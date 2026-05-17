Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Cruz Azul se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 (EFE)

El desenlace en el Estadio Akron selló el pase de Cruz Azul a la Gran Final del Clausura 2026, tras superar a Chivas por 2-1. Con esta victoria, el conjunto cementero aseguró su lugar en la definición del campeonato y dejó nuevamente fuera al equipo dirigido por Gabriel Milito.

La clasificación se selló gracias a las anotaciones de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino, quienes fueron determinantes en la serie. El primer tanto llegó rápidamente, cuando Márquez aprovechó una jugada para abrir el marcador. No pasó mucho tiempo para que Omar Govea respondiera con un disparo de larga distancia que igualó el encuentro, encendiendo las esperanzas del público local.

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Sin embargo, la reacción de los rojiblancos no fue suficiente. El gol definitivo llegó por medio de Palavecino, quien capitalizó una oportunidad y puso cifras definitivas en el marcador. De esta manera, Cruz Azul sumó una nueva eliminación sobre Chivas en instancias de liguilla.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Máquina y su dominio con el cuadro rojiblanco

La eliminación de Chivas no fue un hecho aislado. Con este resultado, Cruz Azul repitió la dosis de la temporada pasada, cuando también dejó fuera al conjunto tapatío en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Además, en la jornada 7 de la actual campaña, los celestes ya habían vencido a los rojiblancos, sumando los tres puntos en aquel encuentro disputado en su estadio.

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Este dominio reciente refuerza la confianza del equipo dirigido por Joel Huiqui, quien ha logrado encadenar varias victorias frente a uno de los rivales tradicionales del fútbol mexicano.

En respuesta a la pregunta sobre cómo Cruz Azul logró el pase a la final, la clave estuvo en la contundencia ofensiva y el oportunismo de sus futbolistas. El equipo capitalizó las oportunidades más claras y supo manejar la presión en momentos determinantes del partido.

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Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul espera rival entre Pumas y Pachuca

El siguiente desafío para Cruz Azul será enfrentar al ganador de la serie entre Pumas y Pachuca. Ambos equipos disputarán esta tarde el duelo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario. El partido, programado para las 19:00 horas (hora del centro de México), definirá al segundo finalista del Clausura 2026.

Oussama Idrissi impacta el balón para anotar el gol con el que Pachuca venció a Pumas UNAM en la semifinal de ida del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 14 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

La expectativa se mantiene alta entre la afición cementera, que aguarda por conocer el adversario con el que se disputará el título nacional en la próxima semana.

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