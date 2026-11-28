Iván Cepeda rechazó la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar el cuadro presidencial de Petro de la Casa de Nariño (crédito suministrada Infobae Colombia)

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El expresidente Gustavo Petro denunció que su retrato fue retirado de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño, en Bogotá, después de que la pintura fuera instalada allí el 3 de agosto de 2026. En su criterio, la ausencia del cuadro busca “anular la diferencia en nuestra historia”, según informó en X.

El líder político de izquierda comparó la situación con la de Carlos Nieto, a quien identificó como el primer presidente negro, y con el general Melo, el primer mandatario indígena de Colombia y último general del Ejército Libertador. “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia”, escribió.

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El expresidente Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño. Destacó algunos de los logros que considera que alcanzó en su Gobierno (@petrogustavo/X)

Petro sostuvo que el retiro de la pintura implicaría una negación del arte y una censura contra quienes no comparten el pensamiento oligárquico. “Nos volvemos realmente inolvidables”, señaló.

En sus declaraciones, el jefe del Pacto Histórico dijo: “Demostré que Colombia se puede industrializar y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real, demostré que en Colombia sí se puede construir un estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundante de la paz, demostré cómo se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país: el San Juan de Dios”.

En reacción a la polémica, el senador Iván Cepeda señaló en sus redes sociales que la decisión del Ejecutivo de retirar la pintura no oculta el impacto político y social que tuvo la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.

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El senador del Pacto Histórico señaló que las acciones de la anterior administración permanecen en la memoria del pueblo colombiano (@IvanCepedaCast/X)

Así mismo, mencionó que las acciones de la anterior administración permanecen en la memoria de miles de colombianos que se beneficiaron de las políticas sociales del proyecto político que apoyó.

“Abelardo De la Espriella podrá retirar el retrato de Gustavo Petro de la Galería de expresidentes de la Casa de Nariño, pero no podrá borrar del corazón y de la memoria del pueblo colombiano su legado político e intelectual”, expuso Cepeda.

Con una posición similar, la congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández anunció medidas jurídicas para que el retrato vuelva al pasillo de expresidentes.

La congresista Esmeralda Hernández informó que tomará medidas para garantizar que el retrato del expresidente Gustavo Petro vuelva a ser incluido en la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño (@EsmeHernandezSi/X)

“Así de grande es la pequeñez de Abelardo. Retiró el cuadro de Gustavo Petro de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño simplemente porque Petro es el único presidente de izquierda. Tomaremos las medidas jurídicas necesarias para que el retrato de Petro, presidente elegido por voto popular, vuelva a ocupar el lugar que le corresponde”, expuso.

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Por su parte, el legislador del Pacto Histórico Kevin Gómez sostuvo que el retiro constituiría un intento de borrar una parte de la historia colombiana. “La primera señal de que caminamos hacia el fascismo es la obsesión por borrar la historia, la memoria y a nuestros líderes. No permitiremos que vulneren los derechos del presidente del pueblo”, publicó en X.

El senador del Kevin Gómez Paz Pacto Histórico denunció el retiro del retrato del expresidente Gustavo Petro de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño (@ckevingomez/X)

Giovanny Abadía, quien gerenció la campaña del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, afirmó que la eventual remoción del cuadro representaría un intento de eliminar la memoria histórica de millones de colombianos. También reclamó respeto y garantías democráticas para la memoria histórica y el pluralismo político.

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“¿Qué mensaje se pretende enviar? ¿Que la izquierda no tiene derecho a formar parte de la historia republicana de Colombia? ¿Que basta con retirar un retrato para desconocer todo un proceso político y social? Hoy es un cuadro. Nuestra preocupación es que mañana se pretenda borrar de la historia a quienes hicieron posible ese proyecto político”, escribió.