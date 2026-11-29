Los miembros de una mesa electoral de Madrid este 29-N. (Reuters/Susana Vera)

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38,6 millones de ciudadanos votan por 350 escaños en el Congreso y 209 en el Senado. Las elecciones generales estarán decididas una vez cerrados los colegios electorales a las 20:00 horas este domingo 29 de noviembre. Cuando lo hagan los de Canarias (a las 21:00 horas en la Península), el Ministerio del Interior comenzará a publicar resultados oficiales. Repasamos algunas claves del escrutinio, empezando por cómo funciona la ley D’Hondt o los territorios donde hay más en juego. Serán apenas unos minutos, pero de extrema trascendencia para el futuro de España. Esta es una guía para seguir el recuento.

Cierran los colegios: qué viene ahora

A las 20:00, aquellos medios de comunicación que dispongan de uno pueden difundir sondeos a pie de urna, primeras estimaciones desde que se decretó hace cinco cinco días atrás el apagón demoscópico, pero apenas por unos minutos, cuando manden los datos oficiales del escrutinio. Cada una de las 61.033 mesas electorales realiza un recuento manual y público que se va notificando al Ministerio del Interior.

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La ley electoral y un ejemplo

España no elige a los 350 diputados en una sola votación nacional, sino en 52 elecciones provinciales simultáneas: una por cada provincia, más Ceuta y Melilla. A cada territorio le corresponde un mínimo fijo de dos diputados, salvo las dos ciudades autónomas, que eligen uno cada una. Los 248 escaños restantes se reparten entre las provincias según su población, de acuerdo con el real decreto de convocatoria publicado en el BOE.

El presidente del Gobierno ha votado a primera hora de la mañana en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

Dentro de cada provincia, los votos se convierten en escaños mediante la ley D’Hondt, una fórmula matemática recogida en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El mecanismo divide el total de votos de cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta obtener tantos cocientes como escaños haya en juego, y los puestos se asignan a los resultados más altos de toda la tabla. Un ejemplo con una provincia que reparte seis escaños ilustra el cálculo: si el partido A logra 40.000 votos, el B, 27.000, el C, 15.000, y el D, 11.000, los cocientes más altos tras dividir entre 1, 2 y 3 terminan repartiendo tres escaños para A, dos para B y uno para C, mientras D se queda sin representación.

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Antes de entrar en ese reparto, un partido debe haber superado el 3% de los votos válidos de la provincia; si no llega a ese umbral, queda fuera del cálculo aunque haya sumado votos en otras partes de España. Si dos cocientes coinciden, el escaño se otorga a la candidatura con más votos totales; y si también empatan en votos, la Loreg prevé resolver el primer empate por sorteo y los siguientes de forma alternativa.

Dónde están los mayores paquetes de escaños

De las 52 circunscripciones, siete concentran por sí solas 108 de los 350 diputados: Madrid (38), Barcelona (32), Valencia (16), Alicante y Sevilla (12 cada una), Málaga (11) y Murcia (10). Solo Madrid y Barcelona suman 70 escaños, uno de cada cinco del Congreso.

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El presidente y candidato del PP ha votado en el colegio Ramiro de Maeztu, donde estudió Pedro Sánchez.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más diputados aporta, con 60 repartidos entre sus ocho provincias; le sigue Cataluña, con 48 escaños en cuatro provincias; la Comunidad de Madrid, con 38; y la Comunidad Valenciana, con 33 distribuidos entre Valencia, Alicante y Castellón. Entre estas cuatro comunidades suman 179 escaños, más de la mitad del Congreso, lo que convierte a su evolución en un indicador temprano de hacia qué lado se inclina la noche.

Blanco cuenta, nulo no

Al abrir las urnas, cada mesa clasifica los sobres en tres grupos: votos a candidaturas, votos en blanco y votos nulos. El voto en blanco se considera válido y se suma a los votos de los partidos para calcular los votos válidos totales de la provincia, por lo que eleva ligeramente el umbral del 3% que deben superar las candidaturas pequeñas para entrar en el reparto, aunque no se traduce en ningún escaño propio. El voto nulo, en cambio, queda fuera de ese cómputo: se refleja en la participación, pero no afecta ni al umbral ni al reparto de diputados.

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El Senado, aparte

Mientras el Congreso se reparte con listas cerradas y la fórmula D’Hondt, el Senado funciona con un sistema mayoritario de listas abiertas. En cada provincia peninsular, incluidas Madrid y Barcelona, se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar un máximo de tres nombres, que pueden pertenecer a partidos distintos. Los cuatro candidatos más votados obtienen el escaño, lo que en la práctica suele traducirse en tres senadores para la fuerza más votada y uno para la segunda. Este domingo se eligen de forma directa 209 de los 267 senadores que componen la Cámara Alta; el resto son designados por los parlamentos autonómicos.

