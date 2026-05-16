Ciencia

Científicos advierten que consumir azúcar antes de estudiar podría mejorar la concentración y la memoria

Un pequeño refuerzo previo puede optimizar la preparación mental al afrontar tareas exigentes

Guardar
Google icon
Ilustración digital de un cerebro brillante con actividad eléctrica en un escritorio con libros, lámpara, cuchara de azúcar y textos de neurociencia
Un estudio del CNRS revela que la ingesta controlada de azúcar antes de estudiar mejora el rendimiento intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de azúcar antes de estudiar podría tener un efecto positivo sobre el rendimiento mental, según una reciente investigación científica. Un estudio del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), publicado en la revista Nature, reveló que la glucosa —la principal fuente de energía del cerebro— puede potenciar ciertas funciones cognitivas cuando se consume en el momento adecuado.

Los investigadores observaron que, en dosis controladas, la ingesta de azúcar ayuda a mejorar la formación de recuerdos duraderos y favorece la concentración durante actividades intelectuales exigentes, como el estudio o tareas que requieren atención sostenida.

PUBLICIDAD

La investigación demostró que el consumo estratégico de glucosa antes de actividades intelectuales mejora la plasticidad sináptica y la resistencia neuronal, factores clave para la memoria y la concentración.

Los ensayos realizados en moscas de la fruta mostraron que, sin este aporte energético, el organismo tiende a ahorrar energía limitando las funciones cognitivas superiores. En cambio, los ejemplares que recibieron azúcar tras el entrenamiento retuvieron considerablemente más información que los grupos de control.

PUBLICIDAD

Según los expertos del CNRS, el sistema nervioso incrementa su demanda de glucosa durante la formación intensa de recuerdos, y la disponibilidad de este nutriente en los momentos críticos potencia el rendimiento intelectual.

Cómo incide el azúcar en las funciones cognitivas

El trabajo publicado en Nature detalla que el suministro de azúcares de absorción rápida durante el esfuerzo intelectual puede prevenir la fatiga mental. La glucosa, principal fuente de energía de las neuronas, permite la síntesis de neurotransmisores clave y reduce la liberación de cortisol, hormona asociada al estrés.

“Las moscas que consumieron azúcar tras el entrenamiento mostraron una capacidad de retención significativamente mayor que el grupo de control”, reporta el estudio.

Primer plano de un cerebro de mosca, con lóbulos cerebrales destacados en colores vibrantes como rojo, verde, azul y amarillo, enmarcado por sus ojos compuestos.
Las pruebas en modelos animales muestran que el consumo de azúcar después del aprendizaje mejora significativamente la retención de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento añade que “la ingesta controlada de glucosa durante el estudio actúa como soporte de las proteínas involucradas en la memoria”. El cerebro humano, aunque representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del organismo, según el CNRS.

Los expertos sostienen que la glucosa contribuye a mantener la motivación y la atención en sesiones prolongadas de estudio o trabajo intelectual intensivo.

Además, observaron que el cerebro no administra su energía de forma lineal, sino que gestiona selectivamente sus reservas de glucógeno para funciones críticas, asegurando así el funcionamiento óptimo de las capacidades cognitivas bajo demanda.

La investigación destaca que la disponibilidad de glucosa durante el esfuerzo intelectual permite una activación más ágil de las vías dopaminérgicas, fundamentales para el aprendizaje y la motivación. En los modelos animales, la administración de azúcares de absorción rápida, como la glucosa, produjo un impacto más inmediato y eficaz sobre la activación neuronal que los carbohidratos complejos.

Tipos de azúcar, riesgos potenciales y recomendaciones

No todos los carbohidratos generan los mismos efectos inmediatos. El estudio del CNRS subraya que los azúcares de absorción rápida, como la glucosa, proporcionan una respuesta neuronal más eficiente y veloz que los carbohidratos complejos.

La activación de las vías dopaminérgicas, esenciales para la motivación y el aprendizaje, depende en gran medida de la disponibilidad de glucosa en el sistema.

Ni más ni menos dulces: reducir los postres no modifica el gusto ni mejora la salud metabólica en adultos, según un estudio
La ingesta moderada de glucosa activa de forma eficiente las vías dopaminérgicas, fundamentales para el aprendizaje y la motivación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas advierten que estos beneficios solo se observan cuando la ingesta de glucosa es moderada y programada, dentro de una dieta equilibrada. Un consumo excesivo o mal gestionado puede desencadenar reacciones metabólicas adversas, como picos innecesarios de insulina.

