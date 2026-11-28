Foto: Cuartoscuro

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Las llamadas “telarañas” de cables muertos que cuelgan de los postes en las calles mexiquenses podrían enfrentar una nueva regulación. El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa de reforma al Código Administrativo estatal que facultaría directamente a las y los ciudadanos para solicitar a las autoridades el ordenamiento, reacomodo y retiro del cableado aéreo de telecomunicaciones en desuso, además de impulsar una transición obligatoria hacia el soterramiento progresivo.

De aprobarse este proyecto legislativo, los habitantes de los 125 municipios mexiquenses contarían con respaldo legal para acudir ante su respectivo ayuntamiento o ante la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) para exigir la limpieza de la infraestructura obsoleta en sus colonias. La medida busca atacar de raíz la contaminación visual y los riesgos en la vía pública generados por redes de telefonía, internet y televisión de paga que dejaron de operar pero nunca fueron retiradas por las empresas.

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El argumento legal: equiparar los cables muertos con residuos urbanos

La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso mexiquense por la diputada María José Pérez Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena. Durante su exposición de motivos, la legisladora planteó un criterio jurídico clave para destrabar la falta de intervención municipal en los postes de la entidad.

De acuerdo con el planteamiento expuesto en tribuna, los ayuntamientos ya cuentan actualmente con facultades legales para retirar basura o residuos sólidos urbanos que contaminan visualmente el entorno. Bajo esa misma lógica normativa, la iniciativa sostiene que los gobiernos locales pueden y deben adoptar medidas para retirar los cables sin uso y disponer de ellos, con el objetivo de proteger la imagen urbana y mantener limpios y seguros los espacios públicos.

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Foto: Cuartoscuro

Este enfoque busca eliminar el vacío operativo en el que las autoridades locales suelen argumentar falta de atribuciones sobre la infraestructura privada instalada en la vía pública, trasladando el problema del cableado abandonado al terreno del ordenamiento urbano y el saneamiento ambiental.

Nuevas facultades para la Sedui y los 125 ayuntamientos

Para que la medida sea ejecutable y no quede únicamente en una solicitud ciudadana, el proyecto de reforma redistribuye y clarifica las atribuciones entre el gobierno estatal, los municipios y las compañías del sector. Las modificaciones propuestas al Código Administrativo establecen los siguientes mecanismos de operación:

Autorización y control de obras: La Sedui será la instancia encargada de autorizar el inicio de obras de urbanización, infraestructura, equipamiento urbano y soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones , así como de gestionar y aprobar sus correspondientes prórrogas.

Convenios estatales: La dependencia estatal podrá suscribir convenios de colaboración con los sectores público, social y privado para impulsar acciones e inversiones concertadas en materia de desarrollo regional, urbano y metropolitano, incluyendo específicamente el ordenamiento del cableado aéreo.

Acuerdos municipales: Los ayuntamientos tendrán la facultad explícita de celebrar convenios, acuerdos y contratos en materia de desarrollo regional para ejecutar el reacomodo y retiro de cables muertos dentro de sus demarcaciones.

Corresponsabilidad empresarial: Todas las maniobras de retiro, reacomodo o migración subterránea deberán realizarse en coordinación directa con las empresas de telecomunicaciones, apegándose a la normatividad técnica vigente.

La diputada María José Pérez Domínguez (morena) planteó incorporar a los planes de desarrollo urbano el ordenamiento, reacomodo y retiro del cableado aéreo de telecomunicaciones en desuso

Hacia el cableado subterráneo obligatorio en planes urbanos

Más allá de limpiar los postes actuales, la iniciativa apunta a modificar la planeación a mediano y largo plazo del crecimiento de las ciudades en el Estado de México. El texto legislativo establece que los planes de desarrollo urbano —tanto estatales como municipales— deberán incorporar de manera obligatoria criterios para el ordenamiento del cableado aéreo y su soterramiento progresivo.

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Esto implica que los nuevos desarrollos habitacionales, corredores comerciales y proyectos de reurbanización tendrán que contemplar ductos subterráneos para el alojamiento de redes de telecomunicaciones, evitando que se replique el modelo de saturación aérea que predomina en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México.

El camino legislativo de la iniciativa

La propuesta se encuentra en fase de análisis dentro del Congreso del Estado de México. De avanzar en comisiones y obtener el aval del Pleno, la reforma obligará a la actualización de los reglamentos municipales y de los lineamientos operativos de la Sedui para habilitar los canales de recepción de solicitudes vecinales.

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Con ello, el reporte ciudadano pasaría de ser una queja vecinal sin ruta administrativa clara a un procedimiento formal respaldado por el Código Administrativo estatal, abriendo la puerta para que los propios residentes detonen las jornadas de limpieza de postes en coordinación con los gobiernos locales y las empresas proveedoras de servicios.