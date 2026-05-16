Conductor murió y dos soldados resultaron heridos durante operativo militar contra robo de combustible en Cesar

Tropas del Ejército Nacional adelantaron un operativo contra el hurto de hidrocarburos en la vereda Pica Pica, en Río de Oro, donde murió un conductor y dos soldados resultaron heridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una operación militar contra el hurto de hidrocarburos terminó con la muerte de un conductor y dejó dos soldados heridos en la vereda Pica Pica, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el departamento de Cesar.

El hecho ocurrió durante un procedimiento adelantado por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, que ya abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército, el operativo fue desarrollado por uniformados del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, que interceptaron un vehículo tipo Kodiak que, presuntamente, transportaba combustible hurtado.

Según la información conocida, los militares realizaron señales de pare al conductor; sin embargo, este habría intentado evadir el retén y embestir a los soldados que participaban en el procedimiento. La situación derivó en un intercambio de disparos.

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El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Entretanto, dos soldados también sufrieron heridas y fueron evacuados a una clínica de alta complejidad en Aguachica, Cesar, donde permanecen bajo observación médica y evolucionan favorablemente.

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El Ejército confirmó, además, la incautación del vehículo involucrado y el hallazgo de un depósito ilegal de hidrocarburos en el sector. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la cantidad exacta de combustible recuperado durante la operación.

El robo y transporte ilegal de gasolina y Acpm continúa siendo una de las principales actividades ilícitas que combaten las autoridades en varias regiones del país - crédito Álvaro Tavera Colprensa

Tras los hechos, la Quinta Brigada informó que notificó de inmediato a las autoridades judiciales competentes para avanzar en las investigaciones correspondientes y recopilar las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades.

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En un comunicado, la institución militar reiteró que sus operaciones se desarrollan bajo los parámetros legales vigentes y con respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil.

Intensifican controles contra el robo de hidrocarburos en la región

La zona donde ocurrió el operativo se encuentra cerca de la subregión del Catatumbo, corredor señalado por las autoridades como uno de los principales puntos utilizados para el tráfico ilegal de hidrocarburos.

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En los últimos meses, el Ejército ha fortalecido los controles en sectores de los departamentos de Cesar y Santander, donde también se han reportado incautaciones de insumos y sustancias químicas relacionadas con actividades ilícitas.

La Quinta Brigada aseguró que, además de la investigación judicial, se adelantarán procedimientos administrativos internos para revisar la actuación de las tropas durante el operativo ocurrido en la vereda Pica Pica.

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Soldados del Ejército Nacional mantienen controles y operaciones de vigilancia para prevenir el hurto de hidrocarburos y otras actividades ilegales en corredores estratégicos del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades buscan establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y confirmar las circunstancias en las que se produjo la reacción armada durante el procedimiento militar.

En medio de este panorama, las Fuerzas Militares continúan adelantando operaciones contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles en distintas regiones del país.

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Uno de los casos recientes ocurrió en el municipio de Alvarado, Tolima, donde soldados de la Sexta Brigada del Ejército detectaron una conexión ilícita utilizada para extraer hidrocarburos del poliducto Salgar–Gualanday.

El hallazgo fue confirmado el 30 de abril de 2026 por el teniente coronel Alexis Atuesta y por Cenit, filial del Grupo Ecopetrol encargada del transporte de hidrocarburos. Según la información oficial, la estructura clandestina funcionaba en el predio Zaman y permitía sustraer combustible de manera ilegal mediante válvulas y extensas mangueras conectadas al sistema.

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Durante la inspección, las autoridades encontraron dos válvulas de conexión y dos rollos de manguera de aproximadamente 24 metros cada uno. De acuerdo con los cálculos entregados por las entidades, el combustible extraído superaría los 15.000 galones entre gasolina y ACPM, con un valor estimado superior a los 200 millones de pesos.

Autoridades detectaron una conexión ilícita utilizada para extraer combustible del poliducto Salgar-Gualanday, en zona rural de Alvarado - crédito Ejército de Colombia

El comandante del Batallón de Infantería No. 16 Patriotas indicó que este tipo de actividades ilícitas suelen estar relacionadas con el financiamiento de estructuras criminales que operan en varias regiones del país. El oficial aseguró que la intervención evitó que esos recursos continuaran fortaleciendo las capacidades logísticas y operativas de los grupos ilegales.

Aunque en el operativo no se registraron capturas, la Sexta Brigada señaló que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la conexión clandestina y determinar la posible participación de organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de combustibles.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la manipulación de poliductos o el transporte irregular de hidrocarburos, al advertir que estas prácticas representan un riesgo tanto para la seguridad de las comunidades como para el medioambiente.