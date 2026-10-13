Ciencia

Crean una lechuga que puede generar una proteína de la carne: cómo funciona

Un equipo del Imperial College London introdujo genes de cerdo y ganado bovino en esta hortaliza y logró que produjera ese compuesto animal, que además aporta color y sabor al músculo

Una lechuga y un trozo de carne unidos en una mesa de laboratorio con frascos verdes y varios científicos de fondo.
Una investigación de Imperial College London logró que plantas de lechuga y tabaco produzcan mioglobina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La industria de los productos que imitan a la carne enfrenta un límite difícil de resolver: reproducir su color y sabor sin usar carne de origen animal. Una investigación de Imperial College London logró que plantas de lechuga y tabaco fabriquen mioglobina, una proteína presente en los músculos de los vertebrados que interviene en esas características.

La incógnita era si un cultivo comestible podía producir esa proteína de manera estable y en cantidades útiles como ingrediente.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, una vía habitual consistía en modificar microorganismos, como levaduras y bacterias, que crecen en biorreactores, equipos cerrados con condiciones controladas.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Plant Science describe la producción estable en plantas de lechuga y tabaco.

El resultado es una demostración inicial: prueba que esos cultivos pueden fabricar la proteína, pero todavía no confirma su utilidad en alimentos ni su viabilidad a escala comercial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo científico utilizó un cañón de genes para introducir material genético animal en los cloroplastos vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína que aporta color y sabor a la carne

La mioglobina almacena oxígeno en el músculo de los animales. Contiene hemo, un compuesto con hierro que influye en el color rojo de la carne y aporta parte de su sabor intenso. Por esas propiedades, podría ayudar a que los productos vegetales reproduzcan algunos rasgos de la carne.

PUBLICIDAD

El equipo de Imperial College London introdujo genes de mioglobina de cerdo y ganado bovino en los cloroplastos de plántulas de tabaco y lechuga. Los cloroplastos son estructuras celulares que realizan la fotosíntesis. Para hacerlo, utilizó un cañón de genes, una técnica que impulsa ADN hacia las células.

Primer plano de manos con guantes azules manipulando una lechuga verde sobre una bandeja metálica. Al fondo, instrumental de laboratorio y otra persona.
Las plantas modificadas en laboratorio completaron su ciclo biológico y transmitieron la alteración genética a sus semillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas confirmaron que algunas plantas integraron el gen en el material genético de sus cloroplastos. Según el comunicado de Imperial College London, esas plantas crecieron, florecieron y produjeron semillas que heredaron la modificación genética.

Las plantas pueden modificarse para producir la proteína animal mioglobina en sus cloroplastos”, afirmó Alexia Groff, investigadora de Imperial College London y autora principal del trabajo, según el comunicado de la institución.

“Esto podría ofrecer una forma más sostenible de producir un ingrediente importante para los productos cárnicos de origen vegetal”, añadió Groff.

Una mano con guante azul aplica una gota de líquido rojo con una micropipeta sobre una hoja de lechuga en una placa de Petri.
Los análisis registraron una producción de 810 miligramos de mioglobina por kilogramo de materia seca en la lechuga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores eligieron los cloroplastos porque sus múltiples copias por célula pueden favorecer la producción de proteínas frente al núcleo. Groff señaló que el tabaco fue la planta modelo y la lechuga, un posible ingrediente comestible.

La lechuga produjo 810 miligramos por kilogramo de materia seca

Los análisis de laboratorio detectaron 810 miligramos de mioglobina por kilogramo de materia seca de lechuga. La materia seca es el peso de una planta después de retirarle el agua.

En el tabaco, la cantidad fue de alrededor de 800 miligramos por kilogramo, según el comunicado de Imperial College London.

Plántulas de lechuga en estructuras metálicas bajo luces LED rosas y blancas, junto a placas de Petri sobre una mesa de metal.
La concentración de mioglobina en el músculo animal resulta diez veces superior a la obtenida en los cultivos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comparar los resultados, el equipo también introdujo el gen de la mioglobina en el núcleo de plantas de tabaco. En esa especie, la producción mediante cloroplastos fue al menos tres veces mayor, aunque el resultado corresponde a condiciones de laboratorio.

La distancia respecto de la carne sigue siendo amplia. Según se detalla en el estudio, el músculo animal contiene entre 8,1 y 11,2 miligramos de mioglobina por gramo de materia seca, una concentración aproximadamente diez veces superior a la registrada en las plantas analizadas.

El trabajo halló otro límite: cerca del 35 % de la mioglobina purificada de hojas de tabaco contenía hemo, frente al 80 % de una muestra producida con Escherichia coli, una bacteria empleada en laboratorio.

Una hamburguesa vegetal cortada a la mitad, lechuga verde y granos de sal sobre una tabla de pizarra negra.
Solo el 35 por ciento de la mioglobina purificada en las hojas de tabaco incorporó el compuesto hemo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ese compuesto incide en el color, el sabor y las propiedades nutricionales de la proteína, los autores advierten que deben realizarse más pruebas para determinar su desempeño en alimentos.

