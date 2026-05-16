Científicos advierten que consumir azúcar antes de estudiar podría mejorar la concentración y la memoria

Un estudio del CNRS revela que la ingesta controlada de azúcar antes de estudiar mejora el rendimiento intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de azúcar antes de estudiar podría tener un efecto positivo sobre el rendimiento mental, según una reciente investigación científica. Un estudio del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), publicado en la revista Nature, reveló que la glucosa —la principal fuente de energía del cerebro— puede potenciar ciertas funciones cognitivas cuando se consume en el momento adecuado.

Los investigadores observaron que, en dosis controladas, la ingesta de azúcar ayuda a mejorar la formación de recuerdos duraderos y favorece la concentración durante actividades intelectuales exigentes, como el estudio o tareas que requieren atención sostenida.

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La investigación demostró que el consumo estratégico de glucosa antes de actividades intelectuales mejora la plasticidad sináptica y la resistencia neuronal, factores clave para la memoria y la concentración.

Los ensayos realizados en moscas de la fruta mostraron que, sin este aporte energético, el organismo tiende a ahorrar energía limitando las funciones cognitivas superiores. En cambio, los ejemplares que recibieron azúcar tras el entrenamiento retuvieron considerablemente más información que los grupos de control.

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Según los expertos del CNRS, el sistema nervioso incrementa su demanda de glucosa durante la formación intensa de recuerdos, y la disponibilidad de este nutriente en los momentos críticos potencia el rendimiento intelectual.

Cómo incide el azúcar en las funciones cognitivas

El trabajo publicado en Nature detalla que el suministro de azúcares de absorción rápida durante el esfuerzo intelectual puede prevenir la fatiga mental. La glucosa, principal fuente de energía de las neuronas, permite la síntesis de neurotransmisores clave y reduce la liberación de cortisol, hormona asociada al estrés.

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“Las moscas que consumieron azúcar tras el entrenamiento mostraron una capacidad de retención significativamente mayor que el grupo de control”, reporta el estudio.

Las pruebas en modelos animales muestran que el consumo de azúcar después del aprendizaje mejora significativamente la retención de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento añade que “la ingesta controlada de glucosa durante el estudio actúa como soporte de las proteínas involucradas en la memoria”. El cerebro humano, aunque representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del organismo, según el CNRS.

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Los expertos sostienen que la glucosa contribuye a mantener la motivación y la atención en sesiones prolongadas de estudio o trabajo intelectual intensivo.

Además, observaron que el cerebro no administra su energía de forma lineal, sino que gestiona selectivamente sus reservas de glucógeno para funciones críticas, asegurando así el funcionamiento óptimo de las capacidades cognitivas bajo demanda.

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La investigación destaca que la disponibilidad de glucosa durante el esfuerzo intelectual permite una activación más ágil de las vías dopaminérgicas, fundamentales para el aprendizaje y la motivación. En los modelos animales, la administración de azúcares de absorción rápida, como la glucosa, produjo un impacto más inmediato y eficaz sobre la activación neuronal que los carbohidratos complejos.

Tipos de azúcar, riesgos potenciales y recomendaciones

No todos los carbohidratos generan los mismos efectos inmediatos. El estudio del CNRS subraya que los azúcares de absorción rápida, como la glucosa, proporcionan una respuesta neuronal más eficiente y veloz que los carbohidratos complejos.

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La activación de las vías dopaminérgicas, esenciales para la motivación y el aprendizaje, depende en gran medida de la disponibilidad de glucosa en el sistema.

La ingesta moderada de glucosa activa de forma eficiente las vías dopaminérgicas, fundamentales para el aprendizaje y la motivación cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas advierten que estos beneficios solo se observan cuando la ingesta de glucosa es moderada y programada, dentro de una dieta equilibrada. Un consumo excesivo o mal gestionado puede desencadenar reacciones metabólicas adversas, como picos innecesarios de insulina.

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Además, la restricción calórica severa puede comprometer la consolidación de recuerdos, ya que el cerebro, ante la falta de energía, prioriza funciones básicas y limita la formación de memorias a largo plazo.

Mantener niveles estables de azúcar en sangre resulta esencial para un rendimiento cognitivo óptimo, según los expertos citados en Nature. El documento del CNRS enfatiza que la ingesta controlada y puntual de glucosa puede ser una herramienta útil para potenciar el aprendizaje y la concentración en situaciones de alta demanda intelectual, siempre que se integre en un contexto nutricional saludable y bajo supervisión profesional.

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Relevancia y limitaciones del hallazgo

Aunque los resultados obtenidos en modelos animales son auspiciosos, los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia subrayan que aún se requieren estudios adicionales en humanos para confirmar la eficacia y seguridad de estas intervenciones.

El CNRS subraya que aún se requieren ensayos clínicos en humanos para confirmar los beneficios y la seguridad de la administración de glucosa en el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CNRS aclara que, si bien los mecanismos observados en las moscas de la fruta pueden aportar pistas valiosas sobre el funcionamiento cerebral, la extrapolación directa a personas exige cautela y nuevos ensayos clínicos.

La administración estratégica de glucosa antes o durante el esfuerzo intelectual muestra potencial para optimizar la memoria y la concentración. No obstante, su uso debe ser moderado y respaldado por evidencia en humanos antes de recomendarlo como práctica generalizada.