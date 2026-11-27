El experimento liderado por Peter Kutsos y Petr Chlup utilizó piezas impresas en 3D para evaluar tareas de ingeniería y diseño con 600 voluntarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Carolina (CU), con sede en Praga, demostró que los inventos técnicos mejoran de generación en generación gracias a la capacidad humana de comprender problemas, mientras que los objetos estéticos no registran avances medibles.

El hallazgo surgió de un experimento realizado con 600 participantes de la República Checa y Camerún, cuyos resultados se publicaron en la revista científica Evolution and Human Behavior y también en Phys.org.

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El estudio, liderado por los investigadores Peter Kutsos y Petr Chlup, analizó cómo las personas transmiten y transforman objetos físicos a través de cadenas generacionales. Cada nuevo grupo tomaba como punto de partida las creaciones de la anterior y las modificaba, en un proceso que imita, con diferencias sustanciales, el mecanismo de la evolución biológica.

El diseño experimental fue preciso: los integrantes usaron un configurador digital en una tableta para crear piezas tridimensionales, que luego se imprimieron en impresoras 3D. Esos artefactos fueron evaluados en dos tipos de tareas: una de ingeniería (crear el objeto que rodara más rápido por una rampa inclinada) y una estética (diseñar la pieza más atractiva visualmente, calificada después por otros participantes).

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La habilidad de entender supera al descarte de lo peor

La teoría de la evolución cultural define como variación guiada la capacidad humana de anticipar soluciones mecánicas sin depender de la selección biológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado más llamativo del estudio contradice una suposición frecuente sobre cómo progresa la cultura humana. Los modelos científicos tradicionales suponían que la mejora cultural dependía de un proceso de selección: descartar las versiones menos exitosas para quedarse con las mejores. Sin embargo, el experimento mostró que ese mecanismo no fue determinante.

En la tarea de ingeniería, cada ronda producía objetos que rodaban más rápido que los de la etapa anterior, sin importar si se descartaban o no los diseños menos eficientes. “Resultó que la aceleración gradual de nuestros objetos 3D en la pista inclinada no se debía a la selección de las mejores piezas, sino a la capacidad de los participantes para comprender el principio subyacente del problema y mejorarlo mentalmente incluso antes del intento físico”, señalaron los autores.

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Esto significa que las personas no necesitan ver fallar a otros para aprender: pueden anticipar la solución con solo entender cómo funciona el sistema. En la teoría de la evolución cultural, este mecanismo se denomina variación guiada y representa una diferencia fundamental con la herencia biológica, donde no existe esa capacidad de razonamiento previo.

La belleza no tiene fórmula y eso frena su acumulación

La ausencia de un criterio objetivo único en la apreciación de la belleza impidió que las piezas estéticas acumularan mejoras a través del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que ocurrió con los objetos técnicos, las piezas estéticas no mostraron una mejora acumulativa entre generaciones. La razón es que la belleza carece de un criterio objetivo único: cada evaluador la juzga en relación con otros objetos similares, lo que hace que distintos conceptos de atractivo compitan entre sí sin que ninguno se imponga.

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“A diferencia de la evolución biológica, la cultura humana no tiene por qué depender únicamente del ensayo y error aleatorio”, afirmó Petr Tureček, del Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia de la CU y del Centro de Estudios Teóricos de la misma institución, quien también integró el equipo. Mejorar un objeto estético mediante la imitación es mucho más complejo que perfeccionar uno técnico, ya que no existe una dirección de mejora compartida.

El origen cultural moldea cómo las personas imitan e innovan

El trabajo también incluyó una comparación entre tres grupos de participantes: estudiantes de Praga, universitarios del barrio de Molyko en la ciudad camerunesa de Buea y miembros de la comunidad tradicional Bakweri del pueblo de Bokwango. Esta dimensión internacional fue posible gracias a la colaboración con Robert Mbe Akoko, coautor del estudio y miembro de la Universidad de Buea, quien coordinó la recopilación de datos directamente en Camerún.

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El estudio concluyó que el entorno cultural de origen determina el estilo de innovación con mayor fuerza que el nivel de educación formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados revelaron diferencias claras entre ambos grupos: los integrantes cameruneses tendieron a apartarse más de los modelos presentados y mostraron una mayor inclinación a desviarse de manera sistemática del promedio. Los checos, en cambio, preservaron con mayor fidelidad la estructura básica de los artefactos originales en las tareas de ingeniería y en la tarea de control, donde la instrucción era simplemente intentar crear un artefacto promedio.

Sin embargo, en la tarea estética, cada colaborador checo desarrolló el estilo de los objetos en una dirección propia y singular, lo que reveló que el entorno cultural en el que una persona crece influye en su estilo de innovación más que el nivel de educación formal alcanzado.

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La variedad de modelos genera resultados aún más diversos

Otro hallazgo destacado refiere a la relación entre la diversidad de los modelos observados y la variedad de los resultados producidos. Cuando los participantes veían modelos más variados, tendían a crear resultados aún más distintos entre sí. No todos los sujetos mostraron esta tendencia, pero su presencia fue suficiente para que el patrón de “más variedad genera más variedad” se impusiera en las tres tareas evaluadas.

Esto pone en cuestión otro supuesto clásico de los modelos de evolución cultural, que tomaban prestados de la genética la premisa de que la variabilidad de las ideas humanas permanece constante a través de las generaciones. El experimento de la CU demuestra que esa variabilidad puede aumentar o contraerse según el contexto.

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