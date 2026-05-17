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Así se está moviendo la Universidad Popular del Cesar tras suspensión de su rector, amigo de Juliana Guerrero: los que están detrás del alto cargo

El dictamen del Consejo de Estado que deja sin efecto la elección de Guillermo Echavarría como rector desencadenó una reconfiguración de alianzas políticas y profundizó las presuntas tensiones internas entre clanes

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El Consejo de Estado determinó que Guillermo Andrés Echevarría Gil no cumplió con el requisito de experiencia requerida para ser rector de la universidad - crédito @unipopularcesar/IG
El Consejo de Estado determinó que Guillermo Andrés Echavarría Gil no cumplió con el requisito de experiencia requerida para ser rector de la universidad - crédito @unipopularcesar/IG

La reciente decisión del Consejo de Estado sobre la rectoría de la Universidad Popular del Cesar provocó un fuerte impacto en las disputas políticas del departamento. El tribunal anuló la elección de Guillermo Echavarría por inconsistencias en los requisitos exigidos para el cargo, lo que representa un revés para el bloque político encabezado por Ape Cuello y Juliana Guerrero.

Según fuentes consultadas por la revista Cambio al interior de la institución, la anulación de la elección de Echavarría debilita el proyecto de Cuello y Guerrero en la Universidad Popular del Cesar y cambia el equilibrio de poder en la región.

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Esta medida introduce incertidumbre administrativa y judicial, mientras la universidad, considerada una plataforma electoral clave, se convierte nuevamente en el centro de recomposición de alianzas políticas de cara a los próximos procesos electorales.

Desde hace años, la Universidad Popular del Cesar se posicionó como escenario preferido para las disputas entre clanes y dirigentes regionales. La elección del rector dejó en evidencia los intereses de figuras como Ape Cuello, congresista de influencia creciente, y Juliana Guerrero, delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario.

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La intervención de Juliana Guerrero ocurrió en Jagua de Ibirico ante estudiantes que expresaron su descontento con gritos y chiflidos - crédito @JACOBOSOLANOC/X
La presencia de Juliana Guerrero en el consejo universitario genera rechazo por su cercanía presidencial y por investigaciones sobre su título profesional - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La decisión judicial no solo puso en cuestión la estabilidad interna, sino la estrategia de quienes buscaban consolidar la universidad como fuente de apoyo electoral de cara a los próximos comicios departamentales en 2027.

La UPC empezó a verse como un fortín político capaz de mover miles de votos en el Cesar, y eso despertó el interés de sectores que querían mantener ese esquema de control”, sostuvo Álvaro Iglesias, excandidato a la rectoría, en declaraciones recogidas por Cambio.

El dinamismo político también involucra al clan Gnecco, representado por la delegada de la gobernadora Elvia Sanjuán en el consejo universitario. La alternancia entre estos grupos multiplica la competencia más allá de las posiciones administrativas y define los escenarios posibles para las próximas elecciones.

La caída de Echavarría representó un golpe para el modelo sostenido por el bloque de Cuello y Guerrero. Según directivos y miembros del Consejo Superior Universitario citados por Cambio, el proceso dejó a la universidad sumergida en una nueva fase de incertidumbre y las alianzas políticas en proceso de reorganización.

Incertidumbre académica y reacción de la comunidad universitaria

La Universidad Popular del Cesar es reconocida como plataforma electoral clave, movilizando más de 10.000 votos en comicios locales - crédito Universidad del Cesar
La Universidad Popular del Cesar es reconocida como plataforma electoral clave, movilizando más de 10.000 votos en comicios locales - crédito Universidad del Cesar

Mientras el clan que apoya a Echeverría se centra en su defensa en el Consejo de Estado para defender su puesto, el ambiente interno se ha visto marchitado por el malestar de estudiantes y docentes ante un conflicto que muchos consideran ajeno a las prioridades académicas.

“Está claro que el tema ha sido eminentemente político. Hay bastante inconformidad con el hecho de que esté Juliana Guerrero en el consejo y que sea ella la que tome decisiones que terminan afectando a la comunidad en general. Hoy hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar”, manifestó un líder estudiantil al medio nacional.

La inestabilidad, reflejada en la sucesión de 17 rectores en dos décadas, profundizó la desconfianza dentro de la comunidad universitaria. Así, persiste la idea de que la universidad se convirtió en un instrumento de la disputa política y financiera, desplazando su función académica frente a intereses externos.

La presencia de Guerrero, nombrada por el presidente Gustavo Petro y actualmente sometida a investigaciones judiciales por cuenta de la presunta compra de su título profesional, ha generado rechazo en manifestaciones y actos públicos recientes dentro de la institución.

La idoneidad de Juliana Guerrero es cuestionada por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional - crédito composición fotográfica Infobae
La idoneidad de Juliana Guerrero es cuestionada por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional - crédito composición fotográfica Infobae Colprensa/Instagram/Presidencia/UPC

Con la suspensión de Echavarría, la universidad entra en un periodo de transición bajo la dirección de la rectora encargada Ana Milena Maya. El proceso sigue abierto a la espera de un fallo definitivo del Consejo de Estado, mientras los bloques políticos buscan mantener influencia a través de cargos y negociaciones clave en el consejo universitario.

Profesores y exdirectivos destacan que el problema principal es la persistencia de las disputas políticas, que condicionan tanto las iniciativas académicas como las administrativas e impiden avanzar en proyectos de largo plazo.

La relevancia electoral de la universidad, que puede movilizar más de 10.000 votos en elecciones locales, convierte cada elección de rector en un episodio estratégico para los principales actores políticos del Cesar.

Mientras tanto, la comunidad educativa y la sociedad civil observan con atención las repercusiones del dictamen judicial y las transformaciones que pueda acarrear para la universidad y el departamento.

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