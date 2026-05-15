El combate imposible que se volvió realidad: la historia detrás de la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano

El esperado enfrentamiento reúne a las dos figuras que transformaron la percepción del MMA femenino en Estados Unidos (Kirby Lee-Imagn Images)

Este sábado 16 de mayo, Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentan por primera vez en el Intuit Dome de Los Ángeles. La pelea llega tarde ya que Carano se retiró en 2009, dos años antes de que Rousey debutara, pero no por eso pierde peso histórico. Son las dos mujeres más importantes en la popularización del MMA femenino moderno y nunca habían compartido jaula. Eso cambia este fin de semana, en vivo por Netflix y bajo la producción de Most Valuable Promotions, la promotora de Jake Paul.

No hay título en juego. La cartelera incluye además el regreso de Francis Ngannou ante Philipe Lins y el duelo entre Nate Diaz y Mike Perry, pero es el combate estelar el que tiene la atención del mundo del deporte de contacto.

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Carano: la pionera que abrió el camino

Para entender la magnitud de este sábado, hay que retroceder hasta 2006, cuando una joven de Nevada llamada Gina Carano disputó el primer combate femenino regulado de MMA en ese estado. Un año después fue parte de la primera pelea femenina en televisión en vivo. Y en agosto de 2009, junto a Cris Cyborg, protagonizó el primer evento estelar femenino en la historia de Strikeforce, transmitido por Showtime, un momento que ESPN calificó como “uno de los más importantes para el crecimiento inicial del deporte.”

Carano perdió esa pelea ante Cyborg por nocaut técnico en el primer round, con apenas un segundo en el reloj. Tenía un récord de 7-1 y, aunque nunca anunció oficialmente su retiro, la derrota la llevó por otro camino.

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Tras alejarse de las jaulas, Gina Carano encontró una segunda carrera en Hollywood con franquicias como The Mandalorian (DISNEY)

Una semana después de la pelea, recibió una llamada del cineasta Steven Soderbergh con la oferta del papel principal en la película de acción Haywire. Lo que vino después fue una carrera en Hollywood que incluyó Fast & Furious 6, Deadpool y el rol de Cara Dune en The Mandalorian, la serie de Star Wars que la convirtió nuevamente en una celebridad global.

Sin embargo, la peleadora nunca desapareció del todo en ella. “Antes de conseguir ese papel, me dije que necesitaba tomarme más en serio como actriz y dejar ir a mi antiguo yo”, contó Carano a ESPN en abril pasado. “Por primera vez, lo hice. Dejé ir a mi antiguo yo y el sueño de volver a pelear.”

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Pero la vida tenía otros planes.

Una caída y una oportunidad de redención

En febrero de 2021, Lucasfilm despidió a Carano de The Mandalorian tras una serie de publicaciones en redes sociales que el estudio consideró inaceptables. Lo que vino después fueron tres años difíciles. La propia Carano lo describió sin rodeos en conversación con ESPN: estaba con sobrepeso, prediabética, deprimida y con dificultades para caminar largas distancias.

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Ambas peleadoras llegan al combate tras atravesar etapas difíciles lejos del deporte profesional (Ed Mulholland-Imagn Images)

Fue en ese período cuando Ronda Rousey, embarazada de su segundo hijo a finales de 2024, vio una entrevista de Carano y reconoció en ella algo familiar.

“Yo y Gina ambas experimentamos pasar de ser la favorita de América a convertirnos en el blanco de las bromas”, le dijo Rousey al New York Post Sports. “Cuando estaba embarazada de nueve meses, la vi en una entrevista en la que no estaba bien ni saludable. Supe que podíamos recuperar juntas nuestra identidad física y ser el evento de MMA más visto de todos los tiempos. Podíamos reescribir juntas nuestros finales en el MMA”.

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La propuesta llegó a Nakisa Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions y exdirector financiero de UFC durante la era de Rousey. “Para cualquiera que haya seguido los deportes de contacto en la última década, Rousey vs. Carano es uno de los grandes sueños que nunca se materializó”, explicó Bidarian a ESPN.

Rousey: la mujer que lo cambió todo

Rousey reveló que decidió buscar esta pelea luego de ver a Carano atravesar un momento complicado en su vida personal. (@RondaRousey)

Si Carano abrió la puerta en dicha disciplina deportiva, Rousey la derribó por completo. La californiana debutó en MMA en 2011, dos años después del último combate de Carano, y en 2013 se convirtió en la primera campeona femenina de la UFC, una organización cuyo presidente, Dana White, había jurado públicamente que jamás pondría a mujeres a pelear. Sus victorias llegaban en segundos, casi siempre con su devastadora llave de brazo, y su personalidad la convirtió en la cara del deporte a nivel mundial.

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Su reinado terminó de forma abrupta: nocaut ante Holly Holm en 2015 y otro ante Amanda Nunes en diciembre de 2016, su última pelea hasta este sábado.

Casi diez años después, la “Rowdy” vuelve al hexágono con una misión que ella misma definió con claridad ante ABC Sport Daily: “Esta es mi oportunidad de cambiar realmente todas esas asociaciones anteriores y hacer que esto vuelva a ser mío”.

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En cuanto al dinero, Rousey no se guardó nada: “Ya gané un récord de ocho peleas consecutivas por el título; no me queda nada por hacer en la UFC. Así que ahora yo y Gina vamos a romper el récord de lo que más se le ha pagado a una mujer en el deporte de combate”, afirmó, según recogió The Mac Life.

El regreso de ambas veteranas revive uno de los combates soñados que nunca pudo concretarse en su mejor momento competitivo (Kirby Lee-Imagn Images)

Carano llega a este combate tras 6.100 días sin pisar una jaula, una ausencia que supera el récord de Royce Gracie, quien estuvo 3.184 días retirado antes de su regreso. Rousey, de 39 años, tampoco ha peleado en casi una década. Carano tiene 44.

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Las apuestas le dan la ventaja a Rousey como favorita amplia (-600, con un 86% de probabilidad de victoria según las casas de apuestas), pero Carano dejó claro que no viene solo a participar.

“He escuchado a gente decir que Ronda Rousey va a pelear contra la chica de The Mandalorian“, dijo Carano a ESPN. “No. Tuve toda una vida que abrió las puertas a esas oportunidades en el cine, y fue gracias a que fui una luchadora auténtica que rompió muchas barreras. No estoy peleando contra Ronda solo para decir que peleé contra Ronda Rousey. Estoy peleando para ganar”.

El combate es a cinco rounds de cinco minutos, en la categoría de peso pluma (145 libras), con guantes de cuatro onzas y bajo las Reglas Unificadas del MMA. Se transmitirá este sábado 16 de mayo en Netflix para todos sus suscriptores, sin costo adicional, a partir de las 9 PM ET / 6 PM PT.