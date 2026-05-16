Corazón, garra y gloria: Saprissa Femenino vuelve a reinar en Costa Rica tras ocho años de sequía

El Saprissa Femenino consolidó un proyecto renovado en este 2026, logrando destronar el dominio de nueve torneos consecutivos de la Liga Deportiva Alajuelense (Cortesía Deportivo Saprissa).

El fútbol femenino costarricense ha vivido una de sus páginas más memorables y emotivas de los últimos años. Tras una intensa batalla estratégica y noventa minutos de pura pasión en el Estadio Nicolás Masís, el Deportivo Saprissa Femenino se proclamó flamante campeón del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Promerica Femenina.

Con un contundente marcador de 3-1 ante un aguerrido Dimas Escazú, las “moradas” no solo bordaron una nueva estrella en su escudo, sino que sacudieron los cimientos del balompié nacional al poner fin a una larga sequía de ocho años sin celebrar un título de liga.

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El compromiso definitivo en Escazú estuvo a la altura de las expectativas. Saprissa saltó al terreno de juego con la convicción de las grandes citas, mostrando un bloque sólido y una vocación ofensiva que incomodó desde el arranque a las locales. El grito de desahogo llegó al minuto 28, cuando Jimena González capitalizó una gran jugada colectiva para poner el 0-1, desatando la euforia en el banquillo tibaseño.

A pesar de la resistencia de Dimas Escazú, la segunda mitad tuvo un nombre propio: Carolina Venegas. La histórica delantera y capitana morada demostró por qué es una de las máximas referentes del área. En una ráfaga de genialidad y jerarquía, Venegas liquidó las aspiraciones rivales con un doblete fulminante a los minutos 69 y 71. Aunque Dimas logró descontar para maquillar el 1-3 definitivo, la mesa ya estaba servida para la fiesta saprissista.

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Revive la emocionante jugada que terminó en gol. Jimena González, tras recibir el pase de Carolina Venegas, supera a su marca y con un potente remate pone el 1-0 para Saprissa Femenino.

El fin de un imperio y el camino al trono

Este campeonato tiene un valor doblemente histórico para la institución de Tibás. Por un lado, representa la quinta estrella de Primera División en sus vitrinas. Por el otro, y quizás lo más impactante para el ecosistema del fútbol femenino local, significa el fin de la abrumadora hegemonía de la Liga Deportiva Alajuelense.

Las manudas sumaban un registro impresionante de nueve torneos consecutivos dejándose la copa, un dominio absoluto que parecía inquebrantable hasta que este Saprissa versión 2026 decidió decir lo contrario.

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El camino hacia la gloria no fue obra de la casualidad, sino el fruto de un proyecto deportivo renovado y de una consistencia notable en las fases decisivas. Cabe recordar que, antes de plantarse en la Gran Final, las dirigidas por el cuerpo técnico morado dieron un golpe de autoridad sobre la mesa en las semifinales, donde despacharon con un inapelable 4-1 global al Sporting F.C., otro de los grandes contendientes al cetro.

De igual manera, el éxito de este Saprissa Femenino se cimentó en un vestuario que combinó a la perfección la experiencia de figuras de peso con el talento internacional.

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Una celebración llena de euforia, compañerismo y la satisfacción del trabajo bien hecho.

Carolina Venegas, además de sus goles en la final, fungió como la líder espiritual dentro de la cancha. Junto a ella, nombres como Gloriana Villalobos, Yomira Pinzón y Valentina Rivera se convirtieron en las aduanas y motores del equipo, manejando los tiempos en el mediocampo y oxigenando el ataque en los momentos de mayor presión.

Con esta nueva conquista, el palmarés histórico del Deportivo Saprissa Femenino se relanza con fuerza, alcanzando un total de cinco títulos de Primera División (2012, 2014, 2015, 2018 y Clausura 2026), que se suman al Torneo de Copa obtenido en 2024 y al prestigioso Torneo Centroamericano de la UNCAF ganado en 2019. Saprissa está de vuelta en la cima, y el fútbol femenino celebra el regreso de uno de sus gigantes.

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