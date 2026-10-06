Una IA resolvió en seis horas una carta militar napoleónica cifrada durante más de dos siglos

El modelo GPT-6 Astra leyó íntegramente el documento de 1809 después de examinar su imagen, crear programas y cotejar los hallazgos con archivos históricos

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Una inteligencia artificial descifró en seis horas una carta militar napoleónica cifrada que permaneció sin resolver durante más de dos siglos. El modelo GPT-6 Astra, desarrollado por OpenAI, logró lo que décadas de intentos de investigadores no consiguieron: leer por completo un documento de 1809 que detallaba las posiciones de las tropas aliadas y enemigas de Napoleón Bonaparte.

El hallazgo fue dado a conocer por Euronews y documentado por Carter Church, ingeniero de una empresa de ciberseguridad. La carta, cifrada con un sistema de sustitución homofónica, fue originalmente emitida en el cuartel general de Eugène de Beauharnais, virrey de Italia, y dirigida al general francés Auguste de Marmont, comandante de las tropas en Dalmacia.

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GPT-6 Astra realizó todo el proceso de descifrado sin intervención humana

El modelo de inteligencia artificial analizó una imagen de alta resolución del documento —de 1.202 por 1.836 píxeles— y la dividió en filas para leer cada símbolo. Según Church, Astra identificó cuáles de las 175 marcas dibujadas a mano eran el mismo signo repetido, y solo entonces comenzó a romper el cifrado.

La herramienta desarrollada por OpenAI transcribió los símbolos manuscritos, examinó la clave de sustitución homofónica y contrastó referencias documentales de forma autónoma, según el registro publicado por el ingeniero Carter Church (X - Carter Church)

El sistema realizó el trabajo de manera autónoma: transcribió la imagen, analizó el cifrado, generó código y cruzó referencias con registros históricos. Todo el proceso llevó aproximadamente seis horas, frente a los años de esfuerzo que requirió para los investigadores que lo intentaron sin resultado. Church señaló que ninguno de ellos llegó a publicar un descifrado completo.

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El documento revela posiciones militares claves en el umbral de la guerra con Austria

El texto descifrado describía la disposición de fuerzas bávaras, polacas y francesas en marzo de 1809, semanas antes de que Austria lanzara su ofensiva contra Francia. En ese contexto, Marmont corría el riesgo de quedar aislado si las tropas austriacas avanzaban, dado que una parte importante del ejército francés seguía comprometida en España.

El 16 de marzo de 1809, Napoleón ordenó a Beauharnais informar a Marmont sobre las posiciones de las fuerzas aliadas, con instrucción expresa de que el mensaje fuera “escrito en cifrado” y entregado por un oficial de confianza. Uno de los fragmentos del documento dice: “Los rusos marchan contra Austria, y el ejército de Friul cuenta hoy con ochenta mil hombres”. El texto concluye con una advertencia directa al general destinatario: “Cuando recibas la orden de marchar, no te dejes intimidar por unas pocas tropas o una reunión de chusma”.

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El sistema automatizado resolvió el documento en aproximadamente seis horas, tras identificar 175 marcas trazadas a mano y agrupar los signos equivalentes antes de iniciar el análisis criptográfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los números de tropas descifrados, los títulos de oficiales y las posiciones de las unidades, Church redactó el documento a finales de marzo de 1809, unas dos semanas antes del inicio de la ofensiva austriaca.

Un investigador de Tokio validó la solución y marcó el caso como resuelto

El ingeniero publicó el registro completo de su investigación el 18 de septiembre en su red social X. También difundió las tablas del cifrado, la transcripción y los scripts necesarios para que otros investigadores puedan reproducir el resultado. La transparencia con la que se desarrolló el proceso fue clave para que el hallazgo obtuviera validación académica.

Satoshi Tomokiyo, investigador con sede en Tokio que administra el repositorio especializado Cryptiana, revisó la solución y marcó la entrada correspondiente a este documento como “resuelto”. Varios investigadores habían intentado a lo largo de las décadas reconstruir el contenido del documento, pero ninguno publicó un descifrado completo.

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El caso abre un debate acerca del papel que pueden desempeñar los modelos de lenguaje avanzados en las tareas de investigación histórica y criptográfica. GPT-6 Astra pudo combinar el reconocimiento de imágenes, el análisis criptográfico y la consulta de fuentes históricas dentro de un único flujo de trabajo autónomo, una tarea que hasta ahora requería la intervención coordinada de múltiples especialistas.