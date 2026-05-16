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El árbol genealógico de Stevie Wonder revela talentos escondidos y nuevos rostros del arte internacional

Desde la música hasta la moda, la familia despliega una red de historias cautivantes, con hijos que brillan en escenarios, el diseño y el activismo, reflejando un legado que sigue en expansión

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Stevie Wonder durante la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, EE. UU., el 21 de agosto de 2024.EFE/EPA/Carolina Brehman
La familia de Stevie Wonder abarca generaciones dedicadas a la música, la moda y el activismo cultural (EFE/EPA/Carolina Brehman)

La familia de Stevie Wonder va mucho más allá de la figura del icónico músico estadounidense, abarcando varias generaciones vinculadas tanto al arte como a otros sectores profesionales. El cantautor estadounidense, cuya carrera ha influido en la música durante décadas, es padre de 9 hijos nacidos entre 1975 y 2014, en relaciones con 5 mujeres distintas, según informó Hello! Magazine.

Los hijos de Stevie Wonder abarcan perfiles diversos: algunos han continuado en la música, mientras otros han incursionado en la moda, el diseño, la locución y el ámbito empresarial. Entre sus descendientes destacan intérpretes, DJs, empresarias y embajadoras ante organismos internacionales, reflejando el impacto multifacético del legado Wonder.

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Quiénes son los hijos de Stevie Wonder y a qué se dedican

Stevie Wonder con gafas de sol, un hombre sosteniendo a un bebé, y dos mujeres sonríen a la cámara en un entorno exterior con edificios y vegetación
El compromiso de Stevie Wonder con la paternidad y el arte ha marcado la trayectoria de sus hijos. (Instagram)

La mayor, Aisha Morris, llegó en abril de 1975 fruto de su relación con Yolanda Simmons. Inspiró la célebre canción “Isn’t She Lovely?” y ha acompañado a su padre en escenarios y estudios.

Además, fue nominada al Grammy en 2006 y fungió como directora musical de KJLH, la emisora propiedad de Wonder. En tanto, es madre de un hijo, Miles.

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Keita Morris, segundo hijo con Yolanda Simmons nacido en 1977, se mantiene con bajo perfil público. Trabaja como productor musical y DJ bajo el nombre “DJ Jersey Wonder”, fundó el sello Stay Gold en Nueva York y es padre de Asmar y Lula.

En octubre de 1983 nació Mumtaz Morris, hijo de Stevie Wonder con Melody McCulley. Tras una fase vinculada al deporte, optó por la música, actuó junto a su padre y lanzó un sencillo con Snoop Dogg. Actualmente es perito de seguros y padre de cinco hijos.

Cinco personas de diferentes edades posan juntas en una cena familiar; se ven flores amarillas, una botella de Coca-Cola y un vaso sobre una mesa
El apellido Wonder representa creatividad, diversidad profesional y una fuerte unión familiar. (Instagram)

Sophia, nacida en julio de 1985, es la hija de una mujer cuya identidad no se ha hecho pública, aunque se menciona a Sheryo Stone. Es embajadora ante la UNESCO, produce para Global Citizen Live y diseña joyas. Fue clave en la organización del Día Mundial para la Cultura Africana y Afrodescendiente en San José, Costa Rica.

Kwame Morris, hermano menor de Sophia, nació en agosto de 1988. Tras graduarse en Morehouse College, trabajó como coordinador de producción y luego como modelo, participando en Vogue Italia. Fundó la empresa Yagan Stone Eyewear y tiene un hijo llamado Kenzo, nacido en diciembre de 2024.

Fruto de la relación con la diseñadora Kai Millard, Kailand Morris nació en septiembre de 2001. Con apenas unos años, tocó la batería en giras de su padre y luego inició una carrera en la moda como modelo para Dolce & Gabbana. En 2019 fundó la marca House of KOM y participó con Wonder en el Met Gala 2025.

El legado de Stevie Wonder inspira a sus hijos en diferentes disciplinas artísticas y sociales. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El legado de Stevie Wonder inspira a sus hijos en diferentes disciplinas artísticas y sociales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mandla Morris, hermano menor de Kailand, nació en mayo de 2005, coincidiendo con el cumpleaños número 55 de Wonder. Debutó en televisión a los 13 años como concursante en Dancing with the Stars: Juniors; asimismo, ha mostrado vocación por la producción musical en redes sociales.

De su unión con Tomeeka Bracy, a quien Wonder se unió en 2017, nacieron Zaiah (fecha de nacimiento no revelada, pero anterior a 2014) y Nyah (nacida en diciembre de 2014). Ambas mantienen bajo perfil, aunque han participado en la canción “Where is Our Love Song” junto a otros hermanos y en el evento benéfico House Full of Toys en 2022.

El legado artístico y familiar de Stevie Wonder

Los descendientes de Stevie Wonder han logrado reconocimiento en el diseño, la producción y la cultura. REUTERS/Mario Anzuoni
Los descendientes de Stevie Wonder han logrado reconocimiento en el diseño, la producción y la cultura. REUTERS/Mario Anzuoni

La influencia de Stevie Wonder se aprecia en la trayectoria musical de Aisha, quien colaboró con él tanto en grabaciones como en presentaciones. Keita y Mumtaz igualmente han compartido escenario con su padre, reforzando el vínculo familiar en la música.

Por su parte, Sophia ha proyectado el apellido Wonder en espacios internacionales, destacándose en la UNESCO y en la producción de eventos culturales. Kwame y Kailand han logrado gran proyección en la moda y el emprendimiento, sin dejar de cultivar su faceta artística.

Las hijas menores, Zaiah y Nyah, aportaron sus voces en “Where is Our Love Song” y participaron en el evento benéfico House Full of Toys de 2022, testimoniando la unión de la familia Wonder en iniciativas solidarias.

A lo largo de los años, personas allegadas sostuvieron a Hello! Magazine que el compromiso de Stevie Wonder con el arte y su dedicación a la paternidad han influido decisivamente en las trayectorias y relaciones de sus hijos, marcando un legado donde la creatividad y el acompañamiento familiar son valores centrales.

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