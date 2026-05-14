Descubren que una sola nube radiactiva multiplicó el impacto de Fukushima

La influencia de eventos meteorológicos en la dispersión de la radiactividad tras el accidente de Fukushima es clave para comprender los riesgos ambientales actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional publicado en la revista Science of The Total Environment reveló que una sola nube radiactiva asociada a lluvias torrenciales fue responsable de la mayor parte de la contaminación por micropartículas de cesio en Fukushima tras el accidente nuclear de 2011. Este hallazgo modifica sustancialmente la comprensión científica sobre la distribución del riesgo radiactivo en la región japonesa.

Según el artículo, la dispersión de las micropartículas peligrosas no respondió a la simple proximidad a la central nuclear, sino que estuvo condicionada por un evento climático puntual.

PUBLICIDAD

En marzo de 2011, una nube radiactiva, impulsada por el viento, se encontró con un frente de intensa precipitación, lo que provocó la deposición masiva de material radiactivo en zonas específicas de la prefectura de Fukushima, alterando el patrón esperado de contaminación.

La investigación, liderada por científicos de la Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad de Helsinki, la Universidad de Nantes, IMT Atlantique y el CNRS, concluyó que el mayor impacto ambiental tras Fukushima no estuvo determinado por la distancia al reactor dañado, sino por la interacción entre la nube radiactiva y las lluvias, que depositaron grandes cantidades de cesio en lugares concretos.

PUBLICIDAD

El profesor Satoshi Utsunomiya, de la Universidad Nacional de Taiwán, declaró que “gran parte de la contaminación particulada en Fukushima puede rastrearse hasta un solo evento”.

Las micropartículas de cesio permanecen en el suelo de Fukushima y representan un desafío (EFE/ Kimimasa Mayama)

El accidente nuclear de Fukushima generó la liberación de importantes cantidades de cesio radiactivo. La mayor parte se fijó en el suelo, pero una fracción se convirtió en micropartículas, diminutas, insolubles y extremadamente radiactivas.

PUBLICIDAD

Estas partículas, según la revista Science of The Total Environment, presentan características que las diferencian de otros contaminantes: su persistencia ambiental y su capacidad de concentrar la radiactividad en áreas muy localizadas.

El seguimiento de más de cien muestras ambientales, recolectadas en los meses posteriores al accidente, permitió a los investigadores reconstruir la trayectoria y el destino de estas micropartículas. Los resultados demostraron que, a diferencia de otros contaminantes radiactivos que se dispersan de forma más homogénea, las micropartículas de cesio se depositaron de manera irregular, dependiendo de factores meteorológicos concretos y no de la simple cercanía a la central.

PUBLICIDAD

La influencia decisiva de la lluvia en la dispersión radiactiva

El profesor Gareth Law, de la Universidad de Helsinki, explicó que “cuando una pluma rica en partículas chocó con la lluvia, las partículas fueron retiradas rápidamente de la atmósfera”.

El análisis de muestras ambientales permitió rastrear la trayectoria de la nube radiactiva que multiplicó el impacto del desastre nuclear (REUTERS)

Este fenómeno meteorológico provocó que la contaminación más severa se concentrara en áreas donde la nube radiactiva coincidió con las precipitaciones, en lugar de seguir un patrón radial desde el epicentro del accidente. Los científicos enfatizan que la comprensión de estos procesos es esencial para la gestión de riesgos en futuras emergencias nucleares.

PUBLICIDAD

El análisis también indica que los mapas tradicionales de riesgo, basados únicamente en la distancia a la planta nuclear, pueden subestimar la exposición real de ciertas poblaciones.

El estudio recomienda incorporar en los modelos predictivos la influencia de eventos meteorológicos puntuales, como lluvias intensas, que pueden modificar radicalmente la distribución y el impacto de la contaminación radiactiva.

PUBLICIDAD

Riesgos sanitarios y ambientales de las micropartículas de cesio

Las micropartículas de cesio plantean riesgos específicos para la salud y el medio ambiente. Bernd Grambow, investigador de IMT Atlantique, señaló que estas partículas, al ser insolubles y altamente radiactivas, “persisten en el ambiente y pueden afectar la salud localmente”. Su insolubilidad dificulta la remediación y aumenta el tiempo de exposición para las comunidades afectadas, ya que pueden permanecer intactas durante años.

La distribución irregular del cesio radiactivo desafía los modelos tradicionales basados en la distancia a la central nuclear (REUTERS/Clement Rossignol/File Photo)

El equipo científico advierte que la exposición a estas micropartículas incrementa el riesgo de daños biológicos, incluso lejos del reactor, si la contaminación es arrastrada y depositada por la lluvia. Además, la vigilancia y evaluación de estos riesgos es compleja, ya que la contaminación puede concentrarse en áreas alejadas del epicentro, dependiendo de factores meteorológicos.

PUBLICIDAD

El estudio internacional, publicado este martes en Science of The Total Environment, insta a renovar las estrategias de protección y remediación tras accidentes nucleares. Recomienda adaptar los protocolos de emergencia para contemplar la posibilidad de contaminación extrema en zonas distantes al lugar del siniestro, determinada por fenómenos meteorológicos específicos.

La permanencia de las micropartículas de cesio en el medio ambiente implica que, al ser inhaladas o ingeridas, pueden exponer tejidos corporales a dosis intensas de radiación en áreas muy pequeñas. Por ello, la comunidad científica mantiene activa la observación y el análisis de su impacto, con el objetivo de reducir los riesgos en incidentes nucleares futuros. Los expertos enfatizan la necesidad de actualizar los modelos de dispersión radiactiva para anticipar mejor las áreas de mayor riesgo y proteger eficazmente a las poblaciones vulnerables.

PUBLICIDAD