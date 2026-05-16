México

Vinculan a proceso a presunto miembro de “Los Malportados” por triple homicidio en Azcapotzalco

La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Donovan “N” por su probable participación en el asesinato de tres personas en la colonia Francisco Villa el 29 de abril de 2026

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Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque
El hombre arrestado (SSC)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) logró la vinculación a proceso de Donovan “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de tres personas en Azcapotzalco. Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026 en la colonia Francisco Villa, donde las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrestaron a Donovan “N” el 2 de mayo en la misma alcaldía. Durante la detención, los policías hallaron en su poder un arma de fuego, cartuchos útiles y diversas dosis de droga.

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Tras su detención, las autoridades trasladaron a Donovan “N” al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En ese centro penitenciario, enfrentó un proceso penal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el cual la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso el 7 de mayo.

Las investigaciones establecieron que Donovan “N” habría amenazado a las víctimas con un arma de fuego, mientras un cómplice efectuó los disparos. El imputado también habría registrado los hechos con un teléfono móvil antes de escapar junto a su acompañante en motocicleta.

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El Ministerio Público reunió datos de prueba y solicitó una orden de aprehensión contra Donovan “N”. Con ello, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden el 13 de mayo, lo que permitió formalizar la acusación por homicidio calificado.

Detenido triple homicidio alcaldía Azcapotzalco
Foto: SSC

Durante la audiencia realizada el 14 de mayo, la Fiscalía capitalina presentó dictámenes periciales, entrevistas y otros elementos probatorios. Ante las pruebas exhibidas, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Donovan “N” e imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Las partes fueron notificadas de este periodo, durante el cual podrán aportar nuevos elementos o impugnar los ya existentes.

La detención de Víctor Manuel Corona Muñoz, el primer detenido del caso

Antes de la captura de Donovan, la policía ya había detenido a Víctor Manuel Corona Muñoz por el mismo caso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo arrestó en la colonia San Sebastián durante un patrullaje preventivo.

El sujeto fue hallado en posesión de varias dosis de aparente droga y un arma corta abastecida. Las autoridades lo identificaron como presunto integrante de “Los Malportados”, grupo delictivo activo en Azcapotzalco y vinculado a extorsión y narcomenudeo.

Las investigaciones indicaron que el homicidio ocurrió tras varias detonaciones de arma de fuego, reportadas por vecinos en la Unidad Habitacional Francisco Villa. Oficiales de la SSC acudieron de inmediato y hallaron a tres hombres con heridas causadas por proyectiles.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar los paramédicos, confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales. El área fue asegurada para permitir la intervención de peritos y agentes ministeriales, quienes iniciaron las primeras diligencias a fin de esclarecer el ataque.

En ese momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que dos de las víctimas tenían antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego. Los cuerpos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar las investigaciones.

Con ambos casos, las autoridades reiteraron su compromiso para esclarecer estos hechos, identificar a todos los responsables y desarticular organizaciones criminales que afectan la seguridad de la capital. El proceso penal continuará conforme a la ley y se respetará la presunción de inocencia hasta que exista sentencia judicial.

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