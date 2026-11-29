Científicos del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo identificaron una nueva especie de gusano en el mar de Amundsen. (Lenka Neal/ University of Gothenburg)

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En el fondo del mar de Amundsen, frente a la costa occidental de la Antártida, científicos identificaron una nueva especie de gusano marino de 14 milímetros que recibió el nombre de Dolly Parton. El animal, llamado Bathyadmetella dollypartonae, vive en una zona del océano cuya fauna sigue siendo poco conocida.

El equipo del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo examinó ejemplares recogidos en 2008 y decidió homenajear a la cantante y filántropa estadounidense Dolly Parton, fallecida este año. La forma de sus apéndices, similares a pelos largos, y el deseo de reconocer su obra benéfica guiaron la elección.

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La investigación fue publicada en la revista Taxonomy. El trabajo establece las características que distinguen a esta especie y permite incorporarla a la clasificación científica de los animales. El hallazgo aporta información sobre la vida de las aguas profundas del Océano Austral, una región en la que todavía se registran numerosas incógnitas sobre la diversidad de organismos.

El animal recibió el nombre científico de Bathyadmetella dollypartonae debido a la forma de sus apéndices y a la labor benéfica de la artista. (AP/Jonathan Short)

Sus apéndices inspiraron el homenaje a Dolly Parton

Bathyadmetella dollypartonae pertenece a los gusanos escama, un grupo de animales marinos con placas duras sobre el lomo. Sus estructuras finas y alargadas evocaron el cabello rubio de Parton.

“Aunque quizá no tenga los mechones pelirrojos de los que ella cantaba, sus largos apéndices nos recordaron su larga cabellera rubia”, explicó Lenka Neal, autora principal del estudio e investigadora del Museo de Historia Natural de Londres, en el comunicado de prensa institucional.

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La denominación también buscó destacar el trabajo solidario de la artista. “Parecía apropiado poner a esta especie el nombre de alguien que ha hecho tanto bien mediante sus donaciones y su labor benéfica. Parton, siempre te amaremos”, añadió Neal. La investigadora y sus colegas dieron a conocer el nombre mientras preparaban la descripción de la especie y recibieron la noticia de la muerte de la cantante.

La investigación publicada en la revista Taxonomy sumó la segunda especie reconocida para el género Bathyadmetella en casi sesenta años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia incluye a Peinaleopolynoe elvisi, conocido como gusano Elvis por el brillo de sus escamas. El nuevo nombre sigue esa práctica de asociar especies recién descritas con figuras de la cultura popular, aunque el estudio se concentra en los rasgos físicos que permiten diferenciar al animal de otras especies emparentadas.

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Según se detalla en el estudio, Bathyadmetella dollypartonae es apenas la segunda especie asignada al género Bathyadmetella desde que este fue creado hace casi 60 años. La investigación combinó la observación de sus características físicas con análisis genéticos, utilizados para reconstruir el parentesco entre organismos y ubicar a la nueva especie dentro de los gusanos escama.

El alcohol borró el color púrpura que tenía al ser recolectado

Los ejemplares fueron obtenidos durante una expedición del Servicio Antártico Británico en 2008. Cuando llegaron a la etapa de análisis y fotografía, el material ya había permanecido conservado en alcohol, un método que permite resguardar animales para su estudio, pero puede modificar o hacer desaparecer sus colores.

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“No tenía exactamente un abrigo de muchos colores, pero las notas de la expedición original indican que Bathyadmetella dollypartonae era púrpura cuando fue recolectado. Por desgracia, no hay fotografías de los gusanos vivos”, señaló Helena Wiklund, investigadora del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Gotemburgo, en el comunicado institucional.

El método de conservación en alcohol borró el tono púrpura que los ejemplares exhibían durante la recolección marina de 2008. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los apuntes de la campaña constituyen el único registro disponible sobre el color que tenía el organismo cuando estaba vivo. Wiklund indicó que participará en una nueva expedición a la Antártida el próximo año y expresó su expectativa de observar por primera vez un ejemplar vivo: “Sería fantástico”, afirmó.

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La preservación de ejemplares permite compararlos con precisión en un laboratorio, pero deja fuera detalles que cambian después de la recolección. En este caso, la falta de imágenes impide conocer con precisión la intensidad y la distribución del color púrpura mencionadas por la expedición de 2008.

Catalogar la fauna ayuda a seguir los cambios en la Antártida occidental

El hallazgo se produjo en una parte de la Antártida occidental que las fuentes consideran vulnerable al aumento de las temperaturas. La plataforma de hielo Thwaites es una de las zonas bajo mayor presión y su posible colapso podría elevar el nivel del mar mundial hasta 70 centímetros.

Por esa razón, identificar las especies del fondo marino resulta necesario para evaluar de qué manera los cambios de temperatura pueden afectar a los ecosistemas locales. El comunicado institucional señala que las expediciones a las aguas profundas del Océano Austral son esenciales para conocer a unas especies que siguen poco estudiadas y para reunir información antes de que el entorno cambie aún más.

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La catalogación de especies en el Océano Austral aporta datos de base para evaluar el impacto del aumento térmico sobre la fauna del lecho marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de Historia Natural de Londres informó que trabaja con colegas de distintos países para describir la fauna de la región. El estudio no determina cómo responderá Bathyadmetella dollypartonae al calentamiento, pero su identificación deja un registro de su presencia en el mar de Amundsen.

La próxima expedición prevista con participación de Wiklund podría aportar observaciones directas del animal y nuevos datos sobre otras formas de vida de estas aguas. Mientras tanto, el estudio publicado en Taxonomy incorpora formalmente a esta pequeña especie al inventario de la biodiversidad antártica.