La misión ESCAPADE de la NASA envió dos satélites gemelos para investigar el proceso por el cual Marte perdió la mayor parte de su atmósfera. (NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University)

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ESCAPADE es una misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) formada por dos satélites gemelos que estudiarán cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera. Las naves dejaron atrás una imagen de la Tierra y pusieron rumbo al planeta rojo tras completar una maniobra de asistencia gravitatoria. Una de ellas fotografió el hemisferio occidental el 9 de noviembre, unas tres horas después de su máxima aproximación al planeta.

La imagen fue tomada desde unos 62.000 kilómetros de distancia mediante una cámara que registra luz en el espectro visible e infrarrojo. El registro llegó después de un sobrevuelo propulsado, una maniobra en la que la nave combinó el encendido de sus motores con la atracción gravitatoria terrestre para encarar un viaje de 10 meses hacia el planeta rojo.

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La misión se llama ESCAPADE, sigla en inglés de Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers. Está integrada por dos satélites idénticos y busca responder una pregunta central para la ciencia planetaria: cómo perdió Marte gran parte de la atmósfera que alguna vez pudo haber permitido la presencia de agua líquida en su superficie.

Fotografías de la Tierra tomadas a 62.000 kilómetros

Una de las naves registró imágenes de la Tierra a 62.000 kilómetros de distancia luego de una maniobra de asistencia gravitatoria. (NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University)

La nave utilizó la cámara Visible and Infrared Observation System, aportada por la Universidad del Norte de Arizona, para obtener las fotografías de despedida. El instrumento permitió mostrar a la Tierra en longitudes de onda visibles e infrarrojas, dos formas de registrar la radiación que el planeta emite o refleja.

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La NASA indicó que se trató del segundo de los dos vehículos de ESCAPADE que realizó esta maniobra durante noviembre. Ambos satélites pasaron cerca de la Tierra y ejecutaron una combinación de gravedad y propulsión para salir hacia Marte.

El procedimiento le permitió a cada nave impulsar a las naves para un trayecto de 10 meses hasta Marte, según la NASA. La misión había sido lanzada desde Cabo Cañaveral, en Florida, el 13 de noviembre de 2024, pero no inició un viaje directo porque entonces la posición relativa de ambos planetas no era favorable.

En cambio, los satélites permanecieron en una órbita de espera alrededor del punto de Lagrange 2 de la Tierra, a cerca de 1,6 millones de kilómetros del planeta y en dirección opuesta al Sol. Un punto de Lagrange es una región del espacio donde la fuerza gravitatoria de dos cuerpos permite que una nave mantenga una posición orbital con menor consumo de combustible.

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Medición del viento solar y la magnetosfera marciana

Los instrumentos científicos medirán la interacción directa entre el viento solar y la magnetosfera híbrida marciana. (NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University)

El objetivo científico de NASA es medir la respuesta de Marte al viento solar, una corriente de partículas cargadas que expulsa el Sol a velocidades de cerca de 1,6 millones de km/h. Esa corriente golpea de forma constante la atmósfera superior y el entorno magnético marciano.

La misión estudiará la llamada magnetosfera híbrida de Marte. En términos simples, se trata de la zona que rodea al planeta y donde interactúan los restos de antiguos campos magnéticos de su corteza, un campo inducido en las capas altas de la atmósfera y el flujo de partículas procedente del Sol.

A diferencia de la Tierra, Marte no cuenta con un campo magnético global fuerte que cubra todo el planeta. Conserva, en cambio, zonas magnetizadas en su corteza y una protección parcial generada por la interacción con el viento solar. Esa configuración permite que partículas de la atmósfera escapen al espacio con el paso del tiempo.

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La agencia explicó que la misión investigará “cómo el viento solar interactúa con el entorno magnético de Marte y cómo esta interacción impulsa la pérdida de la atmósfera del planeta”. Dicho de otro modo, los satélites buscarán establecer de qué manera las partículas solares alteran el entorno magnético marciano y favorecen la pérdida de gases atmosféricos.

Dos órbitas para medir la atmósfera superior y el entorno magnético

Los dos satélites de ESCAPADE observarán la atmósfera superior y el entorno magnético de Marte desde altitudes de entre 160 y 10.000 kilómetros. Esa distancia permitirá registrar fenómenos que ocurren cerca del planeta y otros que se extienden hacia el espacio interplanetario.

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La NASA diseñó dos campañas de observación con trayectorias coordinadas entre altitudes de 160 y 10.000 kilómetros. (NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University)

Una vez que lleguen a Marte, las naves encenderán sus motores durante unos 11 minutos para reducir su velocidad e ingresar en órbita. El arribo de cada vehículo ocurrirá con algunos días de diferencia. Luego, pasarán por órbitas iniciales de captura de unas 60 horas antes de realizar ajustes para alcanzar las trayectorias de observación científica.

La misión prevé dos campañas principales. En la primera, los satélites recorrerán casi la misma órbita, con uno detrás del otro. La NASA comparó esa disposición con “un collar de perlas”, una cadena de perlas. El intervalo entre ambos cambiará dentro de un margen de 30 minutos, lo que permitirá observar un mismo sector del espacio en momentos cercanos.

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En la segunda campaña, las naves ocuparán órbitas diferentes para medir regiones distintas al mismo tiempo. Una podrá registrar condiciones antes de que el viento solar alcance Marte, mientras la otra analizará lo que sucede dentro de la magnetosfera del planeta.

Reconstrucción de la pérdida atmosférica de Marte

Los datos de ESCAPADE permitirán analizar estructuras como el frente de choque, la cola magnética de Marte y las zonas por donde escapan iones, partículas con carga eléctrica. Con esos registros, los científicos intentarán determinar cómo circulan la energía y las partículas en el sistema marciano.

La investigación tiene relación directa con la historia climática del planeta. Marte tuvo en el pasado una atmósfera más densa y condiciones que pudieron sostener agua líquida. La progresiva pérdida de esos gases contribuyó a que se transformara en el mundo frío y de atmósfera tenue que se observa hoy.

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La NASA señaló que sus dos satélites ayudarán a estudiar la “respuesta en tiempo real al viento solar”, o respuesta en tiempo real al viento solar. La comparación simultánea de mediciones permitirá distinguir cambios producidos por la actividad del Sol de diferencias propias de cada región del entorno marciano.

La misión está liderada por el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley, con participación de Rocket Lab, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, Advanced Space y Blue Origin. El inicio de las operaciones científicas está previsto para 2028, después de que ambas naves completen sus ajustes orbitales alrededor de Marte.

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