreste de una montaña de Hawái.

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Lo que los científicos ya sabían es que esta ave ocupa el lugar ecológico de los pájaros carpinteros, que nunca llegaron a las islas; lo que no entendían era el mecanismo preciso que le permite hacerlo. Un nuevo estudio publicado en la revista Ornithology ofrece la descripción anatómica más completa que se haya realizado del Aki y, con ella, respuestas a preguntas que habían permanecido abiertas durante décadas.

La investigación fue encabezada por Alexander Clark, candidato a doctorado en la Universidad de Chicago y afiliado al Museo Field, con la colaboración de Paul Banko, ex investigador del USGS en las islas del Pacífico. Los datos se obtuvieron a partir de la medición de especímenes históricos conservados en tres museos.

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El Aki tiene el único pico del mundo que funciona como navaja suiza

Científicos de la Universidad de Chicago y el Museo Field publicaron en la revista Ornithology la descripción anatómica de la especie

El pico del Aki reúne dos partes con formas y funciones muy distintas. “Su mandíbula inferior y su mandíbula superior son marcadamente distintas una de la otra”, explicó Clark en el comunicado de prensa del Museo Field. La superior, larga, delgada y flexible, le permite extraer larvas y orugas de pequeñas cavidades en las ramas. La inferior, corta y resistente, abre agujeros en la madera.

Esta combinación llevó a los científicos a bautizarlo como la “navaja suiza de las Islas Hawaianas”: una sola estructura que contiene dos instrumentos funcionalmente opuestos. “El Aki es diferente a cualquier otra ave que haya evolucionado, y no solo en Hawái. Tiene características que no se observan en ninguna otra ave”, indicaron los investigadores en el comunicado.

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El estudio también precisó la anatomía interna del pico. Según se detalla en el trabajo, el hueso central de la mandíbula superior es sustancialmente más corto que la estructura externa visible, un dato que aporta información nueva sobre cómo el ave genera y distribuye la fuerza al golpear la madera.

El impulso para taladrar comienza en los tobillos, no en el cuello

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio refiere a la estructura del pie y el tobillo. Los investigadores descubrieron que esta ave posee un tendón proporcionalmente grande para el músculo que dobla el tobillo hacia arriba, lo que le otorga la capacidad de llevar su cuerpo hacia abajo de forma rápida y potente. Este mecanismo difiere radicalmente del de los carpinteros, que utilizan principalmente los músculos del cuello para taladrar.

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“Básicamente, es como si se estuviera usando un hacha para partir un tronco: se eleva el cuerpo, casi de puntillas, y luego se baja con todo el peso. Así lo hace el Aki. Se alza y descarga sobre la madera toda la fuerza de su cuerpo. Pero esa fuerza comienza con la flexión de los tobillos. Comienza en las piernas, el sistema de anclaje de lo que realmente están martillando”, afirmó Clark.

El hueso central de la mandíbula superior presenta una extensión menor que la estructura externa visible del pico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el ave presenta alas proporcionalmente más cortas que las de especies equivalentes del continente y un fémur (el hueso del muslo) también proporcionalmente más corto. Según el estudio, estos rasgos se asemejan a los que los pájaros carpinteros desarrollaron de forma independiente, como resultado de un proceso conocido como evolución convergente: el fenómeno por el cual especies sin parentesco cercano desarrollan características similares como respuesta a los mismos desafíos del entorno.

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La evolución de esta ave revela cuánto puede perderse con una extinción

La explicación de las adaptaciones del Aki está ligada a la competencia por los recursos en las islas. “Para que un ave como el ‘akiapōlāʻau evolucionara, tuvo que haber existido una intensa competencia en el ecosistema”, señaló Banko. “Cuando la isla de Oahu emergió del agua, hubo una explosión relativamente grande de animales. Esto fue, sin duda, resultado de la disputa por recursos valiosos, como las orugas necesarias para alimentar a las crías”.

Hawái tiene una de las tasas de endemismo más altas del planeta. Esto significa que gran parte de su fauna y flora solo existe allí. A la vez, el aislamiento geográfico de la cadena de islas vuelve frágiles a sus ecosistemas. Las especies nativas terrestres disminuyen desde hace siglos, una tendencia que se aceleró en las últimas décadas.

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Clark pasó 15 meses en Hawái estudiando aves endémicas antes de incorporarse al Museo Field. Por eso, destacó el valor de investigar un animal que todavía puede observarse en libertad. “Una cosa es inferir la función de adaptaciones extrañas a partir de especímenes fósiles, pero investigar este fenómeno en una especie viva significa que se puede ir a presenciar. Podemos observar el comportamiento”, indicó el candidato a doctorado de la Universidad de Chicago en el comunicado.

El ave concentra la fuerza para taladrar en la flexión de los tobillos a través de un tendón en sus extremidades inferiores

El investigador también remarcó la urgencia de ese trabajo. “Hawái es particular porque uno se enfrenta a la extinción real; es algo con lo que todavía lucho. Se trata de una pérdida objetiva, inequívoca y completa de los cantos y los comportamientos de estas aves. Esta es la realidad en la que vivimos, esta dimensión de pérdida total en Hawái que no he presenciado en ningún otro lugar”, afirmó Clark en el comunicado institucional.

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Esa urgencia, sin embargo, no opaca el valor científico del hallazgo. El trabajo concluye que conocer cómo la anatomía condiciona la conducta resulta central para la biología. “Estos pequeños cambios internos, casi imperceptibles, generan cambios externos en el comportamiento y la ecología. Así es como ocurre el proceso evolutivo”, precisó Clark.

La investigación se basó en especímenes históricos conservados en tres colecciones científicas y pone de relieve el valor de los museos de ciencias naturales como resguardo de información sobre la biodiversidad.