El piloto relató la conversación telefónica que mantuvo con el rey Felipe VI tras concluir la carrera en Cheste. (REUTERS/Pablo Morano)

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Marc Márquez ha cerrado este domingo su carrera deportiva con un segundo puesto en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Entre la avalancha de mensajes de despedida ha recibido uno muy particular, el del rey Felipe VI, y el ya expiloto ha relatado la conversación con su espontaneidad habitual.

“Acaba de llamar el rey y, en vez de contestar ‘hola, Su Majestad’, le he dicho ‘hola, Felipe, ¿qué pasa?’”, ha revelado Márquez entre risas ante los micrófonos de DAZN al terminar la carrera, según han recogido medios como 20minutos.

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El catalán se ha sorprendido de su propia respuesta, aunque se lo ha tomado con humor: “Luego ya está dicho y ahora ya empezamos de usted. Pero bueno, la patinada se ha salvado, creo”.

Cerca de cien mil aficionados presenciaron la vuelta de honor de Marc Márquez en las gradas del circuito Ricardo Tormo. (REUTERS/Pablo Morano)

Márquez ha agradecido las palabras del monarca y ha dejado la puerta abierta a una visita: “Me ha dicho que está muy orgulloso de mi carrera deportiva y que me recibe cuando quiera; a ver si pronto puedo ir a verle”.

No sería su primer encuentro. Tras la temporada 2025, Felipe VI ya recibió en el Palacio de la Zarzuela a Marc y a su hermano Álex, que habían terminado como campeón y subcampeón del mundo de MotoGP.

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El piloto de Cervera concluyó su carrera con diez títulos mundiales tras igualar el récord de ocho coronas de MotoGP de Giacomo Agostini. (REUTERS/Pablo Morano)

Un adiós en el podio

La carrera la ha ganado Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), con un podio solo de españoles: Márquez ha sido segundo y Pedro Acosta, tercero. Con esa victoria, Aprilia se ha asegurado el título de constructores, y Marco Bezzecchi ha terminado subcampeón del mundo. Al acabar, Márquez ha dado una vuelta de honor para despedirse de los cerca de 100.000 aficionados que han llenado el circuito.

Márquez anunció su retiro por sorpresa el viernes durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. (REUTERS/Pablo Morano)

El de Cervera, de 33 años, anunció el viernes por sorpresa su retirada, al empezar los primeros libres en Valencia. Lo hizo apenas una semana después de ganar en Portugal su octavo título de MotoGP, con el que ha igualado el récord de Giacomo Agostini en la categoría reina. Se retira con diez campeonatos del mundo en total, sumando los de 125cc y Moto2, y como vigente campeón.

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Raúl Fernández logró la victoria en Cheste y aseguró el título de constructores para Aprilia en un podio integrado por pilotos españoles. (REUTERS/Pablo Morano)

Marc Márquez se despidió con un mensaje especial para sus fanáticos

Marc Márquez se retirará tras la última carrera de la temporada 2026 en Valencia: "Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", dijo Márquez en un video difundido desde el box en Valencia.

Márquez había comunicado el viernes que el Gran Premio de Valencia sería su última carrera en MotoGP mediante un video difundido en sus redes sociales. El español eligió una secuencia de carteles para confirmar su retiro y agradecer a quienes lo acompañaron durante su trayectoria.

“Gracias a todos por ser parte de este camino”, expresó en uno de los mensajes. También señaló que esperaba que los fanáticos hubieran disfrutado su carrera tanto como él y cerró la publicación con una referencia a la historia construida en la categoría. La despedida se concretó este domingo en el circuito Ricardo Tormo, donde puso fin a su etapa como piloto profesional de Ducati.

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