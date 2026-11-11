Congelado en ámbar: el instinto de los lagartos de desprenderse de la cola tiene 99 millones de años

Un fragmento de ámbar de 18 milímetros hallado en Myanmar conserva la cola de un lagarto de hace 99 millones de años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace 99 millones de años, en un bosque del Cretácico medio del actual norte de Myanmar, un lagarto quedó atrapado en la resina que supuraba de un árbol. Lo que sucedió a continuación, su fuga y el desprendimiento de su cola, quedó congelado para siempre en un fragmento de ámbar de apenas 18 milímetros. Ese instante de pánico prehistórico es hoy la primera prueba directa en tejidos blandos de que los lagartos ya se desprendían voluntariamente la cola hace casi cien millones de años.

La autotomía caudal, que es el mecanismo por el cual un lagarto suelta su propia cola de forma voluntaria para distraer a un depredador y escapar, es uno de los comportamientos antipredatorios más difundidos entre los reptiles escamosos actuales.

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Aunque los científicos habían inferido su antigüedad a partir de estructuras óseas en fósiles, ningún espécimen había conservado las evidencias de tejido blando necesarias para confirmar que el desprendimiento fue deliberado y no resultado de un traumatismo accidental. Ese vacío acaba de cerrarse con un estudio publicado en la revista Palaeontologia Electronica.

El análisis identificó un anillo de contracción muscular y una ruptura limpia que descartan una fractura por traumatismo accidental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espécimen fue hallado inicialmente por Dolev Fabrikant, candidato doctoral en la Escuela de Medioambiente y el Museo de Historia Natural Steinhardt de la Universidad de Tel Aviv, entre material de aspecto similar a una pequeña ramita, y reveló bajo observación filas delicadas de escamas que cubrían un segmento de cola preservado.

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Un anillo muscular que delató la maniobra de escape

Dado que el ámbar era parcialmente opaco, el equipo recurrió a la tomografía computarizada de alta resolución, una técnica de imagen tridimensional por rayos X que permite examinar el interior de los objetos sin dañarlos, en el Instituto Volcani. Los escaneos revelaron una superficie de ruptura limpia y simétrica, rodeada por una estructura de tejido blando que el estudio denomina “anillo de contracción mioseptal”, esto es, una disposición en forma de cuña de los tabiques musculares expuestos, producto de la contracción coordinada que el lagarto ejerció al desprender su cola de forma activa.

Esa geometría muscular coincide con la que se observa cuando los lagartos modernos contraen voluntariamente los músculos de la cola para liberarse, según se detalla en el estudio. La superficie de fractura, además, no presenta desgarros, torsiones, compresión ni fragmentación, señales que sí aparecen cuando la separación es forzada por un depredador o se produce por daño accidental. “Esta organización muscular de desprendimiento raramente se conserva fuera del ámbar u otros contextos de preservación de tejidos blandos”, indica el paper, lo que explica por qué la prueba directa había permanecido esquiva hasta ahora.

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La piel y la cara ventral de la cola quedaron adheridas a la resina cuando los tejidos blandos aún conservaban su maleabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo concluye además que la cola quedó adherida a un flujo de resina mientras aún estaba fresca y flexible, antes de que flujos posteriores la cubrieran por completo. Según se detalla en el paper, la cara ventral de la cola estaba firmemente adherida al plano del flujo de resina, con la piel y los tejidos blandos aplanados, lo que indica que el tejido era aún maleable cuando quedó atrapado.

El comportamiento ya estaba plenamente desarrollado en el Cretácico medio

El hallazgo demuestra que las adaptaciones fisiológicas y musculares complejas necesarias para el desprendimiento voluntario de la cola ya estaban completamente establecidas hace aproximadamente 99 millones de años. Dicho de otro modo, el mismo mecanismo de escape que hoy emplean los lagartos en jardines y ecosistemas naturales de todo el mundo existía ya en los bosques tropicales de lo que hoy es el sureste asiático.

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“Esta es la primera prueba fósil directa del desprendimiento voluntario de la cola en un vertebrado fósil”, afirma el estudio, que señala también que la capacidad del ámbar para capturar respuestas defensivas complejas amplía la resolución conductual del registro paleontológico de vertebrados.

El estudio confirma que el mecanismo de autotomía caudal para el escape ya existía durante el Cretácico medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cola aislada no conserva suficiente contexto esquelético para identificar la especie exacta del reptil. Según se detalla en el estudio, la cola se clasifica con cautela como escamoso indeterminado. Sus características de escamación y la ausencia aparente de osteodermos, placas óseas subdérmicas propias de ciertos grupos, resultan más compatibles con Lacertoidea o Anguimorpha, dos grandes linajes de lagartos ya documentados en el ámbar birmano del mismo período.

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Una ventana a la evolución del comportamiento antipredatorio

Dado que la autotomía caudal en los lagartos actuales suele estar ligada al desarrollo de la capacidad de regenerar la cola, su confirmación en el Cretácico medio implica también que los programas genéticos asociados a esa regeneración podrían tener al menos 99 millones de años de antigüedad, según razona el estudio.

Se trata de un dato relevante para la comprensión de los genes candidatos involucrados en la regeneración de tejidos, un área de interés creciente en biología del desarrollo. El comunicado institucional de la Universidad de Tel Aviv subraya que el descubrimiento demuestra que los lagartos del Cretácico ya dependían exactamente de la misma estrategia de escape que sus parientes actuales emplean hoy.

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