El estudio propone una vía vegetal, no un producto listo para el mercado

La investigación no plantea que la lechuga modificada vaya a venderse como alimento final. Los investigadores analizan la posibilidad de extraer la proteína de las hojas, purificarla y emplearla como ingrediente en productos vegetales.

Una hoja de lechuga verde con una gota de líquido rojo espeso sobre una mesa metálica en un laboratorio con microscopio al fondo.
El proyecto plantea la extracción industrial de la proteína foliar para incorporarla a productos sustitutos de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La mioglobina podría extraerse de las hojas y purificarse mediante métodos industriales de purificación de proteínas”, sostuvo Groff, investigadora de Imperial College London, según el comunicado de la institución.

“Como es idéntica a la mioglobina animal, podría añadirse como ingrediente a productos cárnicos de origen vegetal para mejorar su color, sabor y valor nutricional”, agregó. En las pruebas, una parte de la proteína no incorporó hemo.

Según el equipo, las plantas modificadas podrían complementar los métodos basados en microorganismos cultivados en biorreactores, aunque la investigación no compara de manera directa sus costos, eficiencia industrial ni impacto ambiental.

Manos con guantes azules usan una micropipeta para aplicar un líquido rojo en una hoja de lechuga sobre una placa de Petri de vidrio.
La empresa biotecnológica Kyomei indicó que la lechuga modificada requerirá autorizaciones regulatorias para su comercialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodrigo Ledesma-Amaro, director del Bezos Centre for Sustainable Protein de Imperial College London, definió el resultado como “una prueba de concepto prometedora”, según el comunicado de la institución, y señaló que aún deben evaluarse la funcionalidad, la seguridad y el procesamiento del ingrediente.

Kyoko Morimoto, directora científica de Kyomei, empresa biotecnológica que participó en el estudio, indicó que una lechuga modificada para expresar mioglobina podría considerarse en el futuro un alimento enriquecido con hierro hemo, sujeto a las autorizaciones regulatorias necesarias.

Temas Relacionados

LondresGenéticaBiotecnologíaVegetalesCarnesProteinasAlimentaciónNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigadores argentinos lograron reducir tumores de mama triple negativo en un estudio preclínico

Especialistas del CONICET consiguieron que el sistema inmunitario ataque células malignas en esta variante mediante el bloqueo a un receptor. Los detalles

Investigadores argentinos lograron reducir tumores de mama triple negativo en un estudio preclínico

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operó al papa León XIV

El especialista en cirugía torácica del Policlínico Gemelli de Roma estuvo al frente de la intervención. Lo acompañaron el doctor Luigi Carbone y el enfermero Massimiliano Strappetti, que también asistieron a Francisco

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operó al papa León XIV

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Oslo encontraron en mapas de inundaciones y costas prehistóricas el patrón que durante décadas se buscó sin éxito en las rocas

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

La pérdida ósea en el espacio es conocida desde hace décadas, pero se ignoraban sus consecuencias clínicas reales hasta ahora. Un nuevo estudio reveló que misiones de apenas tres meses en órbita dejan una huella en el esqueleto que puede tardar años en manifestarse, según un trabajo de la NASA

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

En el Día Mundial de la Trombosis, especialistas advierten sobre la formación de coágulos en venas o arterias, un cuadro que puede interrumpir la circulación y derivar en complicaciones graves. Cuáles son los factores de riesgo, cómo se diagnostica y qué tratamientos existen

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato de la Cancillería pidió investigar a cuatro exministros por presunto detrimento fiscal: hay más de 200 demandas por nombramientos cuestionados

Sindicato de la Cancillería pidió investigar a cuatro exministros por presunto detrimento fiscal: hay más de 200 demandas por nombramientos cuestionados

Centro Democrático pidió a la Fiscalía investigar presuntas acciones del Gobierno Petro para desprestigiar a Álvaro Uribe

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: 1 mil 500 trabajadores del IMSS salen del Centro Médico Siglo XXI

Gobierno De la Espriella dio más detalles sobre la ley con la que busca rescatar la economía: “Estamos comprometidos con cerrar el grifo del derroche”

Directores de colegios en Lima son amenazados de muerte por grupos de alumnos cuando intentan imponer orden, advierte la DRELM

DEPORTES

Fernando Alonso deslumbró en Mónaco al pasearse con su Mercedes-Benz de USD 13 millones: los detalles exclusivos

Fernando Alonso deslumbró en Mónaco al pasearse con su Mercedes-Benz de USD 13 millones: los detalles exclusivos

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

Los “chispazos” entre Lisandro Martínez, Julián Álvarez y el Cuti Romero en el triunfo de Atlético de Madrid ante Manchester United

Franco Mastantuono sufrió una fractura y debió ser operado: el comunicado de la Fiorentina

La dura lesión que sufrió una tenista en Italia: el video de la secuencia y su estremecedora reacción

ENTRETENIMIENTO

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

Después de 10 años, ‘Girls’ de Lena Dunham vuelve con nuevos episodios y su elenco original

Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

A sus 91 años, Judi Dench confiesa cómo imagina el final de su vida: “Quiero morir en un camerino”

RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte