Según el trabajo publicado en la revista médica The Lancet, tomar una pequeña dosis de aspirina a diario —en el experimento fue de 100 miligramos—es útil para reducir las posibilidades de un segundo ataque cardíaco o un segundo accidente cerebrovacular, pero no para quienes no tienen ese antecedente. El trabajo se discutió en el último encuentro de la Sociedad Europea de Cardiología en Munich.