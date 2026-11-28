Imagen de archivo de Carlos Fernández Valdovinos (REUTERS/Jorge Adorno)

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La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado a Carlos Fernández Valdovinos, de 61 años, quien fuera ministro de Economía del expresidente Santiago Peña (2023-2026), por la presunta comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de activos, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, dentro de las investigaciones por la caída de Ueno Bank.

La imputación se produjo un día después de que Fernández se presentara junto a su abogado ante la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en Asunción. Horas antes, un operativo policial había llegado a su domicilio sin encontrarlo.

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Uno de los fiscales del equipo investigador, Christian Benítez, dijo a los periodistas que el Ministerio Público también pidió la prisión preventiva de Fernández, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado.

“Asimismo, se ha solicitado que se determine la prohibición de vender y gravar de todos sus bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias”, añadió Benítez.

Fernández ha sido acusado de autorizar la colocación de millonarios fondos públicos en el intervenido Ueno Bank, una entidad a la que fue vinculado Peña. Según el expediente, en julio de 2025, en pleno ejercicio de sus funciones, habilitó el ingreso de 250.000 millones de guaraníes —unos 38,8 millones de dólares— provenientes de la Caja Fiscal, el sistema previsional del sector público, en depósitos de esa entidad.

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El ex presidente de Paraguay Santiago Peña (Europa Press/Archivo)

Benítez dijo que la Fiscalía vincula esa operación con la firma de un contrato con el Grupo Vázquez, un conglomerado de empresas que controlaba el Ueno Bank, a través del cual Fernández habría recibido “algún tipo de contraprestación irregular”.

Según la acusación presentada la víspera, el entonces funcionario “habría integrado de manera estable, coordinada y con división de roles, una articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal” orientada a “garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional” del Grupo Vázquez.

Además, los fiscales detallaron que en agosto pasado, cuando ya había dejado el ministerio pero seguía siendo miembro del Consejo de Administración de la represa de Itaipú, cuya gestión comparten Paraguay y Brasil, Fernández Valdovinos suscribió “a título personal un contrato de consultoría estratégica” con el mismo grupo empresarial.

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Los honorarios por ese acuerdo, de dos años de vigencia, ascendían a 20.000 dólares mensuales, a los que se sumaba una remuneración adicional de 60.000 dólares y un porcentaje sobre las utilidades netas de una de sus financieras. Para los investigadores, ese vínculo contractual pudo haber servido para disimular una retribución ligada a la operación previa con fondos públicos.

El exfuncionario quedó así envuelto en el caso que involucra a Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político en el Senado tras ser señalado como líder de la trama.

El exmandatario permanece en prisión preventiva, imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho. Entre los demás detenidos en la causa figura su hermano, Francisco Peña, junto a varios exdirectivos del Banco Central.

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El banco Ueno, que declaraba más de 2,94 millones de clientes, administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas jubilatorias y de diversas instituciones estatales. La entidad colapsó a principios de noviembre y dejó a esos usuarios sin acceso inmediato a sus ahorros. La intervención también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor, Carlos Carvallo, y de tres directivos, todos actualmente bajo prisión preventiva.