Greccio, el pueblo de Italia donde nació el primer belén de la historia. (Turismo Italia)

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En las montañas Sabinas, a quince kilómetros de la ciudad italiana de Rieti, un caserío fortificado de apenas 1.500 habitantes conserva intacta la memoria de una noche de 1223, cuando nació una de las tradiciones navideñas más extendidas por el mundo.

En Greccio, Italia, San Francisco de Asís representó en 1223 el primer belén viviente de la historia, con un pesebre de heno, un buey y un asno. Ocho siglos después, el pueblo sigue organizando su calendario de diciembre en torno a aquel episodio y recibe cada año a miles de visitantes que combinan la ruta histórica con el ambiente de los mercadillos navideños de Italia.

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Greccio se asienta sobre una ladera de los montes Sabinos, en la región del Lacio, en el territorio conocido como la cuenca reatina. El casco histórico se eleva a unos 705 metros de altitud, mientras que el santuario que da nombre al pueblo se encuentra algo más abajo, a 665 metros, sobre un espolón rocoso a unos dos kilómetros del centro. La localidad figura en la lista de los pueblos más bonitos de Italia y conserva el trazado de fortaleza medieval que le dio la abadía benedictina de Farfa, con restos del castillo y un campanario del siglo XVII levantado sobre una de las antiguas torres.

La capilla del primer Belén viviente en el Convento de Greccio. (Wikimedia/Fiat 500e)

El sobrenombre de “Belén franciscana” remite directamente al episodio de 1223. San Francisco de Asís llegó por primera vez a la zona hacia 1209 y volvió años más tarde, tras un viaje a Tierra Santa, cuando reconoció en este paisaje de montes y bosques de encinas una semejanza con los alrededores de Belén. Ese recuerdo lo llevó a pedir al señor del lugar, Giovanni Velita, un espacio donde recrear el nacimiento de Jesús con elementos reales, sin ninguna figura religiosa de por medio.

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La historia del primer belén representado por San Francisco de Asís

Según el relato de Tomás de Celano, primer biógrafo del santo, dos semanas antes de la Navidad de 1223 Francisco de Asís pidió a Velita que preparara un pesebre con heno y que llevara hasta la gruta un buey y un asno. La noche del 24 de diciembre, frailes llegados de distintos puntos y campesinos de la comarca subieron con antorchas hasta el lugar, donde un sacerdote celebró la misa sobre el propio pesebre mientras el santo, que era diácono, predicaba el Evangelio. Uno de los presentes aseguró haber visto a un niño que despertaba cuando Francisco se acercaba al pesebre, una visión que selló la fama del episodio como el origen del belén tal como se conoce hoy.

Vista desde la plaza de Greccio. (Turismo Italia)

Conviene distinguir dos conmemoraciones que conviven en el calendario franciscano reciente y que suelen confundirse. El octavo centenario de aquella primera Navidad de Greccio se cumplió en 2023, dentro del ciclo de celebraciones iniciado ese año por la orden franciscana. El año 2026, en cambio, corresponde al octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, fallecido en 1226, por lo que el papa León XIV proclamó un año jubilar franciscano vigente desde enero de 2026 hasta enero de 2027, según confirmó la Santa Sede.

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Qué ver en Greccio, del santuario al casco histórico

El Santuario Franciscano del Presepio es la visita obligada. Construido sobre la roca desnuda, conserva como núcleo original la gruta transformada en capilla tras la canonización del santo en 1228, con un fresco de escuela giottesca que representa en una misma escena la Natividad de Belén y la de Greccio. El recorrido incluye también el refectorio de los primeros frailes, la celda excavada en la piedra donde dormía Francisco y un dormitorio de madera del siglo XIII con quince celdas. El acceso es libre y, según la información disponible, el horario habitual es de 9:00 a 18:00 todos los días.

Greccio forma parte de la red de pueblos italianos más importantes del país. (Turismo Italia)

En el centro del pueblo, a pocos metros de la plaza Roma, el Museo Internazionale del Presepe ocupa la antigua iglesia de Santa María, del siglo XIII, y reúne belenes de distintas culturas elaborados en madera, terracota, papel y metal. Desde allí parte el Sendero de los Artistas, un recorrido por calles y plazas del casco histórico con 26 pinturas murales dedicadas a la vida del santo. El propio pueblo medieval, con sus calles empedradas y sus miradores sobre el valle, completa una visita que puede organizarse en una mañana o una jornada completa si se suma el santuario.

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Cómo llegar a Greccio desde Roma y Rieti

Greccio se encuentra a unos 90 kilómetros (56 millas) de Roma y a entre 14 y 15,5 kilómetros de Rieti. En coche, el trayecto desde Roma toma aproximadamente una hora y media por la vía Salaria o por la autopista A1 hasta Orte y después la carretera que conecta Rieti con Terni. No existe conexión ferroviaria directa entre Roma y Greccio: la opción habitual es tomar un tren hasta Terni o Rieti y completar el trayecto en autobús de la compañía Cotral o en taxi, lo que extiende el viaje a entre casi tres y casi cuatro horas en total.