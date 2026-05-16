“Solo vine a decir adiós”: Emilia Clarke recuerda el sueño que tuvo el día en que murió su padre

La estrella británica dijo que el duelo cambió su forma de pensar sobre la vida y la muerte. (Composición/HowToFail/Redes sociales)

La actriz británica Emilia Clarke ha compartido nuevos y emotivos detalles sobre la muerte de su padre, Peter Clarke, fallecido en 2016 a causa del cáncer. En una reciente entrevista, la protagonista de Game of Thrones relató que tuvo un sueño durante el vuelo de regreso a casa en el que sintió que su padre se despidió de ella.

Clarke recordó que se encontraba rodando una película independiente en Kentucky cuando recibió la noticia de la gravedad del estado de salud de su padre. El traslado hasta el lugar donde estaba su familia implicaba un viaje largo. Eran unas “22 horas de puerta a puerta” desde el set hasta el hospital, explicó en el podcast How to Fail with Elizabeth Day.

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“Me dijeron que tenía que volver a casa rápido”, recordó. No tardó en deducir que se trataba de su última oportunidad para ver a su padre con vida. Durante el vuelo, sin posibilidad de comunicarse con su familia, trató de encontrar una forma de calmarse emocionalmente.

La actriz contó que el viaje de regreso para intentar despedirse de su padre duró cerca de 22 horas. (Captura de video)

“¿Qué puedo hacer? Voy a hacer un experimento mental. Una mariposa puede entrar a un hospital. Así que imaginé que estaba volando alrededor del hospital, asegurándome de que los médicos hicieran un buen trabajo y revoloteando alrededor de mi padre diciéndole: ‘Estoy viniendo. Estoy volviendo a casa’”, señaló Clarke.

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Según contó, se quedó dormida y tuvo un sueño profundamente vívido. “Me veo en mi asiento del avión, y la cama de hospital de mi padre está a mi lado, y él se gira y dice: ‘Solo vine a decir adiós’”, relató la actriz con la voz entrecortada.

Al aterrizar, Clarke recibió un mensaje de su madre que confirmó su intuición. “No te apresures”, le dijeron. “Entonces supe que había muerto, y murió en el momento en que yo estaba teniendo el sueño”, afirmó.

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El impacto emocional del duelo

Clarke ha descrito la muerte de su padre como el momento más transformador de su vida, además de su propia experiencia con los aneurismas cerebrales que le detectaron en 2011 y 2013.

Emilia Clarke encontró refugio en los libros durante la pandemia mientras atravesaba el duelo familiar. (REUTERS/Hollie Adams)

El duelo por la pérdida de su padre la acompañó incluso durante la pandemia, época en la que encontró consuelo en la lectura. En una entrevista con la BBC en abril de 2021, explicó que uno de los libros que más la marcó fue Why Didn’t You Just Do What You Were Told?, de la escritora Jenny Diski, publicado póstumamente en 2020.

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La actriz explicó que la obra influyó de forma profunda en su manera de pensar sobre la vida y la muerte, y que llegó a ella por suscripción durante el confinamiento, cuando no podía acudir a una librería. “Estaba tan absorta en su escritura que era irreal”, afirmó.

Parte del impacto del libro en Clarke proviene de la forma en que Diski abordaba la muerte con ironía y franqueza. En uno de sus ensayos finales, la autora reflexiona incluso sobre su propio diagnóstico de cáncer terminal e incorpora humor negro en su escritura.

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Además de hablar sobre su duelo, Emilia Clarke también abordó las secuelas de sus aneurismas cerebrales y otros problemas de salud (Archivo)

Clarke también se sintió especialmente conmovida por un ensayo sobre la muerte. “The Natural Death Centre me hizo reír a carcajadas”, dijo a la BBC. La actriz destacó cómo la autora abordaba funerales y cementerios desde una perspectiva inesperadamente ligera.

“Su manera de escribir sobre eso te hace sentir que está bien”, explicó la actriz. “Desde la muerte de mi padre pienso mucho en la muerte… y leer su visión fue un verdadero tónico para el alma”.

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