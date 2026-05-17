Detienen a tres hombres por asesinato de pareja en Elota, Sinaloa, tras falsa venta de un refrigerador

Los detenidos fueron identificados como Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”. (Crédito: Fiscalía de Sinaloa)

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio y feminicidio de una pareja ocurrido en el municipio de Elota, Sinaloa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos fueron identificados como Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez de control de la Región Sur, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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De acuerdo con la información difundida por la fiscalía estatal, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando un hombre y una mujer acudieron a un punto acordado en Elota para concretar la supuesta entrega de un refrigerador.

Según la relatoría oficial, ambas personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por varios sujetos una vez que llegaron al sitio pactado.

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La primera víctima fue localizada sin vida un día después. El cuerpo del hombre fue hallado el 1 de mayo en el río Elota, mientras que la mujer fue encontrada sin vida el 6 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la autopista Mazatlán-Culiacán.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que las investigaciones permitieron identificar y detener a los tres presuntos implicados en el caso, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio y feminicidio.

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Tras su captura, los señalados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales y posteriormente fueron trasladados ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.

Será esa autoridad judicial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por estos hechos.

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Fiscalía mantuvo abiertas las investigaciones tras localización de las víctimas

La dependencia estatal no detalló si existen más personas involucradas en el crimen ni precisó el móvil del ataque, aunque confirmó que las indagatorias permanecen abiertas.

El caso ocurrió en medio de diversos hechos violentos registrados en Sinaloa durante las últimas semanas, principalmente en municipios del sur y centro del estado.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni si existía algún vínculo previo entre ellas y los detenidos.