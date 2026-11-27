Trabuco desarrolló toda su carrera en el banco Bradesco, donde ingresó a los 17 años y alcanzó la presidencia del consejo de administración. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al banquero Luiz Carlos Trabuco para conducir el Ministerio de Hacienda a partir del inicio de su cuarto mandato, previsto para el 5 de enero. La decisión coloca al frente de la principal área económica del Gobierno a un ejecutivo con larga trayectoria financiera, en un momento de inquietud por el rumbo fiscal y la volatilidad de los mercados.

Trabuco, de 75 años, preside el consejo de administración de Bradesco, uno de los mayores bancos privados del país. Antes fue director ejecutivo de la entidad entre 2009 y 2018. Su carrera se desarrolló íntegramente dentro de esa institución, a la que ingresó a los 17 años en un puesto administrativo y donde avanzó hasta ocupar sus cargos más altos.

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El Palacio del Planalto confirmó la decisión tras una reunión entre Lula y el banquero en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, este jueves. El encuentro se produjo después de que el mandatario convocara a integrantes del equipo económico y a funcionarios de otras áreas. Los participantes se retiraron poco antes de la llegada de Trabuco.

Lula le había ofrecido el puesto el lunes, en paralelo con las deliberaciones sobre nuevas medidas para ajustar las cuentas públicas. La elección fue la primera designación anunciada para la nueva etapa de gobierno y se interpretó como una señal destinada a recuperar previsibilidad entre inversores y operadores financieros.

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Luiz Inácio Lula da Silva designó al banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda para el inicio de su cuarto mandato.

La reacción bursátil fue inmediata. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, avanzó 6,07% al cierre del jueves, su mayor suba diaria desde el 5 de octubre. El dólar y las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros registraron fuertes retrocesos. Las versiones sobre la posible llegada de Trabuco habían comenzado a circular el día anterior y ya habían impulsado las cotizaciones.

El futuro ministro reemplazará a Dario Durigan, quien asumió Hacienda a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad, quien dejó la cartera para competir en las elecciones de octubre. Bajo Durigan, el área económica mantuvo un perfil técnico, pero la nueva administración deberá definir su equipo y sus prioridades fiscales.

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Entre los principales desafíos figuran la reducción del desequilibrio presupuestario y la estabilización de la deuda. Los datos difundidos sitúan el déficit fiscal en el equivalente al 9,51% del producto interno bruto y la deuda pública en el 82,9% del PIB. El Gobierno deberá contener esos indicadores sin desatender sus compromisos de gasto y objetivos sociales.

La llegada de Trabuco también genera cuestionamientos en sectores del oficialismo. El jefe del bloque del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai, expresó reservas, aunque aclaró que hablaba a título personal. “Yo no hablo por la bancada, sino por mí mismo; creo que puede no ser la mejor opción”, afirmó.

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El nuevo funcionario reemplazará en el cargo a Dario Durigan, quien sucedió a Fernando Haddad al frente de la cartera. (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Antes de que el banquero se consolidara como candidato, se habían considerado otros nombres. Rafael Fonteles, gobernador reelecto de Piauí y dirigente del PT con perfil técnico, fue uno de los primeros mencionados tras la elección. La posibilidad perdió fuerza porque habría tenido que dejar el gobierno estadual antes de asumir el cargo nacional.

También se evaluó a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ex ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, por su experiencia económica. Haddad, en cambio, transmitió a Lula que no deseaba volver a Hacienda y ratificó que no integrará el próximo equipo.

Trabuco mantiene desde hace años una relación cercana con Lula y participa en el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia, órgano consultivo que reúne a representantes del Estado, las empresas y la academia. Es hijo de una empleada doméstica y de un camionero; su ascenso dentro de Bradesco lo convirtió en una figura conocida en los ámbitos empresarial y político, en el nuevo ciclo político.

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En 2014, su nombre también había sido mencionado como posible titular de Hacienda durante el gobierno de Dilma Rousseff.