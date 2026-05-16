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Los rivales históricos de México en los Mundiales: ¿contra qué país se ha enfrentado más veces el Tri?

En el Mundial 2026, México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

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(REUTERS/Pedro Nunes)
(REUTERS/Pedro Nunes)

La Selección Mexicana llegará al Mundial 2026 con una larga historia en Copas del Mundo marcada por enfrentamientos recurrentes ante algunas de las potencias más importantes del futbol internacional.

Desde su debut en Uruguay 1930, el Tri acumula 17 participaciones mundialistas, con 60 partidos disputados, 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas.

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A lo largo de ese recorrido, selecciones como Brasil, Argentina, Francia e Italia se han convertido en rivales habituales para México, ya sea en fase de grupos o en series de eliminación directa.

Ahora, como anfitrión de la justa mundialista, el combinado nacional volverá a compartir escenario con algunos antecedentes históricos dentro del torneo.

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Brasil y Argentina, los rivales más frecuentes del Tri

(REUTERS/David Gray)
(REUTERS/David Gray)

Brasil es la selección que más veces ha enfrentado México en la historia de los Mundiales. Ambos equipos se han cruzado en cinco ocasiones: 1950, 1954, 1962, 2014 y 2018. Cuatro de esos partidos ocurrieron en fase de grupos y uno en octavos de final.

Entre los encuentros más recordados destaca el empate sin goles en Fortaleza durante Brasil 2014, así como la eliminación mexicana en Rusia 2018, cuando el conjunto sudamericano se impuso 2-0 en octavos de final.

Argentina también se ha convertido en uno de los principales rivales del Tri en la Copa del Mundo, selección a la que México ha enfrentado en cuatro ocasiones.

El primer duelo ocurrió en Uruguay 1930, cuando la Albiceleste se impuso 6-3 en fase de grupos. Posteriormente, Argentina eliminó a México en los octavos de final de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de vencerlo 2-0 en la fase de grupos de Qatar 2022.

México también ha enfrentado en múltiples ocasiones a selecciones europeas como Francia, Italia, Croacia y Alemania, consolidando una serie de duelos repetidos a lo largo de distintas generaciones mundialistas.

México repetirá duelo inaugural ante Sudáfrica en 2026

La Selección de Sudáfrica compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia (Foto: FIFA)
(Foto: FIFA)

Como anfitrión del Mundial 2026, México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, un sector que volverá a cruzar al Tri con un viejo conocido.

El partido ante Sudáfrica tendrá un antecedente especial, ya que ambas selecciones disputaron el encuentro inaugural del Mundial 2010, celebrado en territorio sudafricano, duelo que terminó empatado 1-1.

Además de Sudáfrica, Corea del Sur será otro rival con antecedentes mundialistas frente a México. Ambas selecciones se enfrentaron en Rusia 2018, con victoria mexicana por 2-1.

Aunque el Mundial de 2026 evitará de inicio algunos cruces inmediatos contra selecciones históricas como Brasil o Argentina debido a la distribución de bombos, el nuevo formato de 48 equipos mantiene la posibilidad de enfrentamientos de alta exigencia en rondas posteriores.

Las mejores actuaciones de México en la historia de los Mundiales continúan siendo los cuartos de final alcanzados en 1970 y 1986, ambas ediciones celebradas en territorio mexicano.

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