Además, la restricción calórica severa puede comprometer la consolidación de recuerdos, ya que el cerebro, ante la falta de energía, prioriza funciones básicas y limita la formación de memorias a largo plazo.

Mantener niveles estables de azúcar en sangre resulta esencial para un rendimiento cognitivo óptimo, según los expertos citados en Nature. El documento del CNRS enfatiza que la ingesta controlada y puntual de glucosa puede ser una herramienta útil para potenciar el aprendizaje y la concentración en situaciones de alta demanda intelectual, siempre que se integre en un contexto nutricional saludable y bajo supervisión profesional.

Relevancia y limitaciones del hallazgo

Aunque los resultados obtenidos en modelos animales son auspiciosos, los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia subrayan que aún se requieren estudios adicionales en humanos para confirmar la eficacia y seguridad de estas intervenciones.

Imagen de una profesional de la salud utilizando una laptop para diagnóstico médico. La tecnología en la medicina ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia en el cuidado de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El CNRS subraya que aún se requieren ensayos clínicos en humanos para confirmar los beneficios y la seguridad de la administración de glucosa en el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CNRS aclara que, si bien los mecanismos observados en las moscas de la fruta pueden aportar pistas valiosas sobre el funcionamiento cerebral, la extrapolación directa a personas exige cautela y nuevos ensayos clínicos.

La administración estratégica de glucosa antes o durante el esfuerzo intelectual muestra potencial para optimizar la memoria y la concentración. No obstante, su uso debe ser moderado y respaldado por evidencia en humanos antes de recomendarlo como práctica generalizada.

Temas Relacionados

Centro Nacional para la Investigación Científica de FranciaMemoria y ConcentraciónGlucosaNeurocienciaCerebroConcentraciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Las telarañas y la fisiología de esta especie invasora ofrecen pistas sobre cómo los artrópodos pueden adaptarse a ambientes altamente perturbados por la presencia humana y el tráfico constante

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Cómo detectar a un mentiroso: las señales que revela la psicología

Detectar el engaño resulta complejo, ya que no hay señales universales que garanticen identificar a quien falta a la verdad. Sin embargo, la ciencia ha permitido reconocer ciertos patrones y comportamientos

Cómo detectar a un mentiroso: las señales que revela la psicología

Por qué el café sabe amargo: un estudio lo explicó por primera vez a nivel molecular

Un equipo de la Universidad de Carolina del Norte logró visualizar el receptor responsable de esa percepción y descubrió que su función va mucho más allá del gusto, con implicaciones para el sistema inmune y el metabolismo

Por qué el café sabe amargo: un estudio lo explicó por primera vez a nivel molecular

Descubren huevos fósiles de titanosaurio en Francia con una conexión directa a la Patagonia argentina

Los ejemplares, de casi cinco kilos cada uno y una textura similar a la cáscara de una palta, confirman la migración y evolución compartida de los dinosaurios más grandes del planeta

Descubren huevos fósiles de titanosaurio en Francia con una conexión directa a la Patagonia argentina

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos

Investigadores australianos publicaron en The Lancet su análisis del primer brote registrado en alta mar. Identificaron una estrategia para detectar patógenos en embarcaciones antes de que se manifiesten los primeros síntomas

Hantavirus en el crucero: por qué los expertos proponen vigilar las aguas residuales de los barcos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Roberto Velasco dialoga con canciller de Portugal previo a firma de acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Roberto Velasco dialoga con canciller de Portugal previo a firma de acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

El Hotel Plaza de Buenos Aires revela un impresionante tesoro encontrado durante su restauración

Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta

INFOBAE AMÉRICA

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: “Si el régimen no acepta una transición seria, lo van a sacar del poder a lo Maduro”

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano: “Si el régimen no acepta una transición seria, lo van a sacar del poder a lo Maduro”

El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en una visita sorpresa para impulsar las negociaciones de paz con EEUU

Más de 40 millones de personas en riesgo por tormentas severas y granizo extremo en EEUU

Trágico choque entre un tren y un autobús en Bangkok: al menos ocho muertos

Encontraron muerta en Dinamarca a la ballena jorobada que había sido rescatada en Alemania

ENTRETENIMIENTO

La precuela de ‘Rambo’ elige a un controversial actor como su nuevo villano

La precuela de ‘Rambo’ elige a un controversial actor como su nuevo villano

El árbol genealógico de Stevie Wonder revela talentos escondidos y nuevos rostros del arte internacional

Ronda Rousey y Gina Carano: la historia detrás del combate que todos esperaban

“Solo vine a decir adiós”: Emilia Clarke recuerda el sueño que tuvo el día en que murió su padre

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial