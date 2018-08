La palabra se debe a la socióloga australiana Judy Singer, que la usó por primera vez en "Why Can't You be Normal for Once in Your Life?" ("¿Por qué no puedes ser normal por una vez en tu vida?"), un capítulo de su tesis de doctorado escrita entre 1996 y 1998, Disability Discourse (El discurso de la discapacidad). Describió la "diversidad neurológica, o neurodiversidad", como "un nuevo agregado a las categorías políticas ya familiares de clase, género o etnia". Puso en contexto: "El ascenso de la neurodiversidad lleva un paso más allá la fragmentación posmoderna".