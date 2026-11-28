Durante 2027, las localidades interesadas en obtener el nombramiento recibirán acompañamiento y preparación, previo al proceso de nuevas incorporaciones previsto para 2028

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La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció una transformación en el modelo de desarrollo turístico de los Pueblos Mágicos, con nuevos lineamientos enfocados en fortalecer las capacidades de cada localidad, mejorar su infraestructura y diversificar la oferta de experiencias para los visitantes. Como parte de esta estrategia, México tendrá nuevos nombramientos en 2028.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer la nueva ruta de trabajo durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, donde explicó que a lo largo de 2027 se realizará un proceso de preparación y acompañamiento para las localidades que busquen incorporarse al programa.

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La propuesta busca que los destinos turísticos consoliden sus atractivos, aprovechen su patrimonio cultural y natural y generen mayores beneficios económicos para sus habitantes, bajo un esquema que reconoce las características particulares de cada comunidad.

¿Cuándo habrá nuevos Pueblos Mágicos en México?

De acuerdo con la titular de Sectur, los nuevos nombramientos de Pueblos Mágicos se realizarán en 2028. Antes de ese proceso, durante 2027, las localidades interesadas podrán recibir orientación y acompañamiento para fortalecer sus expedientes y cumplir con los nuevos lineamientos.

Rodríguez Zamora explicó que la dependencia ya realizó una evaluación de los actuales Pueblos Mágicos, cuyos resultados fueron entregados a las autoridades estatales de Turismo. Este diagnóstico permitirá identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de cada destino, así como establecer acciones específicas para mejorar su desarrollo.

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Los Pueblos Mágicos de México tendrán nuevos nombramientos en 2028, luego de que Sectur anunció un proceso de acompañamiento y nuevos lineamientos para fortalecer el desarrollo turístico de estas localidades

La intención es que las comunidades interesadas en obtener la distinción lleguen al siguiente proceso con una propuesta más sólida, mientras que los destinos que ya cuentan con el nombramiento puedan consolidarse y diversificar sus actividades turísticas.

La secretaria destacó que las localidades tienen distintas vocaciones, infraestructura y motivos de visita, por lo que la estrategia no busca aplicar una misma fórmula para todos los destinos.

Sectur presenta siete ejes para fortalecer los Pueblos Mágicos

El nuevo Modelo de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mágicos contempla siete ejes de trabajo que buscan mejorar la planeación, los servicios, la promoción y la competitividad de estos destinos.

Los ejes son:

Fortalecimiento institucional.

Vocación turística, innovación y desarrollo de producto turístico.

Infraestructura, equipamiento y servicios turísticos.

Profesionalización, capacitación, certificación y mejora continua.

Atracción de inversiones.

Atracción de eventos de alto impacto.

Mercadotecnia, promoción y comercialización turística.

A partir de estos rubros se desarrollarán 10 estrategias, 53 líneas de acción y 142 metas, con el propósito de impulsar una planeación turística de largo plazo y fortalecer la participación de las autoridades, prestadores de servicios y comunidades.

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Entre las acciones previstas se encuentra el desarrollo de productos y experiencias bioculturales y comunitarias, la mejora de la imagen urbana, el fortalecimiento del equipamiento turístico y la capacitación de quienes trabajan en el sector.

También se contempla avanzar en la digitalización de trámites municipales, impulsar la promoción de ferias, fiestas y festividades, así como diseñar campañas de difusión de acuerdo con las preferencias y características de los visitantes.

¿Qué cambiará en el programa Pueblos Mágicos?

La transformación busca que el nombramiento no sea únicamente una distinción turística, sino una herramienta para fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de desarrollo de las comunidades.

Sectur plantea impulsar la diversificación de los atractivos, generar nuevas experiencias para los visitantes y fortalecer las cadenas de valor que involucran a productores, artesanos, prestadores de servicios y habitantes de cada localidad.

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La evaluación realizada a los 177 destinos permitirá identificar las necesidades específicas de cada uno y orientar las acciones de fortalecimiento. De esta manera, los recursos turísticos, la infraestructura, la identidad cultural y los servicios podrán atenderse de acuerdo con las características de cada Pueblo Mágico.

La estrategia también contempla promover inversiones y atraer eventos que permitan ampliar la llegada de visitantes, así como fortalecer la comercialización de experiencias turísticas en mercados nacionales e internacionales.

Los Pueblos Mágicos de México tendrán nuevos nombramientos en 2028, luego de que Sectur anunció un proceso de acompañamiento y nuevos lineamientos para fortalecer el desarrollo turístico de estas localidades

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos incorpora citas de negocios

Como parte de las actividades del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, Sectur incorporó por primera vez una agenda de citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales y vendedores de productos, servicios turísticos y experiencias de turismo comunitario.

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El objetivo de este espacio es facilitar la vinculación comercial, abrir oportunidades para los destinos y acercar sus propuestas a nuevos mercados, con especial atención a las experiencias que ofrecen las comunidades.

El encuentro también busca mostrar la diversidad cultural y gastronómica del país mediante una exposición abierta al público que reúne propuestas de las 32 entidades federativas y de los 177 Pueblos Mágicos.

Entre las actividades se encuentra el pabellón gastronómico “México de mis Sabores”, espacios dedicados a la medicina tradicional mexicana, stands de los destinos participantes, presentaciones artísticas y culturales, artesanías y un Pasillo Sustentable.

Tamaulipas destaca sus Pueblos Mágicos

Durante el encuentro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó la riqueza histórica, cultural y territorial de la entidad, así como el potencial del turismo para impulsar el desarrollo económico.

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El mandatario estatal señaló que Tamaulipas cuenta con dos Pueblos Mágicos: Ciudad Mier y Tula, localidades que conservan tradiciones, historia y patrimonio que forman parte de la oferta turística del estado.

La nueva estrategia de Sectur busca que el fortalecimiento de estos destinos se traduzca en oportunidades para sus habitantes, mediante una actividad turística que permita preservar la identidad de las comunidades, mejorar sus servicios y generar beneficios económicos de manera sostenible.

Con los nuevos lineamientos y el acompañamiento previsto para 2027, la dependencia federal prepara el camino para la siguiente etapa del programa Pueblos Mágicos, que tendrá nuevos nombramientos en 2028.

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