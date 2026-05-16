La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial

Rachel Brosnahan recibe a AD para mostrarnos su acogedora casa neoyorquina, repleta de arte. La estrella de La maravillosa Sra. Maisel» diseñó su hogar junto a Zoë Feldman

Rachel Brosnahan abre su departamento en Nueva York para mostrar el diseño personal y artístico que define su hogar. Guiada por la diseñadora Zoe Feldman y apoyada en la colaboración de amistades y familiares, la actriz recorre junto a Architectural Digest los detalles sensibles y creativos que convierten cada ambiente en una extensión de su historia.

El apartamento de Rachel Brosnahan en Nueva York está concebido como un espacio íntimo, lleno de referencias personales y arte de amigos y familiares. Mezcla de funcionalidad y estética, cada estancia revela objetos y recuerdos que reflejan el camino de la actriz y su interés por el diseño colaborativo.

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El arte de amigos y familiares define la atmósfera del apartamento de Rachel Brosnahan en Nueva York. (Architectural Digest)

“Queríamos que se sintiera cálido y acogedor”, afirma Rachel Brosnahan al iniciar el recorrido para el medio citado. “Con Zoe Feldman y su maravilloso equipo conseguimos dar vida a este nuevo apartamento”, agregó.

Para Brosnahan, la meta principal era tener “un hogar que de verdad representara quiénes somos”. Desde la entrada, destaca piezas de arte con valor emocional, como el cuadro de Don Buchta, un artista que envió obras desde la infancia de la intérprete hasta hoy.

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Cada objeto en el hogar de la actriz tiene un significado personal y emocional. (Architectural Digest)

La relación entre arte y hogar es constante en su vivienda. “Mi productor favorito es Don Buchta, y nombré mi compañía en honor a él”, cuenta Brosnahan, refiriéndose a Scrap Paper Pictures.

El arte como hilo conductor en el apartamento

El arte es el eje central en la vida de la actriz. “Siempre disfrutamos encontrar ese equilibrio entre piezas de artistas que admiramos, amigos cercanos y obras que simplemente nos resultaban atractivas”, señala Brosnahan al medio.

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Rachel Brosnahan eligió el diseño colaborativo para crear un espacio único y acogedor. (Architectural Digest)

En la sala de estar, una escultura hecha de sombreros, realizada por Jason y un amigo de la compañía Looks Like A Great Time, se convierte en uno de los focos visuales. “Es un tazón, o lo que imagines realmente. Es parte de lo que hace que sea un gran lugar para reunirnos”, comenta.

Sobre la chimenea, luce una fotografía tomada durante un viaje a Italia. “Todavía discutimos sobre quién tomó la foto. Pero lo divertido está en los detalles; cuanto más la miras, más historias surgen”, señaló.

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La diseñadora Zoe Feldman aportó ideas para fusionar funcionalidad y estética en cada ambiente. (Architectural Digest)

Espacios emblemáticos y anécdotas personales

La vida itinerante de Brosnahan marcó su búsqueda de pertenencia. “Durante un tiempo me mudé 11 veces en 12 años y sentía que nunca había tenido un lugar propio”, reconoce. Por eso, este apartamento representa finalmente un sitio donde echar raíces y construir memoria.

Cada espacio alberga objetos simbólicos como el adorno amarillo que ambos recibieron de una compañía de teatro y han llevado a cada hogar: “Es parte de nuestra historia”, dice la actriz.

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La colaboración entre la actriz y su entorno se evidencia en cada rincón del apartamento, reforzando su sentido de hogar. (Architectural Digest)

En la cocina, la decisión por el color verde y el azulejo inglés —una sugerencia de Zoe Feldman— conecta a Brosnahan con sus raíces británicas. Los dormitorios fusionan recuerdos con soluciones de diseño, como la “habitación del barco” y el pequeño baño optimizado gracias a la diseñadora.

El comedor, que también funciona como oficina, ganó vida con las estanterías pintadas de rojo y los libros acumulados a lo largo de los años. Brosnahan explica que “lucen mejor así y el ambiente inspira la lectura y el trabajo”.

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Cada estancia del hogar fue pensada para inspirar creatividad y bienestar. (Architectural Digest)

En su oficina destaca una obra dCe Lauren Pierce, prima de Jason, inspirada en papel rasgado, y una fotografía tomada en el rodaje de La maravillosa Sra. Maisel. “Es importante para mí”, declara.

El dormitorio principal comparte serenidad y luz, lograda con la combinación entre la tela floral y detalles modernos como una lámpara negra. “Nunca pensé que me atrevería a tener un dormitorio rosa coral, pero con el apoyo de Zoe lo logramos”, dice Brosnahan.

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Los colores y materiales elegidos evocan las raíces británicas de la actriz. (Architectural Digest)

En el baño principal, materiales como el mármol Rosa Aurora y el latón envejecido contribuyen a la continuidad estética. “Queríamos preservar el espíritu original del ambiente”, señala.

El cuarto de invitados de la casa esconde varios guiños especiales para los fanáticos de La maravillosa Sra. Maisel. En diálogo con Architectural Digest, Rachel Brosnahan contó que reutilizó distintos objetos originales de la serie para decorar ese espacio.

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“Todo lo que me llevé de ‘La maravillosa Sra. Maisel’ está en la habitación de invitados”, explicó la actriz. Entre las piezas más destacadas mencionó la alfombra que pertenecía al comedor de Abe y Rose, además del escritorio utilizado por Midge en la ficción.

El uso de mármol Rosa Aurora y latón envejecido aporta continuidad y calidez al baño principal. (Architectural Digest)

Colaboradores y elementos de diseño únicos

La colaboración con la diseñadora Zoe Feldman y su equipo fue esencial para lograr ambientes funcionales pero personales. “Ayudó a buscar las alternativas perfectas en cuanto a colores, azulejos y materiales”, destaca Rachel Brosnahan.

Los acabados, el uso de mármol y latón envejecido, y la distribución pensada para el bienestar generan un entorno donde cada objeto “cuenta una historia de dónde vengo y lo que valoro”.

La visita concluye con Brosnahan acompañada de su mascota, despidiendo a los visitantes y subrayando el carácter acogedor y único de su apartamento, un espacio que conserva la esencia de hogar.