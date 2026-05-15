Por qué el café sabe amargo: un estudio lo explicó por primera vez a nivel molecular

Compuestos como la cafeína y el cafestol activan los receptores TAS2R43, según el reciente estudio sobre el café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papilas gustativas perciben el sabor amargo del café a través de mecanismos moleculares específicos, según imágenes obtenidas recientemente por científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y publicadas en Popular Science. El hallazgo explica cómo determinados compuestos del café activan receptores concretos en la lengua y señala nuevas oportunidades para la industria alimentaria y la medicina.

El café es percibido como amargo porque compuestos como la cafeína, la mozambiosida, el cafestol y el kahweol interactúan con receptores en la lengua, en particular el TAS2R43. Estos receptores, parte de una familia implicada en la detección de sustancias potencialmente tóxicas, traducen la presencia de esos compuestos en señales que permiten diferenciar su característico amargor.

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Descubrimiento molecular del sabor amargo en el café

Durante años, la ciencia reconoció que el sabor amargo del café se originaba en mecanismos situados en las papilas gustativas, pero hasta ahora no se había visualizado su funcionamiento con precisión. El equipo de los biólogos moleculares Bryan Roth y Yoojoong Kim obtuvo imágenes tridimensionales del receptor TAS2R43 en acción mediante microscopía electrónica de criogenia.

Según Kim, el trabajo permitió dilucidar la estructura del TAS2R43 unido a compuestos amargos y revelar, por primera vez y con detalle molecular, el modo en que este receptor reconoce las moléculas responsables del amargor, indicó a Popular Science. Para ello, se empleó una técnica de congelación rápida y haces de electrones capaz de mostrar la estructura fina del receptor durante su interacción con los compuestos amargos del café.

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Este avance científico ayuda a entender en detalle los mecanismos del gusto amargo en las papilas gustativas humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos comprobaron que la cafeína y la mozambiosida se acoplan a zonas específicas del TAS2R43, generando la señal que identifica el cerebro como sabor amargo. Además, se detectó la activación del receptor por otras sustancias derivadas del café, como el cafestol y el kahweol, ampliando el catálogo de compuestos implicados en la percepción del amargor.

El estudio aportó, además, pruebas de la existencia de bolsillos alternativos dentro del TAS2R43, lo cual facilitaría en el futuro el diseño de moléculas capaces de modificar o bloquear selectivamente esta percepción. Estos datos, recogidos por Popular Science, amplían el conocimiento sobre el mecanismo que permite distinguir el sabor amargo en la bebida.

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Más allá del gusto: implicaciones médicas y fisiológicas

El papel de los receptores de sabor amargo se extiende más allá de la protección frente a toxinas. Bryan Roth explicó que estos receptores son fundamentales para identificar compuestos dañinos, regular el metabolismo, participar en la defensa inmunológica y controlar la secreción hormonal, según declaró a Popular Science.

En particular, el TAS2R43 contribuye a regular procesos metabólicos, liberar hormonas intestinales como el péptido similar al glucagón tipo 1, defender el organismo por vías inmunológicas innatas y favorecer la broncodilatación. El descubrimiento de su estructura y funcionamiento en la lengua permite comprender también su relevancia fuera de la cavidad oral.

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El descubrimiento de los receptores de sabor amargo revela su función más allá de detectar toxinas en la lengua humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras investigaciones abordadas por Popular Science confirmaron que los receptores TAS2R actúan en tejidos más allá de la lengua, provocando efectos sistémicos y subrayando su importancia en distintos órganos y procesos fisiológicos. Comprender su modo de activación es clave para desarrollar tratamientos capaces de modular la respuesta a los compuestos amargos.

Potenciales aplicaciones en salud y alimentación

Disponer de imágenes precisas de cómo interactúan los receptores con compuestos amargos abre la puerta a nuevas aplicaciones en la industria alimentaria, permitiendo diseñar alimentos y medicamentos con perfiles de sabor modificados. También allana el camino para el desarrollo de terapias dirigidas a regular la respuesta inmune, optimizar la digestión o intervenir en afecciones respiratorias asociadas a la percepción de sustancias amargas.

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Los autores sostienen que la identificación de bolsillos moleculares adicionales en el TAS2R43 ofrece herramientas para formular moléculas que atenúen o potencien la sensación de amargor según las necesidades, lo que representa un avance relevante para la biotecnología y el sector médico.

En la práctica clínica, estos descubrimientos podrían derivar en medicamentos para enfermedades pulmonares, trastornos metabólicos y estrategias de refuerzo de las defensas naturales ante microorganismos. El análisis de Popular Science destaca que estos avances proporcionan una base estructural para la búsqueda de compuestos que optimicen la experiencia sensorial de los alimentos, especialmente en regiones donde el café posee un valor cultural y económico central.

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