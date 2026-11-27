El modelo alternativo propone un universo de 26700 millones de años sin materia oscura ni energía oscura (ESA/WEBB, NASA & CSA)

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Pocos minutos después del Big Bang, el universo era una sopa de partículas tan densa y caliente que los protones y neutrones comenzaron a fusionarse y a formar los primeros núcleos atómicos.

Ese episodio, conocido como nucleosíntesis primordial, dejó una huella concreta: proporciones específicas de hidrógeno, helio, deuterio y litio que los astrónomos pueden medir hoy en las estrellas más antiguas. Cualquier modelo sobre el universo temprano debe reproducirlas de forma consistente.

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Sin embargo, en 2024 surgió una alternativa al modelo cosmológico estándar que fija la edad del universo en 13.800 millones de años. El modelo CCC+TL propone que el cosmos tiene en realidad 26.700 millones de años y no necesita materia oscura ni energía oscura para explicar su evolución.

Según un nuevo estudio, ese modelo logró reproducir con exactitud las proporciones de elementos primordiales que predice la cosmología estándar, una de las pruebas más exigentes para cualquier teoría del universo temprano. El análisis se publicó en la revista científica Universe.

El universo podría expandirse sin materia ni energía oscura

La nucleosíntesis primordial formó hidrógeno helio deuterio y litio en un universo caliente y sus proporciones permiten evaluar modelos cósmicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo estándar de cosmología, llamado ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter), indica que cerca del 95% del universo corresponde a dos componentes que no se han detectado de manera directa: la materia oscura y la energía oscura.

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La materia oscura no emite ni absorbe luz. Su existencia se deduce por su efecto gravitacional sobre las galaxias, por ejemplo, en la velocidad a la que giran sus estrellas. La energía oscura, por su parte, es el nombre que recibe el componente asociado con la aceleración de la expansión del universo.

El modelo alternativo se llama CCC+TL, una sigla que puede traducirse como “constantes de acoplamiento covariantes más luz cansada”. Propone que algunas constantes fundamentales de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, cambian de forma coordinada a lo largo del tiempo cósmico. Según esta hipótesis, esos cambios podrían explicar fenómenos que ΛCDM atribuye a la materia oscura y a la energía oscura.

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El estudio sostiene que solo varían las magnitudes físicas vinculadas con la escala del espacio, a través de una función matemática llamada f(z). En cambio, las cantidades sin dimensión —como las proporciones entre ciertas magnitudes— se mantienen constantes. Entre ellas figura la constante de estructura fina, que mide la intensidad de la interacción electromagnética entre partículas cargadas.

Rajendra Gupta, profesor adjunto del Departamento de Física de la Universidad de Ottawa e impulsor del modelo, afirmó: “El éxito debería animar a los astrónomos a tomarse en serio el nuevo modelo. Es difícil de comprender y aplicar, pero creemos que extiende la física del universo más allá de los límites del modelo ΛCDM”.

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Las predicciones sobre los elementos primordiales son idénticas a las del modelo estándar

El modelo alternativo reduce la diferencia entre el litio observado en estrellas antiguas y el calculado, pero aumenta el deuterio previsto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nucleosíntesis del Big Bang es el episodio más temprano de la historia cósmica que puede ponerse a prueba con datos reales. Ocurrió entre aproximadamente 1 segundo y 20 minutos después del Big Bang, cuando el universo era tan caliente y denso que los protones y neutrones se fusionaban para formar los primeros núcleos atómicos: deuterio, helio-3, helio-4 y litio-7. Las proporciones en que esos elementos se produjeron dependen de tres factores: cuántos protones y neutrones había por cada partícula de luz, qué tan rápido se expandía el universo en ese momento y cuánto tarda un neutrón libre en desintegrarse.

El equipo analizó cómo esos tres factores se comportan dentro del modelo CCC+TL. El hallazgo central es que, en la época de la nucleosíntesis, la función matemática f(z) alcanza un valor constante de aproximadamente 3. Eso significa que, si bien la tasa de expansión del universo en ese período es tres veces más lenta que en el modelo estándar, las tasas a las que ocurren las reacciones nucleares y el decaimiento del neutrón también se reducen en la misma proporción.

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Al achicarse todo en igual medida, las relaciones entre esas cantidades (que son las que realmente determinan qué elementos se forman y en qué cantidad) no cambian. Según el estudio, eso es suficiente para que las predicciones sobre la abundancia de elementos ligeros sean idénticas a las del modelo estándar. Según el estudio, “las predicciones de abundancias de elementos ligeros se preservan” en el modelo CCC+TL, siempre que las tasas de interacción y decaimiento sigan la misma escala que la tasa de Hubble, es decir, la tasa de expansión del universo.

El modelo alternativo asigna 4600 millones de años al universo en una etapa donde el modelo estándar calcula 300 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gupta también destacó que el modelo ya fue probado frente a otras mediciones astronómicas clave, como las curvas de rotación de 175 galaxias de la base de datos SPARC, las observaciones de dilatación temporal en supernovas y las mediciones de cronómetros cósmicos, que usan las edades de las galaxias para estimar la tasa de expansión del universo a lo largo del tiempo.

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La solución a galaxias “imposibles” y una tensión pendiente con el litio

Uno de los motivos por los que el modelo CCC+TL genera interés es su capacidad para explicar la existencia de galaxias grandes y maduras en el universo muy temprano, algo que el modelo estándar tiene dificultades para justificar. En el marco CCC+TL, el universo tendría unos 4.600 millones de años en el mismo momento en que ΛCDM le asigna apenas 300 millones. Ese tiempo adicional permitiría que las galaxias crecieran hasta ser unas 12 veces más grandes en masa y tamaño. “Las galaxias imposibles se convierten en galaxias predecibles”, afirmó Gupta.

El estudio también identifica una tensión que el modelo no resuelve por completo: el llamado “problema del litio”. Desde hace años, los astrónomos observan que las estrellas más antiguas contienen menos litio-7 del que predice el modelo estándar, y nadie tiene una explicación definitiva. El modelo CCC+TL puede reducir esa discrepancia, pero tiene un costo: al ajustar los parámetros para producir menos litio, el modelo predice demasiado deuterio, otro de los elementos primordiales.

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Los autores concluyen que la nucleosíntesis del Big Bang, por sí sola, no alcanza para determinar cuál de las dos versiones del modelo es la correcta. Para eso harán falta más datos. El Telescopio Espacial James Webb podría aportarlos: su programa GLIMPSE busca galaxias a distancias tan grandes que, si existen, solo el modelo CCC+TL tendría margen para explicar cómo se formaron en tan poco tiempo.