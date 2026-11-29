Un pesebre, dos renos y miles de luces, así es el taxi navideño que recorre Medellín (itisnotnicoo/Instagram)

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El ambiente de las fiestas de fin de año ya se percibe en Medellín, donde un taxi intervenido con decoración navideña comenzó a llamar la atención de peatones, pasajeros y conductores.

El vehículo de servicio público recorre distintos sectores de la ciudad con una instalación de luces que cubre toda su carrocería, una imagen que se ha difundido en videos publicados en redes sociales.

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La decoración transforma el automóvil en una figura iluminada sobre las vías de la capital antioqueña. Las grabaciones muestran que las luces cubren puertas, techo, capó y parte posterior, mientras el taxi avanza entre el tráfico nocturno y atrae las miradas de quienes se encuentran a su paso.

El conductor se viste como Papá Noel y el taxi tiene renos en su parte frontal

La intervención incluye dos figuras de renos instaladas en la zona frontal del carro. El detalle acompaña al conductor, quien atiende a los usuarios con un atuendo de Papá Noel durante sus jornadas de trabajo.

El interior también fue adaptado para la temporada. Los pasajeros encuentran un pesebre acondicionado dentro del vehículo, con elementos alusivos a la tradición decembrina. Así, el recorrido ofrece una escena distinta a la de un servicio convencional.

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El taxi navideño que recorre Medellín con luces, renos y pesebre (itisnotnicoo/Instagram)

Los videos del taxi circularon en varias plataformas y acumularon comentarios de personas que destacaron la iniciativa. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo ilumina las calles y provoca reacciones entre personas que lo observan desde otros automóviles, motocicletas o andenes.

Una usuaria escribió: “Cuánto será el recargo de la carrera por tomar ese taxi”, junto a un emoji de risa. Otro comentario aludió a las pendientes de la ciudad: “Ahora en diciembre dicen aquí en Medellín ‘por allá no subo mucha loma’”.

Las respuestas también incluyeron bromas sobre los renos ubicados en la parte delantera. “Las probabilidades de que te ataque un reno en Colombia son bajas, pero nunca cero”, publicó un internauta.

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Otra persona se refirió al vestuario del conductor y comentó: “Cómo hace pa aguantarse esa ropa con estos calores”. Los mensajes reflejaron el tono humorístico que acompañó la viralización de la grabación.

El taxi con luces navideñas que puso a hablar a los usuarios de redes sociales en Medellín (itisnotnicoo/Instagram)

El contenido también recibió opiniones de apoyo. “Genial el espíritu navideño, por más gente así y menos amargada”, expresó una usuaria en redes sociales.

El taxi se convirtió en una muestra de las decoraciones que aparecen en Medellín durante diciembre. Las luces, el pesebre, los renos y la caracterización del conductor remiten a una época en la que las calles de la ciudad suelen incorporar elementos de las celebraciones familiares y religiosas de fin de año.

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Spider-Man instaló las luces de Navidad en un árbol y sorprendió a los habitantes de Chía

Un trabajador vestido como Spider-Man llamó la atención de habitantes de Chía, Cundinamarca, mientras instalaba luces de Navidad en lo alto de uno de los árboles del municipio. La escena, registrada en imágenes que circularon en redes sociales, convirtió una jornada de montaje técnico en un momento inesperado para quienes pasaban por el lugar.

El hombre fue contratado por la Alcaldía Municipal de Chía para participar en la instalación de la iluminación y los adornos que harán parte de la decoración decembrina en los espacios públicos. Sin embargo, decidió realizar la labor con un traje del personaje de Marvel.

Suspendido a varios metros de altura, el operario ubicó las luces sobre las ramas del árbol ante la mirada de vecinos y transeúntes. Su vestuario añadió un elemento distinto a una tarea que exige equipos, conexiones eléctricas, coordinación y medidas de seguridad.

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El uso del disfraz transformó la tarea de montaje en un momento de entretenimiento para los ciudadanos (jorgeegalvis/IG)

Las fotografías y videos del trabajador provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron su iniciativa durante la preparación de los alumbrados.

“Al que le gusta lo que hace, siempre lo hará con amor”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “Super”, mientras algunos relacionaron el disfraz con producciones cinematográficas y expresiones alusivas a la temporada.

El montaje de las decoraciones navideñas avanza en distintos puntos de Chía antes de diciembre. Detrás de cada estructura iluminada hay personal encargado de ubicar figuras, revisar cableados y adecuar los lugares donde serán instalados los elementos.