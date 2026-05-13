El 47% de lo que orbita la Tierra es basura espacial y ya amenaza el futuro de la exploración

Casi la mitad de la órbita terrestre está ocupada por basura espacial, según datos recientes de Popular Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los objetos presentes en la órbita terrestre corresponde a basura espacial, una acumulación que sigue creciendo y desafía la capacidad actual de remoción. Según datos reunidos por Popular Science, existen más de 12.550 fragmentos identificados sin utilidad ni control, aunque la cantidad real podría ser aún mayor debido a la presencia de satélites inactivos y cuerpos de cohetes abandonados.

Este volumen de residuos, producto principalmente de satélites fuera de servicio y restos de cohetes, representa un serio peligro de colisiones en el espacio. Los fragmentos viajan a velocidades de hasta 28.000 kilómetros por hora, lo que dificulta tanto las nuevas misiones como la exploración futura.

PUBLICIDAD

El informe de la empresa Accu detalla que hay 33.269 objetos rastreados en la órbita terrestre, de los cuales casi el 47% es catalogado como basura espacial. De los casi 17.690 satélites incluidos, muchos ya no están activos, y cerca de 2.400 cuerpos de cohetes desechados acentúan el problema.

A medida que países y empresas buscan establecer una presencia sostenida en el espacio y en la Luna, la acumulación de desechos aumenta. Tornillos, fragmentos metálicos, chips de pintura y restos de satélites orbitan sin control y contribuyen a un entorno espacial repleto de amenazas.

PUBLICIDAD

Más de 12.550 fragmentos sin utilidad ni control conforman la creciente acumulación de desechos en el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estimación de Accu indica que existen siete fragmentos de basura por cada 10 satélites activos. Además, Popular Science advierte que la cifra real podría estar subestimada, ya que resulta complejo rastrear piezas demasiado pequeñas o poco reflectantes.

Principales responsables de la basura espacial

De acuerdo con cifras recopiladas por Popular Science, China es responsable del 34% de la basura espacial existente. Por su parte, Estados Unidos y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) contribuyen con el 31% cada uno, posicionando a estas tres potencias entre los principales generadores del problema.

PUBLICIDAD

El análisis de Accu señala que la mayor parte de estos residuos proviene de equipos de lanzamiento y satélites lanzados por estos países en las últimas décadas. A esto se suman empresas privadas y otros actores que, en los últimos años, han incrementado la cantidad total de objetos inactivos en órbita.

No solo las piezas grandes presentan riesgos: partículas minúsculas, como fragmentos metálicos y chips de pintura, también forman parte del peligroso inventario y elevan el nivel de amenaza para satélites y misiones en curso.

PUBLICIDAD

Consecuencias y peligros de los residuos orbitales

La basura espacial representa un grave peligro para la tecnología en órbita y las misiones espaciales tripuladas (Imagen ilustrativa Infobae)

La basura espacial plantea una amenaza directa tanto para la tecnología en órbita como para la seguridad de las misiones tripuladas. Objetos que alcanzan hasta 28.000 kilómetros por hora pueden causar daños severos, incluso cuando son casi invisibles al ojo humano.

En 2016, una partícula de apenas unas milésimas de milímetro impactó una ventana de la Estación Espacial Internacional, dejando un cráter de medio centímetro, según Popular Science. Incidentes de este tipo son cada vez más frecuentes y ponen en riesgo la integridad de los astronautas y el material a bordo.

PUBLICIDAD

Muchos fragmentos permanecen años orbitando antes de reingresar y desintegrarse en la atmósfera. No obstante, este proceso tampoco elimina del todo el problema: materiales como el aluminio y el litio pueden vaporizarse al reentrar, dejando partículas en la atmósfera superior que pueden afectar la capa de ozono.

Soluciones y proyectos para reducir la basura espacial

Hasta el momento, Popular Science señala la ausencia de proyectos de remoción a gran escala capaces de enfrentar la totalidad de la basura espacial. Sin embargo, existen avances puntuales en mitigación y tecnología.

PUBLICIDAD

La Agencia Espacial Europea lidera el desarrollo con el programa ClearSpace-1, una misión de recolección activa de desechos considerada pionera. La iniciativa busca capturar y retirar fragmentos del entorno orbital mediante tecnología especializada.

El reporte de Popular Science destaca que todavía no existen soluciones globales para la remoción total de basura espacial en la órbita terrestre (Imagen ilustrativa Infobae)

Varias empresas privadas investigan soluciones innovadoras, como brazos robóticos, velas de arrastre o arpones, diseñados para atrapar y hacer reingresar fragmentos de manera controlada. Aunque representan un paso adelante, estos enfoques hasta ahora solo abordan una mínima fracción del problema global.

PUBLICIDAD

Retos globales y perspectivas ante el problema orbital

Según el informe examinado por Popular Science, todavía no existen iniciativas masivas listas para limpiar el espacio de manera efectiva. El aumento de la inversión y la investigación es notable, pero la demanda de coordinación internacional es el desafío más evidente.

Accu subraya que la reversión de la tendencia y la prevención de un entorno intransitable en órbita requieren una cooperación global genuina. Sin acuerdos y acciones conjuntas, la acumulación de basura espacial podría dificultar tanto la comunicación como la exploración fuera de la Tierra.

PUBLICIDAD

Pese a los esfuerzos de la Agencia Espacial Europea y el aporte de nuevas empresas tecnológicas, la magnitud del reto demanda compromisos multilaterales estables para evitar daños mayores a la infraestructura y a futuras misiones espaciales.

Actualmente, el peso de los residuos que flotan sobre la Tierra supera las 15.550 toneladas, una cifra equivalente a 40 aviones jumbo. Según Popular Science, el volumen de basura espacial sigue creciendo y la humanidad enfrenta la necesidad urgente de colaboración internacional si desea garantizar el futuro de la exploración cósmica.