El presidente de Vox ha ejercido su derecho en el barrio de Hortaleza, en Madrid.

Pueblos primero, capitales al final

El orden de llegada de los datos durante la noche electoral no es aleatorio y sigue un patrón constante en España: las mesas de pueblos pequeños y zonas rurales, con pocos electores censados, completan el recuento en minutos y transmiten sus actas enseguida. Las ciudades pequeñas y medianas llegan a media noche, de forma progresiva. Las grandes ciudades, con mesas de cientos de votantes y mayor presencia de interventores que pueden ralentizar el proceso con reclamaciones, son las últimas en cerrar su escrutinio.

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En las elecciones de 2023, mientras en Soria se había escrutado el 50% de los votos a las 21:52 horas, en Madrid apenas se había contado el 12,68% a las 21:57 horas, según datos del Ministerio del Interior. Esto provoca que el escrutinio parcial de las primeras horas tenga un sesgo sistemático hacia el voto rural, ya que sobrerrepresenta el comportamiento de los pueblos e infrarrepresenta el de las ciudades, que en España suelen votar de forma distinta al mundo rural. Como Madrid y Barcelona reparten 70 de los 350 escaños del Congreso y están entre las últimas provincias en completar su recuento, conviene no dar por cerrado ningún resultado mientras el porcentaje escrutado en ambas siga siendo bajo.

Un voto que pesa más

De las 52 circunscripciones, 29 reparten cinco escaños o menos y concentran apenas 108 de los 350 diputados, pese a reunir solo una quinta parte de la población española. En esas provincias pequeñas, de perfil más rural, buena parte del voto a partidos minoritarios no logra representación: en 2023 casi dos millones de sufragios quedaron sin escaño en todo el país. Un elector de Teruel, donde se elige un diputado por cada 45.000 habitantes aproximadamente, tiene un voto hasta 4,1 veces más determinante que uno de Madrid o Barcelona, donde hacen falta cerca de 190.000 votos para sumar un escaño.

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La candidata del Frente Amplio ha llamado a votar a la clase trabajadora y cree que las mujeres serán fundamentales.

Los bloques en juego

El resultado de esta noche determinará qué combinaciones de partidos son matemáticamente viables para alcanzar los 176 escaños. El bloque de la derecha lo integran el PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, que gobiernan juntos en coalición en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. El PP concurre además en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Navarra, un socio que ya respaldó la investidura fallida de Feijóo en 2023. Coalición Canaria mantiene una posición ambigua: ha dicho que no apoyará un Gobierno del PP si incluye a Vox en el Ejecutivo, aunque no descarta negociar con los populares en solitario.

En el otro bloque, el PSOE de Pedro Sánchez cuenta como socio principal con Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau que sustituyó a Sumar y que reúne a once organizaciones, entre ellas Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú. A ellos se suman los partidos que ya apoyaron la investidura de Sánchez en 2023, ERC, EH Bildu, el PNV y el BNG, aunque ninguno ha confirmado un respaldo automático y cada uno deberá pronunciarse ante una propuesta concreta.

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Junts, cuyos diputados fueron determinantes en la legislatura anterior a cambio de medidas como la ley de amnistía, es la incógnita mayor de este bloque: las encuestas apuntaban a una caída de sus escaños y el partido no ha garantizado su apoyo a un nuevo Gobierno de Sánchez. Podemos, con Irene Montero como candidata, concurre por separado en la mayoría de España y no forma parte de los acuerdos previos de ninguno de los dos bloques.

Largas colas en los colegios electorales a mediodía, hora punta de la votación. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Dónde se decide la mayoría

Las simulaciones basadas en las últimas encuestas dejaban un margen de medio centenar de escaños sin ganador claro, concentrados en Madrid, Barcelona y un grupo de provincias medianas y pequeñas: Córdoba, Girona, Lleida, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Almería, Pontevedra, Lugo, Cáceres, Huesca, Teruel, Gipuzkoa y Las Palmas. Entre todas eligen 178 diputados, cerca de la mitad del Congreso. El último escaño de una provincia pequeña vale, a efectos de sumar los 176 necesarios, exactamente lo mismo que el trigésimo octavo de Madrid.

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Qué vigilar esta noche

Conforme avance la noche, conviene seguir dos indicadores a la vez: el porcentaje de voto escrutado a nivel nacional y el porcentaje escrutado específicamente en Madrid y Barcelona, que puede ir notablemente por detrás del dato nacional. En las provincias señaladas como clave, el dato relevante será la distancia entre los dos partidos que se disputan el último escaño, una diferencia que a menudo se reduce a unos pocos cientos de votos. El resultado provisional de esta noche quedará sujeto todavía a la revisión de las juntas electorales provinciales y a la incorporación del voto exterior, que se conocerá en cinco días.