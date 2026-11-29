Por primera vez en 11 años, la Selección Mexicana volverá a participar en la Copa Mundial Femenina después de vencer a Haití. (IMAGN IMAGES/Raymond Carlin III)

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La Selección Mexicana consiguió un boleto histórico al Mundial Femenil 2027, justa a lo que no asistía desde 2015 tras vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato CONCACAF W por marcador de 4-2.

A falta de algunas selecciones por definir su pase al máximo torneo de países en el mundo a nivel femenino, ya hay fecha confirmada para conocer quiénes serán los rivales de México el próximo año en Brasil.

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Fecha del sorteo en la que se darán a conocer los rivales de México

Fecha en la que se darán a conocer los rivales de México. (IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)

El Tri Femenil conocerá el viernes 11 de diciembre a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial Femenil de Brasil 2027. México se perfila para quedar ubicado en el Bombo 3, aunque la distribución definitiva dependerá de la actualización del ranking mundial de la FIFA.

El sorteo se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La ceremonia comenzará a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el horario oficial de la FIFA.

Fecha: viernes 11 de diciembre de 2026

Hora: 8:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro, Brasil

México ya aseguró su clasificación junto con Estados Unidos, Canadá y Jamaica como representantes de CONCACAF. Aún faltan dos selecciones de la confederación que buscarán su pase mediante el repechaje.

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El reglamento impide que dos equipos de CONCACAF compartan grupo en la primera fase. Por esa razón, la selección mexicana evitará a Estados Unidos, Canadá, Jamaica y a los dos equipos de la región que todavía puedan clasificar.

La Copa del Mundo contará con 32 selecciones, repartidas en ocho grupos de cuatro equipos. El sorteo comenzará con Brasil, país anfitrión, ubicado de forma automática en el Grupo A.

Una victoria histórica contra Haití

Una victoria histórica para México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana Femenil derrotó 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W y aseguró su presencia en el Mundial de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El resultado coloca al Tri Femenil de nuevo en dos torneos a los que no asistía desde hace más de una década. México volverá a una Copa del Mundo por primera vez desde Canadá 2015, mientras que su última participación olímpica fue en Atenas 2004.

La clasificación se definió este sábado en el Texas Health Mansfield Stadium, donde el equipo mexicano consiguió el triunfo que también le dio el pase a las semifinales del torneo regional, donde se enfrentará a Canadá el próximo martes.

La victoria ante Haití representa una de las noches más trascendentes para la selección femenil en los últimos años, pues este resultado refleja el crecimiento que ha tenido el futbol femenil del país desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017.

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Desde entonces,aumentó la competencia interna, la exposición de las jugadoras y la cantidad de futbolistas que han llegado a la selección nacional.